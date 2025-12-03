Receta de té helado con jengibre, limón y menta, rápida y fácil

El té con jengibre, limón y menta se posiciona como una alternativa esencial para combatir el calor (Freepik)

Con el aumento de las temperaturas, el té helado con jengibre, limón y menta se convierte en esa infusión que transforma el calor sofocante en un momento fresco y revitalizante. Con un aroma que aporta frescura y los beneficios de cada uno de sus ingredientes, una bebida sencilla y que tradicionalmente se toma caliente, se convierte en una alternativa ideal con mucha personalidad para disfrutar en cualquier momento.

Esta receta fusiona tradiciones muy antiguas: el uso del jengibre y el limón como componentes medicinales provienen de la cultura oriental y muchas familias argentinas los adoptaron, sobre todo en invierno. Pero al unirlos en versión fría con menta y endulzante, se obtiene una bebida perfecta para acompañar comidas livianas, picadas o simplemente como un snack saludable. Su versatilidad permite una gran cantidad de variantes, como agregar miel, rodajas de naranja, agua gasificada, entre otros.

Receta de té helado con jengibre, limón y menta

El té helado con jengibre, limón y menta se basa en la combinación de agua hervida, rodajas o láminas de jengibre fresco, jugo y rodajas de limón, hojas de menta fresca y opcionalmente, un poco de endulzante. Es opcional utilizar té negro, té verde, o simplemente una infusión herbal. El proceso consiste en infusionar los ingredientes en agua caliente, dejar enfriar, colar y servir bien frío con mucho hielo.

Esta bebida es refrescante, digestiva y aporta un sabor intenso y natural, gracias al jengibre picante, el frescor vivo de la menta y la acidez equilibrada del limón. Es ideal para días calurosos, reuniones al aire libre, o como alternativa natural a las gaseosas industriales.

Para realizar la infusión, se puede optar por té verde, negro o tradicional (Freepik)

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar este té helado es de unos 20 minutos:

5 minutos para preparar y cortar los ingredientes.

10 minutos de infusión en agua caliente.

5 minutos para colar, endulzar y enfriar (para más frescura, dejar reposa en la heladera).

Ingredientes

1 litro de agua

1 trozo de jengibre fresco (aproximadamente 5 centímetros)

2 limones (uno para el jugo y otro para las rodajas)

1 manojo grande de menta fresca

2 saquitos de té (es opcional el tipo de té)

Endulzante a gusto (puede ser azúcar, miel o edulcorante)

Hielo a ojo

Cómo hacer té helado con jengibre, limón y menta, paso a paso

Hervir el litro de agua.

Pelar y cortar el jengibre en láminas finas.

Colocar las láminas de jengibre, las hojas de menta (lavadas) y los saquitos de té, en caso de utilizar, en una jarra resistente al calor.

Verter el agua hirviendo sobre los ingredientes en la jarra.

Añadir el jugo de uno de los limones.

Tapar o cubrir la jarra y dejar infusionar durante 10 minutos.

Colar la preparación y descartar los sólidos.

Endulzar a gusto mientras está tibio para que el endulzante se disuelva bien.

Agregar el otro limón cortado en rodajas finas y mucho hielo.

Servir inmediatamente o guardar en heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con 1 litro de agua, se obtiene aproximadamente 4 vasos grandes de té helado.

La alternativa helada también puede llevar soda para aportar otro sabor (Freepik)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (unos 250 ml) contiene aproximadamente:

Calorías : 20 (sin azúcar añadida; con azúcar puede subir a 50-60)

Grasas : 0 g

Grasas saturadas : 0 g

Carbohidratos : 5 g (principalmente del jugo de limón y el azúcar si se añade)

Azúcares : 3 g (sin azúcar extra)

Proteínas: 0 g

Los números son estimados, ya que los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El té helado casero de jengibre, limón y menta se puede conservar en la heladera hasta 3 días, en un recipiente bien tapado.