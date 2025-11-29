El auge del bienestar consciente: cómo la práctica del yoga reduce la ansiedad y fortalece la autoestima

El yoga fortalece músculos y mejora la flexibilidad con movimientos suaves y controlados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una postura en el mat, una respiración que se profundiza y el bullicio mental que se aquieta. Más allá de la serenidad visible en quienes practican yoga, la ciencia reconoce logros invisibles. Un estudio publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos asegura que este arte milenario no solo relaja el cuerpo, también transforma la noche.

En paralelo, la Harvard Medical School vincula estas prácticas con mejoras duraderas en la salud mental. Se trata de menos ansiedad, menos estrés y mayor equilibrio emocional. Mientras la medicina investiga y valida, un movimiento crece entre mujeres de habla hispana que buscan llevar estos beneficios del mat a la vida real, tejiendo nuevas formas de bienestar colectivo.

El fenómeno del bienestar femenino encuentra un epicentro en Jujuy, Argentina, donde un método integral que convoca a miles de mujeres y motiva una red activa en más de quince países.

Valen Moisés, impulsa programas de bienestar femenino desde Jujuy con alcance internacional (@soyvibra)

Se trata de VIBRA que surgió en la pandemia, como respuesta a la búsqueda personal de su creadora y hoy crece como un movimiento cultural con una raíz profundamente local y un alcance global.

Lo que distingue a este método como comunidad es su formato interdisciplinario. Valen Moisés, su fundadora, combina herramientas de música, prácticas de meditación, conceptos de coaching de soberanía personal, así como ejercicios de respiración consciente, aportes de biodescodificación, movimiento corporal y rituales cotidianos. Más de 1.500 mujeres participaron en sus programas y retiros. La experta asegura que el objetivo es traducir conceptos complejos en herramientas para la vida diaria: aprender a manejar la ansiedad, fortalecer la autoestima, trabajar el amor propio, construir vínculos sanos y encontrar sentido y armonía emocional.

“Nuestra propuesta es bajar la espiritualidad a lo simple, a lo humano”, explicó Valen. “Hoy las neurociencias confirman que la verdadera transformación nace en lo que se experimenta en el cuerpo. El método se presenta como un puente entre la información y la vivencia, entre la mente y el corazón”.

Técnicas de meditación presentes en el yoga promueven mayor concentración y serenidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen, marcado por la adversidad y la búsqueda de soberanía personal

La motivación de Valen Moisés se forjó mucho antes de la creación. En 2012 fundó Somos Victoria, un programa gratuito para acompañar a mujeres víctimas de violencia de género en Jujuy. Allí nació su perspectiva de “soberanía personal”. Las pérdidas gestacionales y numerosos tratamientos de fertilidad llevaron a la fundadora a profundizar su formación.

Así, decidió capacitarse a nivel internacional en áreas como medicina cuerpo–mente–alma, yoga, constelaciones, sound healing y nutrición integrativa. Viajó por Argentina, España y Estados Unidos y realizó peregrinaciones a templos y sitios sagrados vinculados al culto a la diosa. Convertir ese recorrido en un método replicable se transformó en su misión de vida.

La práctica regular de yoga ayuda a controlar la ansiedad y favorece el bienestar integral

“En los espacios terapéuticos vi que la mayoría compartimos los mismos dolores: falta de autoestima, crisis de propósito, miedo al abandono, temor a la enfermedad o a la escasez. Todos anhelamos bienestar y vínculos felices”, relató.

Antes de focalizarse en el bienestar femenino, desarrolló una carrera en televisión, teatro y como cantante, con cinco discos editados. Con ese bagaje artístico, publicó El Camino de la Diosa, un libro traducido en Argentina y España que resume su experiencia y metodología.

En el sur de Francia lideró peregrinaciones y conciertos, visitando lugares emblemáticos para el misticismo femenino como el llamado “Camino de la Magdalena”. Más adelante, organizó peregrinaciones y retiros en Italia y Egipto.

El yoga es recomendado para personas con dolor de espalda y molestias articulares (Freepik)

En 2024, la propuesta cobró otra dimensión con la creación de VIBRA FEST en Jujuy. Parte congreso, parte festival experiencial, fusiona talleres, rituales, sound healing y música en vivo. Purmamarca fue la sede inaugural en 2024; la próxima edición se desarrollará en Huacalera, en marzo de 2026.

La comunidad internacional crece con mujeres de quince países participando tanto virtualmente como en las experiencias presenciales.

En 2025, Moisés se unió con Kathleen McGowan, escritora estadounidense célebre por su bestseller “La Esperada”. Autora traducida a más de cuarenta idiomas y reconocida como investigadora sobre los linajes femeninos no documentados por la narrativa oficial, McGowan dedicó tres décadas al estudio histórico y social de figuras como María Magdalena.

Postura de la vela, un ejercicio de yoga con múltiples beneficios para la salud. (Pinterest)

Beneficios del yoga

Reduce el estrés, según la doctora Natalie Nevins de , según la doctora Natalie Nevins de Asociación Americana de Osteopatía, la práctica regular de yoga disminuye los niveles de cortisol y alivia patrones de ansiedad crónica, favoreciendo la claridad mental y la calma. Mejora la calidad del sueño, según la National Library of Medicine, la práctica regular de yoga contribuye a un descanso más reparador y profundo, gracias a que activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la fatiga y la ansiedad. Incrementa la flexibilidad, de acuerdo a la OMS, las posturas del yoga estiran los músculos y mejoran el rango de movimiento, lo que reduce el riesgo de lesiones y alivia tensiones. Fortalece la musculatura, según Johns Hopkins Medicine, las asanas tonifican el cuerpo, mejoran la fuerza muscular y favorecen la resistencia física sin exigir un alto impacto. Favorece el equilibrio y la postura, el yoga desarrolla la propiocepción y corrige desequilibrios corporales, disminuyendo molestias en la espalda y el cuello relacionadas con malas posturas o el sedentarismo. Contribuye al control del peso corporal, según Harvard Health Publishing, la práctica de yoga regula el metabolismo y promueve la conciencia alimentaria, ayudando a evitar la alimentación impulsiva y mejorando los hábitos. Alivia el dolor crónico, según Johns Hopkins Medicine, el yoga puede ser eficaz para reducir dolores de espalda, cuello o artritis mediante el estiramiento y fortalecimiento muscular, así como la mejora de la circulación sanguínea. Optimiza la salud cardiovascular, de acuerdo a Harvard, el yoga ayuda a reducir la presión arterial, mejora la sensibilidad de los barorreceptores y disminuye el riesgo de enfermedades del corazón gracias a la relajación y el mejor control emocional. Aumenta la concentración y la claridad mental, según la OMS, practicar yoga entrena la mente para estar presente, mejora la atención y la memoria, y puede aumentar el rendimiento académico o laboral. Fortalece el sistema inmunológico, el yoga refuerza las defensas al reducir el estrés, mejorar el sueño y favorecer una mayor oxigenación de los tejidos, lo que mejora la respuesta del cuerpo frente a enfermedades.