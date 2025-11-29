Tendencias

El auge del bienestar consciente: cómo la práctica del yoga reduce la ansiedad y fortalece la autoestima

Dormir mejor, controlar el estrés y transformar vínculos personales son resultados que la ciencia avala. Un movimiento nacido en Jujuy traslada estos beneficios a miles de mujeres en toda Hispanoamérica

Guardar
El yoga fortalece músculos y
El yoga fortalece músculos y mejora la flexibilidad con movimientos suaves y controlados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una postura en el mat, una respiración que se profundiza y el bullicio mental que se aquieta. Más allá de la serenidad visible en quienes practican yoga, la ciencia reconoce logros invisibles. Un estudio publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos asegura que este arte milenario no solo relaja el cuerpo, también transforma la noche.

En paralelo, la Harvard Medical School vincula estas prácticas con mejoras duraderas en la salud mental. Se trata de menos ansiedad, menos estrés y mayor equilibrio emocional. Mientras la medicina investiga y valida, un movimiento crece entre mujeres de habla hispana que buscan llevar estos beneficios del mat a la vida real, tejiendo nuevas formas de bienestar colectivo.

El fenómeno del bienestar femenino encuentra un epicentro en Jujuy, Argentina, donde un método integral que convoca a miles de mujeres y motiva una red activa en más de quince países.

Valen Moisés, impulsa programas de
Valen Moisés, impulsa programas de bienestar femenino desde Jujuy con alcance internacional (@soyvibra)

Se trata de VIBRA que surgió en la pandemia, como respuesta a la búsqueda personal de su creadora y hoy crece como un movimiento cultural con una raíz profundamente local y un alcance global.

Lo que distingue a este método como comunidad es su formato interdisciplinario. Valen Moisés, su fundadora, combina herramientas de música, prácticas de meditación, conceptos de coaching de soberanía personal, así como ejercicios de respiración consciente, aportes de biodescodificación, movimiento corporal y rituales cotidianos. Más de 1.500 mujeres participaron en sus programas y retiros. La experta asegura que el objetivo es traducir conceptos complejos en herramientas para la vida diaria: aprender a manejar la ansiedad, fortalecer la autoestima, trabajar el amor propio, construir vínculos sanos y encontrar sentido y armonía emocional.

“Nuestra propuesta es bajar la espiritualidad a lo simple, a lo humano”, explicó Valen. “Hoy las neurociencias confirman que la verdadera transformación nace en lo que se experimenta en el cuerpo. El método se presenta como un puente entre la información y la vivencia, entre la mente y el corazón”.

Técnicas de meditación presentes en
Técnicas de meditación presentes en el yoga promueven mayor concentración y serenidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen, marcado por la adversidad y la búsqueda de soberanía personal

La motivación de Valen Moisés se forjó mucho antes de la creación. En 2012 fundó Somos Victoria, un programa gratuito para acompañar a mujeres víctimas de violencia de género en Jujuy. Allí nació su perspectiva de “soberanía personal”. Las pérdidas gestacionales y numerosos tratamientos de fertilidad llevaron a la fundadora a profundizar su formación.

Así, decidió capacitarse a nivel internacional en áreas como medicina cuerpo–mente–alma, yoga, constelaciones, sound healing y nutrición integrativa. Viajó por Argentina, España y Estados Unidos y realizó peregrinaciones a templos y sitios sagrados vinculados al culto a la diosa. Convertir ese recorrido en un método replicable se transformó en su misión de vida.

La práctica regular de yoga
La práctica regular de yoga ayuda a controlar la ansiedad y favorece el bienestar integral

“En los espacios terapéuticos vi que la mayoría compartimos los mismos dolores: falta de autoestima, crisis de propósito, miedo al abandono, temor a la enfermedad o a la escasez. Todos anhelamos bienestar y vínculos felices”, relató.

Antes de focalizarse en el bienestar femenino, desarrolló una carrera en televisión, teatro y como cantante, con cinco discos editados. Con ese bagaje artístico, publicó El Camino de la Diosa, un libro traducido en Argentina y España que resume su experiencia y metodología.

En el sur de Francia lideró peregrinaciones y conciertos, visitando lugares emblemáticos para el misticismo femenino como el llamado “Camino de la Magdalena”. Más adelante, organizó peregrinaciones y retiros en Italia y Egipto.

El yoga es recomendado para
El yoga es recomendado para personas con dolor de espalda y molestias articulares (Freepik)

En 2024, la propuesta cobró otra dimensión con la creación de VIBRA FEST en Jujuy. Parte congreso, parte festival experiencial, fusiona talleres, rituales, sound healing y música en vivo. Purmamarca fue la sede inaugural en 2024; la próxima edición se desarrollará en Huacalera, en marzo de 2026.

La comunidad internacional crece con mujeres de quince países participando tanto virtualmente como en las experiencias presenciales.

En 2025, Moisés se unió con Kathleen McGowan, escritora estadounidense célebre por su bestseller “La Esperada”. Autora traducida a más de cuarenta idiomas y reconocida como investigadora sobre los linajes femeninos no documentados por la narrativa oficial, McGowan dedicó tres décadas al estudio histórico y social de figuras como María Magdalena.

Postura de la vela, un
Postura de la vela, un ejercicio de yoga con múltiples beneficios para la salud. (Pinterest)

Beneficios del yoga

  1. Reduce el estrés, según la doctora Natalie Nevins de Asociación Americana de Osteopatía, la práctica regular de yoga disminuye los niveles de cortisol y alivia patrones de ansiedad crónica, favoreciendo la claridad mental y la calma.
  2. Mejora la calidad del sueño, según la National Library of Medicine, la práctica regular de yoga contribuye a un descanso más reparador y profundo, gracias a que activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la fatiga y la ansiedad.
  3. Incrementa la flexibilidad, de acuerdo a la OMS, las posturas del yoga estiran los músculos y mejoran el rango de movimiento, lo que reduce el riesgo de lesiones y alivia tensiones.
  4. Fortalece la musculatura, según Johns Hopkins Medicine, las asanas tonifican el cuerpo, mejoran la fuerza muscular y favorecen la resistencia física sin exigir un alto impacto.
  5. Favorece el equilibrio y la postura, el yoga desarrolla la propiocepción y corrige desequilibrios corporales, disminuyendo molestias en la espalda y el cuello relacionadas con malas posturas o el sedentarismo.
  6. Contribuye al control del peso corporal, según Harvard Health Publishing, la práctica de yoga regula el metabolismo y promueve la conciencia alimentaria, ayudando a evitar la alimentación impulsiva y mejorando los hábitos.
  7. Alivia el dolor crónico, según Johns Hopkins Medicine, el yoga puede ser eficaz para reducir dolores de espalda, cuello o artritis mediante el estiramiento y fortalecimiento muscular, así como la mejora de la circulación sanguínea.
  8. Optimiza la salud cardiovascular, de acuerdo a Harvard, el yoga ayuda a reducir la presión arterial, mejora la sensibilidad de los barorreceptores y disminuye el riesgo de enfermedades del corazón gracias a la relajación y el mejor control emocional.
  9. Aumenta la concentración y la claridad mental, según la OMS, practicar yoga entrena la mente para estar presente, mejora la atención y la memoria, y puede aumentar el rendimiento académico o laboral.
  10. Fortalece el sistema inmunológico, el yoga refuerza las defensas al reducir el estrés, mejorar el sueño y favorecer una mayor oxigenación de los tejidos, lo que mejora la respuesta del cuerpo frente a enfermedades.

Temas Relacionados

YogaBeneficiosBienestarVibra

Últimas Noticias

Diez vinos de terruños alternativos para viajar a través de las copas

Ya existen viñedos en 18 provincias de la Argentina y, más allá que Mendoza siga siendo la más importante del país acaparando el 80% de la producción, surgen nuevos exponentes con carácter distintivo y estilo propio en diversas regiones

Diez vinos de terruños alternativos

Caballo Marwari: la noble raza guerrera de la India

Enriquecido con linajes árabes y mongoles, este animal destaca por su inteligencia y fortaleza en condiciones extremas

Caballo Marwari: la noble raza

Cómo hacer un árbol de Navidad con tapas de plástico, rápido y fácil

El reciclaje se convierte en una opción festiva para quienes buscan aportar creatividad y conciencia ecológica a la decoración navideña, aprovechando materiales cotidianos y sumando a todos los integrantes de la familia al espíritu de las fiestas

Cómo hacer un árbol de

Día Mundial del Oso Hormiguero: el curioso papel de la cola en la vida del gigante sudamericano

Científicos de Brasil y el Reino Unido hicieron un seguimiento que les permitió descubrir que la cola del mamífero es esencial para su día a día, desde regular la temperatura hasta proteger a sus crías en la selva. Por qué el hallazgo importa para su mejor protección

Día Mundial del Oso Hormiguero:

Día Internacional de los Trastornos del Movimiento: 5 recomendaciones para un abordaje integral

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó pautas sobre diagnóstico precoz, alternativas terapéuticas y acompañamiento familiar para enfrentar estas condiciones neurológicas

Día Internacional de los Trastornos
DEPORTES
Palmeiras y Flamengo jugarán la

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verla en vivo

Los Pumas tuvieron un mal arranque en el Circuito Mundial y quedaron eliminados del Seven de Dubai

Sufrió un brutal golpe en el estómago, perdió por KO y tuvo una inesperada reacción en el combate por el título

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

TELESHOW
La tarde de furia de

La tarde de furia de Ivana Figueiras: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita”

El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

INFOBAE AMÉRICA

Cayó alias “Peluche”, el cabo

Cayó alias “Peluche”, el cabo ecuatoriano que lideraba una banda de policías vinculada al narcotráfico

Murió Tom Stoppard, relevante autor teatral y guionista de ‘Shakespeare enamorado’ y ‘El imperio del sol’

Godwin Friday asumió como nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna