España

Postura del arco: el ejercicio de yoga que fortalece la espalda y reduce la tensión

Es una asana que tiene numerosos efectos positivos y, sin duda, supone un verdadero reto para muchas personas

Guardar
Una mujer feliz. (Freepik)
Una mujer feliz. (Freepik)

El yoga se ha consolidado como una de las disciplinas más populares en la actualidad. En un contexto donde la ansiedad es cada vez más frecuente, dedicar tiempo a una práctica que permita desconectar de la rutina diaria resulta fundamental.

Muchas personas lo eligen por sus múltiples beneficios, tanto físicos como mentales, entre los que destacan la reducción del estrés, la mejora de la calidad del sueño y el bienestar general.

El gran punto positivo es que, gracias a la amplia variedad de ejercicios y estiramientos que hay, resulta sencillo encontrar una rutina que se ajuste a tus necesidades. Una de las asanas que puedes incorporar es la postura del arco.

Beneficios de la postura del arco

La postura del arco es especialmente útil para fortalecer y flexibilizar la espalda, los hombros y el cuello, ayudando a mantener una buena postura en la vida diaria. Abre el pecho y facilita la respiración profunda, lo que favorece la oxigenación y reduce la tensión acumulada.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Además, al presionar ligeramente el abdomen, estimula los órganos internos, ayudando a mejorar la digestión y el tránsito intestinal. Con la práctica regular, también incrementa la resistencia física, tonifica la musculatura y contribuye a liberar tensiones, promoviendo una sensación general de bienestar.

La postura del arco también tiene efectos positivos sobre el equilibrio y la coordinación, ya que requiere concentración y control del cuerpo mientras se mantiene la posición. Además, al abrir el pecho y estirar la columna, puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea y aliviar pequeñas tensiones en la zona lumbar, lo que resulta beneficioso para quienes pasan muchas horas sentados. Con el tiempo, su práctica contribuye a aumentar la conciencia corporal y la conexión entre mente y cuerpo, promoviendo un estado de calma y relajación profunda.

Postura del arco, ejercicio de
Postura del arco, ejercicio de yoga. (Imagen creada por IA)

Cómo hacer la postura del arco

  1. Túmbate boca abajo en la esterilla, con las piernas extendidas y ligeramente separadas, y los brazos pegados a los lados del cuerpo. Apoya la frente en el suelo y relaja los hombros.
  2. Dobla una rodilla y acerca el talón hacia los glúteos, sujetando la articulación con la mano correspondiente. Asegúrate de mantener la rodilla alineada con la cadera y evita tensar demasiado la articulación.
  3. Repite el mismo paso con la otra pierna, de modo que ambas manos sujeten los empeines. Ajusta la distancia de las piernas según tu flexibilidad para no forzar la espalda.
  4. Eleva el pecho del suelo, manteniendo los brazos estirados y las piernas levantadas. Mantén los hombros relajados y el cuello alineado con la columna para evitar tensiones.
  5. Respira profundamente mientras mantienes la posición. Mantén la postura durante varias respiraciones, adaptando el tiempo según tu nivel y comodidad. Para salir, baja lentamente las piernas y el pecho al suelo y toma unos segundos para relajar la espalda antes de incorporarte.

Contraindicaciones y cuidados

Esta postura no se recomienda para personas con problemas de columna, hernias, úlceras o diarrea, ni para mujeres embarazadas. Es importante escuchar al cuerpo y no forzar la postura. Si aparece dolor o incomodidad, detente y consulta con un especialista antes de continuar.

Temas Relacionados

Posturas yogaYogaEspaldaDolor de espaldaSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Situación actual de los embalses en España HOY jueves de 27 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses

Precio del aceite de oliva este 27 de noviembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

España será el país de la OCDE que más gastará en pensiones dentro de 20 años: el 16,9% del PIB frente al 13,7% actual

El organismo advierte que la brecha entre el coste en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social aumentará en las próximas décadas si no se acometen nuevas reformas

España será el país de

La posible ausencia de Cayetano Rivera al bautizo de su sobrino, el hijo de Fran Rivera: “Por supuesto que está invitado”

La relación de los hermanos ha estado marcada por los altibajos últimamente y, además, Cayetano Rivera busca llevar un perfil bajo tras sus polémicas recientes

La posible ausencia de Cayetano

La caída de Ábalos borra la mínima ventaja del Gobierno en el Congreso y abre un escenario donde Junts tiene la última palabra para desempatar

La pérdida de un escaño útil rompe el equilibrio previo y aboca al Ejecutivo a depender de Junts en un Parlamento dividido en dos mitades exactas

La caída de Ábalos borra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La caída de Ábalos borra

La caída de Ábalos borra la mínima ventaja del Gobierno en el Congreso y abre un escenario donde Junts tiene la última palabra para desempatar

Juanfran Pérez Llorca es investido como presidente de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox: “Vamos a intentar demostrarle a la sociedad que estamos a la altura”

El caso de otro exministro de Transportes que fue condenado a diez años de cárcel: participó en un secuestro

Ábalos, el primer diputado en activo en entrar en prisión: el Congreso inicia los trámites para suspenderle de sus funciones como parlamentario

Vox agradece a Pérez Llorca que haya aceptado las exigencias de su partido contra la inmigración y el Pacto Verde Europeo: “Celebro que se haya comprometido”

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva este 27 de noviembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España será el país de la OCDE que más gastará en pensiones dentro de 20 años: el 16,9% del PIB frente al 13,7% actual

Vivir de alquiler aumenta el riesgo de pobreza energética en España: el 30% de los inquilinos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada

La OCDE advierte: los actuales programas de vivienda social y el tope al alquiler no bastan para frenar los precios

El consejero mexicano del Sabadell dimite tras haber apoyado la OPA fallida del BBVA

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions