Los secretos del feng shui para atraer la abundancia y proteger el espacio interior

Esta filosofía ancestral revela cómo pequeños cambios en el acceso principal de la casa pueden transformar la atmósfera y activar nuevas oportunidades

La entrada de la casa es mucho más que un acceso físico. Tradiciones milenarias, objetos simbólicos y detalles invisibles pueden marcar la diferencia entre prosperidad y estancamiento

El estado de la puerta principal de nuestra casa adquiere un papel central en la filosofía del feng shui, donde se considera que por ese acceso fluye la mayor cantidad de energía hacia el interior. Según la especialista en esta disciplina, Maria Laura Aguiló, la puerta de entrada representa el presente y actúa como la “boca” de la propiedad, mientras que las ventanas cumplen la función de “ojos”, lo que subraya la importancia de mantener ambos elementos en condiciones óptimas para favorecer la llegada de oportunidades.

La especialista en feng shui
La especialista en feng shui María Laura Aguiló, resalta: “Todo lo que traigo que sea con conciencia. Habla de mí, suma a mi casa y si no, no coloco objetos por colocar”

El cuidado de la puerta principal no solo responde a criterios estéticos, sino que, de acuerdo con el feng shui, influye directamente en la capacidad de atraer prosperidad. Existe un proverbio chino que advierte: “Si los dioses de la fortuna pasan por una casa y la puerta principal está descuidada, seguirán de largo”.

La puerta principal según el
La puerta principal según el feng shui es clave para atraer energía positiva y prosperidad al hogar o negocio

Por ello, los especialistas en esta filosofía, recomienda evitar el uso habitual de entradas secundarias y priorizar siempre el acceso por la puerta principal, asegurando que se encuentre limpia, bien pintada y en perfecto funcionamiento. Este acceso debe estar despejado, ya que cualquier obstáculo puede bloquear el flujo energético.

Las plantas de formas redondeadas
Las plantas de formas redondeadas en el interior promueven la armonía y el fluir de la energía

El recibidor, como primer espacio tras la puerta, también requiere atención especial, de acuerdo con el mismo criterio filosófico. La limpieza y el orden son fundamentales, y se aconseja la presencia de un felpudo en el exterior, preferentemente de forma semicircular, para filtrar las energías antes de ingresar. Además, la colocación de plantas de hojas puntiagudas en el exterior contribuye a proteger el hogar, mientras que en el interior se sugieren plantas de formas redondeadas, asociadas al crecimiento y la armonía.

Cada detalle en la entrada
Cada detalle en la entrada puede potenciar o bloquear el flujo energético

En cuanto a los espejos, el feng shui desaconseja ubicarlos directamente frente a la puerta de entrada, ya que esto provocaría que tanto las energías positivas como las negativas reboten y no permanezcan en el hogar. En cambio, se recomienda situarlos de costado en el recibidor. La iluminación también desempeña un rol relevante: mantener encendidas las luces durante la noche activa la energía de la puerta, afirman, y las lámparas que proyectan luz desde el suelo hacia arriba potencian este efecto. Es preferible evitar elementos pesados o de formas angulosas en este sector, optando por objetos de líneas suaves y livianas.

Elementos como perros fu, espejos
Elementos como perros fu, espejos fa kua, atrapasoles y monedas chinas activan y protegen la energía en la entrada según el feng shui

El feng shui incorpora además elementos simbólicos de protección y activación energética. Entre ellos destacan los perros fu, figuras protectoras que representan el equilibrio entre el yin y el yang y suelen colocarse en la base exterior de la puerta. Sobre la entrada, los espejos fa kua cumplen una función de resguardo. Para quienes buscan activar los ambientes, los especialistas dicen que las esferas de cristal facetado llamadas atrapasoles se colocan en las ventanas, donde la luz solar genera un efecto arcoíris que simboliza los cinco elementos de la naturaleza.

La especialista en feng shui
La especialista en feng shui recomienda: “Mantener encendidas las luces durante la noche activa la energía de la puerta”

Otros objetos recomendados incluyen los llamadores de ángeles y campanitas, que al sonar generarían una energía protectora y favorecerían la abundancia. Las monedas chinas colgadas en la puerta, supuestamente también actúan como activadores energéticos. En el diseño de los caminos de acceso, se sugiere evitar las líneas rectas y preferir trayectos ondulados, que facilitan un flujo armónico de la energía hacia el interior.

Atrapasoles son ideales y en
Atrapasoles son ideales y en caso de haber espejos no deben ubicarse frente a la puerta principal, ya que pueden hacer rebotar la energía positiva fuera del hogar

La presencia de una fuente de agua en la entrada resulta beneficiosa, siempre que el flujo apunte hacia el interior de la vivienda, ya que esto simboliza la llegada de abundancia. La elección y disposición de cada objeto deben realizarse de manera consciente, evitando la acumulación y priorizando la claridad del espacio. “Todo lo que traigo es con conciencia: habla de mí, suma a mi casa y, si no, no coloco objetos por colocar”, enfatizó la especialista.

Las plantas de hojas puntiagudas
Las plantas de hojas puntiagudas en el exterior protegen la vivienda, mientras que las de formas redondeadas en el interior promueven la armonía

En el caso de exhibir fotografías familiares en el recibidor, se aconseja que no estén orientadas directamente hacia la puerta, sino que transmitan una energía cálida y acogedora.

El objetivo general es invitar a que la energía ingrese de forma armoniosa y limpia, permitiendo que bañe todos los ambientes del hogar.

Fotos y Video: BelénAltieri - IWoKFilms

