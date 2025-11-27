Tendencias

El auge de los autos de gran tamaño desafía la seguridad y agrava la contaminación urbana, afirma un estudio

Nuevos datos muestran que la presencia creciente de modelos voluminosos en las ciudades altera la movilidad y el entorno ciudadano, lo que lleva al debate sobre transformaciones regulatorias y la adaptación de políticas públicas, según New Scientist

El auge de los SUV
El auge de los SUV y autos grandes transforma el entorno urbano y genera nuevos desafíos para la seguridad vial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de los SUV y otros autos grandes ha modificado el entorno urbano y plantea desafíos para la seguridad vial y la salud pública.

Según datos de New Scientist, a nivel global, estos modelos representan cerca del 48% de las ventas, una tendencia que no muestra señales de disminuir. Este fenómeno ha llevado a expertos y autoridades a buscar soluciones regulatorias ante los riesgos que implica para la sociedad y el medio ambiente.

Impacto en la seguridad vial de peatones y ciclistas

El aumento de SUV y autos grandes tiene consecuencias directas en la seguridad de peatones y ciclistas. Anthony Laverty, especialista en transporte y salud, explicó a New Scientist que los vehículos de mayor tamaño y peso presentan frentes más altos y menos aerodinámicos, lo que incrementa la gravedad de los accidentes.

Una revisión de estudios realizada por Laverty y su equipo reveló que los adultos tienen un 44% más de probabilidades de morir si son atropellados por un SUV en comparación con un automóvil convencional.

El aumento de SUV y
El aumento de SUV y autos grandes impacta negativamente en la seguridad vial de peatones y ciclistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “carspreading” y sus consecuencias

El fenómeno conocido como “carspreading”, que describe el aumento progresivo del ancho de los autos, también contribuye a la problemática. Entre 2010 y 2024, por ejemplo, los autos nuevos en Europa aumentaron en promedio medio centímetro de ancho cada año.

Este ensanchamiento reduce el espacio disponible en las vías para ciclistas y otros modos de transporte alternativo, limitando las oportunidades para que más personas opten por desplazamientos saludables como caminar o pedalear. Según New Scientist, la reducción del espacio para estos medios de transporte implica una pérdida de beneficios potenciales para la salud pública.

En el ámbito ambiental, el tamaño y peso adicionales de los SUV agravan la contaminación urbana. Aunque la transición hacia vehículos eléctricos representa un avance en la reducción de emisiones de escape, los expertos advierten que los autos grandes, incluso eléctricos, generan una cantidad significativa de partículas finas provenientes del desgaste de neumáticos y frenos.

Expertos ambientales advierten sobre el
Expertos ambientales advierten sobre el impacto de los autos grandes en la generación de partículas finas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dado que los SUV son más pesados, producen más de estas partículas, lo que limita los beneficios de calidad del aire que se esperan de la electrificación del parque automotor, especialmente en zonas urbanas.

Políticas y restricciones para frenar el uso de vehículos grandes

Frente a estos desafíos, varias ciudades han comenzado a implementar medidas regulatorias para desincentivar el uso de vehículos grandes. New Scientist detalla que Cardiff, en el Reino Unido, aprobó en octubre un plan para cobrar tarifas más altas por los permisos de estacionamiento residencial a los propietarios de SUV y autos grandes.

Esta iniciativa se suma a la de París, donde se triplicaron las tarifas de estacionamiento para estos vehículos en el centro de la ciudad, y a políticas similares en ciudades de Alemania y Francia, que aplican cargos adicionales según el tamaño y peso del automóvil.

Además, existen zonas de bajas emisiones, como la Ultra Low Emission Zone de Londres, que aunque inicialmente se enfocan en la antigüedad y emisiones de los autos, están comenzando a considerar el impacto del tamaño de los vehículos.

Incentivos fiscales y conciencia ciudadana

El volumen de ventas de
El volumen de ventas de SUV supera ampliamente las necesidades justificadas por razones específicas, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos citados por New Scientist sugieren que, además de las regulaciones locales, los gobiernos nacionales podrían revisar los sistemas de impuestos sobre vehículos para incentivar la compra de autos más pequeños. Proponen que gravar con mayores impuestos a los vehículos grandes sería coherente con el costo social que generan en términos de peligrosidad vial y contaminación.

Si bien se reconoce que algunas personas requieren autos grandes por necesidades específicas, el volumen actual de ventas de SUV supera ampliamente esa justificación. Laverty y sus colegas insisten en la importancia de que los consumidores sean conscientes de los riesgos asociados a estos vehículos al momento de decidir una compra.

Para avanzar hacia calles más seguras y aire más limpio, resulta esencial que las políticas públicas ajusten los costos de los autos grandes en función de los riesgos y daños que generan.

