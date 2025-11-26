Tendencias

Gwyneth Paltrow quiere redefinir la elegancia con su nueva línea de vestidos y trajes

La propuesta de la actriz introduce siluetas modernas y detalles exclusivos en prendas pensadas para celebraciones y fiestas

El conjunto negro de saco
El conjunto negro de saco cruzado y pantalón pinzado destaca en la propuesta de Gwyneth Paltrow, aportando una estética moderna y cómoda sin perder sofisticación

Gwyneth Paltrow, sieempre marca tendencia. La actriz y empresaria, ya sea por sus look o por sus hábitos saludables que recomienda en las redes, ahora presentó la nueva colección GWYN, una propuesta que se dirige a quienes buscan moda elegante para fiestas y eventos formales. La línea está compuesta principalmente por vestidos de fiesta y trajes sastreros, piezas que reflejan el estilo sofisticado y minimalista que caracteriza a la diseñadora.

La colección GWYN reúne prendas pensadas para celebraciones y ocasiones especiales. Paltrow acompañó el lanzamiento con una producción fotográfica en la que posa con algunos de los diseños centrales. Entre ellos, destacan los trajes de sastrería de corte minimalista y los vestidos confeccionados en telas livianas, ideales para quienes buscan un look refinado y actual.

Dentro de los trajes sastreros, la propuesta incluye un conjunto negro de líneas amplias, compuesto por un saco cruzado con solapas anchas, botones dobles y una estructura relajada. Este diseño se combina con un pantalón pinzado de tiro alto y botamanga recta, lo que aporta una silueta moderna y cómoda.

La actriz y empresaria apuesta
La actriz y empresaria apuesta por vestidos confeccionados en telas livianas y diseños versátiles, ideales para celebraciones y eventos formales

El conjunto presenta un sutil rayado vertical que añade textura y acompaña la figura. El estilismo se completa con un peinado recogido tirante con raya al costado y un maquillaje neutro, con énfasis en la piel y los ojos, reforzando la estética sobria y elegante de la colección.

En cuanto a los vestidos de fiesta, la línea GWYN ofrece opciones versátiles y sofisticadas. Uno de los modelos destacados es un vestido off white de largo midi, con mangas largas, escote recto y una pequeña abertura central.

La prenda, de construcción rígida, define la figura sin ajustarla en exceso. Paltrow lo lució con el cabello suelto y lacio, de terminación pulida, acompañado por un brazalete dorado y anillos finos.

Gwyneth Paltrow refuerza su influencia
Gwyneth Paltrow refuerza su influencia en la moda internacional tras protagonizar una producción para Vogue, donde lució prendas de reconocidas firmas de lujo

Otra de las piezas centrales es un vestido de satén en color borravino, con breteles finos, caída fluida y falda amplia, que resalta por el brillo característico del tejido. Este look se completó con stilettos negros de pulsera al tobillo y maquillaje en tonos tierra, aportando un aire sofisticado y contemporáneo.

Chica Vogue

La influencia de Paltrow en el mundo de la moda se ha visto reforzada recientemente por su aparición en la portada de Vogue británico, donde posó con una selección de looks de firmas de lujo.

La actriz en la tapa
La actriz en la tapa de Vogue (Vogue)

En la sesión, la actriz lució un vestido azul de Gucci con estampado de rosas y mangas abullonadas, acompañado por accesorios de Cartier y Van Cleef & Arpels.

También se mostró con un conjunto de blusa de seda rosa, leggins grises y cinturón de cuero de Gucci, así como con un estilismo más formal de Armani, compuesto por camisa blanca, saco gris, corbata de seda y pantalón plisado beige, rematado con stilettos de Balenciaga. La producción incluyó además un conjunto de suéter de cuello alto y maxifalda de Louis Vuitton, piezas con patrones geométricos en rojo y gris, un mono iridiscente de Chanel en rosa y oro, y un vestido bicolor de Valentino en azul y fucsia.

La reciente sesión fotográfica para Vogue británico, en la que Paltrow desplegó su estilo clásico y elegante con un toque lúdico, refuerza su posición como referente de la moda internacional.

Pionera en el universo del wellness

La actriz realiza actividad física
La actriz realiza actividad física al menos una hora diaria alternando entre yoga, Pilates, caminatas y rutinas guiadas

Paltrow es pionera en el universo del wellness, eligió alejarse de Hollywood en los últimos años para consagrarse al cuidado personal. Reconocida por impulsar la marca de bienestar Goop y por haber adoptado con rigor dietas como la macrobiótica y el método paleo, Paltrow decidió modificar su enfoque y apostar por un esquema alimentario menos restrictivo. Tal como describió en una reciente entrevista con Harper’s Bazaar, inicia la jornada con meditación trascendental junto a su esposo, dedica tiempo a su hijo y prioriza el ejercicio físico diario al menos durante una hora. La actriz alterna rutinas como yoga, Pilates y caminatas, prácticas que, según declaró a Telva, le permiten preservar la memoria muscular y fortalecer la flexibilidad.

La alimentación ocupa otro eje en el estilo de vida de la protagonista de “Grandes esperanzas”.

Actualmente, prefiere una dieta antiinflamatoria que incluye vegetales cocidos, proteínas magras y carbohidratos saludables, con una cena completa basada en verduras y proteínas, relató Paltrow a Telva. La actriz añadió que, tras años de hábitos estrictos, volvió a incorporar masa madre, queso y algo de pasta en su menú: “Estoy un poco cansada de eso y estoy volviendo a incorporar masa madre y queso. Incluso algo de pasta, después de tanto tiempo siendo tan estricta”, aseguró en diálogo con la publicación española.

Gwyneth Paltrow en una caminata
Gwyneth Paltrow en una caminata reciente

La fundadora de Goop también detalló el valor que otorga al consumo de bayas de goji, una fruta desecada con alto contenido de vitamina C. Según explicó a sus seguidores, considera que estos alimentos benefician la piel.

Sus hábitos saludables se complementan con la moderación en el consumo de alcohol. En su propio blog y en el pódcast de Goop, Paltrow relató que redujo casi por completo la ingesta de bebidas alcohólicas, realizándolo a lo sumo una vez por semana, debido a que incrementaban los síntomas de la menopausia y alteraban su descanso.

Madre de dos hijos, Apple y Moses, fruto de su matrimonio anterior con Chris Martin, Paltrow sostiene que la autoaceptación se convirtió en el pilar de su bienestar tras cumplir 50 años.

“Envejecer es un viaje para conocerte a ti mismo”, reflexionó al recordar su cumpleaños en el blog de Goop. En ese texto compartió: “Acepto mi cuerpo y dejo ir la necesidad de ser perfecta, lucir perfecta, desafiar la lógica. Acepto mi humanidad”, sostuvo. “Hago lo que puedo para luchar por la buena salud y la longevidad, para evitar el debilitamiento de los músculos y el retroceso de los huesos. Tengo un mantra que inserto en esos pensamientos imprudentes que intentan descarrilarme: aceptación”.

