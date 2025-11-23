Cómo preparar cócteles sin alcohol en casa: cinco recetas ideales para días calurosos

Cinco opciones de bebidas sin alcohol, fáciles de preparar y pensadas para refrescar y sorprender en los días calurosos, ideales para compartir entre grandes y chicos /Freepik

No hace falta experiencia previa ni herramientas sofisticadas para preparar una rica bebida sin alcohol que sin duda, con la llegada de los dias calurosos, es ideal para refrescar.

Cada una de estas recetas se adapta a distintos gustos y ofrece una alternativa saludable y atractiva para grandes y chicos.

Limonada de pepino y menta

Refrescante combinación de pepino y menta ideal para hidratar los días más cálidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

3 limones grandes

1 pepino mediano

10 hojas de menta fresca

1 litro de agua fría

2 cucharadas de miel o azúcar (opcional)

Hielo al gusto

Preparación: Exprimir el jugo de los limones y verterlo en una jarra grande. Lavar y cortar el pepino en rodajas finas. Incorporar las hojas de menta, previamente lavadas, y mezclar con el jugo de limón. Añadir el litro de agua fría y endulzar con miel o azúcar según preferencia. Integrar abundante hielo y dejar reposar unos minutos antes de servir. La bebida puede decorarse con más hojas de menta o rodajas de pepino para acentuar el aroma.

Mojito tropical sin alcohol

Una variante del clásico mojito, con ananá y lima, que sorprende por su sabor y aroma fresco Freepik

Ingredientes:

1 lima

10 hojas de menta

4 rodajas de ananá fresco

2 cucharaditas de azúcar

Agua con gas fría

Hielo en cubos

Preparación: Cortar la lima en gajos y colocarla en un vaso junto con el azúcar y las hojas de menta. Machacar suavemente los ingredientes para liberar los aceites y jugos. Añadir las rodajas de ananá cortadas en trozos pequeños. Completar el vaso con hielo y verter agua con gas hasta llenarlo. Revolver para integrar y servir inmediatamente. Agregar más ananá o una ramita de menta como adorno da un toque festivo al cóctel.

Limonada frutal roja

Sandía y frutillas se unen en una limonada colorida, perfecta para compartir y combatir el calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

2 tazas de sandía troceada

1 taza de frutillas naturales

Jugo de 2 limones

3 cucharadas de azúcar o edulcorante

500 ml de agua fría

Hielo al gusto

Preparación: Colocar la sandía y las frutillas en la licuadora junto con el jugo de limón y el azúcar. Licuar hasta lograr una mezcla homogénea y colar para eliminar semillas y restos sólidos. Añadir el agua fría y revolver bien para integrar el sabor. Servir la limonada en vasos grandes con abundante hielo. Para decorar, utilizar trozos de sandía, frutillas cortadas y una rodaja de limón en el borde del vaso.

Ponche de cítricos y frutos rojos

Mezcla de jugo de naranja, lima y frutos rojos, servida en jarras para grandes reuniones al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Jugo de 2 naranjas grandes

1/2 taza de arándanos frescos

1/2 taza de frambuesas frescas

1 lima cortada en rodajas finas

1 litro de agua con gas o soda

Hielo al gusto

Preparación: Exprimir las naranjas y verter el jugo en una ensaladera o jarra grande. Agregar los arándanos, las frambuesas enteras y las rodajas de lima. Integrar lentamente el agua con gas y añadir hielo para enfriar rápidamente la mezcla. El ponche puede prepararse con varias horas de anticipación y mantenerse refrigerado hasta el momento de servir, para intensificar el sabor de las frutas. Adornar cada vaso con una rodaja de lima o algunos frutos rojos.

Granizado de mango y maracuyá

El mango y el maracuyá aportan un toque exótico en esta bebida con textura de granizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 mango maduro

Pulpa de 2 maracuyás

2 cucharadas de azúcar o miel (opcional)

Jugo de 1 limón

2 tazas de hielo picado

Preparación: Pelar el mango, retirar el carozo y trocear la pulpa. Colocar en la licuadora junto con la pulpa de maracuyá, el azúcar y el jugo de limón. Procesar hasta obtener una mezcla pareja. Incorporar el hielo picado y volver a licuar para conseguir la textura de granizado. Servir en vasos altos, decorando con semillas de maracuyá o una rodaja de mango.

Cada una de estas recetas puede adaptarse a los gustos personales agregando otras frutas, hierbas frescas, agua tónica o jugos naturales. El protagonismo de los ingredientes ligeros y frescos convierte a los cócteles sin alcohol en una apuesta segura para hidratarse en días calurosos, tanto en encuentros familiares como en eventos al aire libre.

La presentación en jarras grandes, vasos coloridos y con abundante hielo puede transformarse en un atractivo visual especial para niños y adultos. Además, incluir elementos de decoración como hojas de menta, rodajas de frutas o pajillas reutilizables contribuye a la experiencia y fomenta el consumo de líquidos saludables. Preparar estas mezclas requiere pocos minutos, pero aporta color y variedad a cualquier mesa donde el objetivo consista en mitigar el calor y disfrutar del sabor.