Compostaje en casa: cómo transformar residuos orgánicos en abono natural

La gestión de desechos orgánicos en el hogar puede transformarse en una práctica sencilla y beneficiosa si se adopta el compostaje, un proceso que no solo reduce el impacto ambiental, sino que también enriquece la tierra de jardines y huertas. Lejos de requerir conocimientos avanzados o equipamiento costoso, el compost puede elaborarse en casa con materiales cotidianos y sin generar olores desagradables.

El compostaje doméstico parte de una premisa fundamental: los residuos orgánicos, como cáscaras de frutas, restos de verduras y cáscaras de huevo, contienen carbono y nitrógeno, elementos esenciales tanto para la vida vegetal como para el proceso de descomposición. Cuando estos desechos se depositan en bolsas cerradas y se envían a los basurales, la descomposición ocurre de manera anaeróbica, lo que provoca la liberación de metano y nitratos, compuestos que contribuyen al cambio climático y la contaminación. En cambio, al compostar en casa, se evita este impacto negativo y se obtiene un producto útil para el suelo.

Infobae Deco dialogó con Gabriel del Huerto, agrónomo, quien compartió el paso a paso para hacer un compostaje fácil y efectivo

La clave para un compost sin olores reside en mantener el equilibrio adecuado entre materiales ricos en carbono y en nitrógeno. Los elementos secos y marrones, como hojas secas, papel sin tinta ni plástico y cartón trozado, aportan carbono. Por su parte, los restos verdes y húmedos, como cáscaras de frutas y verduras, suministran nitrógeno.

La proporción recomendada es de dos partes de material seco por cada parte de material húmedo, lo que garantiza una descomposición eficiente y sin malos olores. Si el compost desprende olor a amoníaco, es señal de un exceso de nitrógeno, por lo que se debe añadir más material seco para restablecer el equilibrio.

Para iniciar el proceso, basta con un recipiente sencillo, como un balde de pintura de veinte litros, aunque existen composteras comerciales que pueden facilitar la tarea. El método consiste en alternar capas de material seco y húmedo, comenzando por una base de hojas secas o pequeños trozos de madera, que favorecen la aireación. Es fundamental que el recipiente esté protegido de la lluvia, cubriéndolo con un nailon, para evitar que el exceso de agua arrastre nutrientes como el nitrógeno y el potasio, esenciales para la formación del humus.

Compostaje, una solución accesible y sin olores para reducir residuos y contribuir con la sustentabilidad - freepik -

En el compostaje casero, la presencia de pequeños insectos y microorganismos es natural y beneficiosa, ya que estos organismos descomponen la materia orgánica y transforman los residuos en un sustrato rico y oscuro, similar a la tierra del bosque. No es necesario remover la pila de compost, aunque hacerlo puede acelerar el proceso. El tiempo de descomposición varía, pero cuanto más prolongado sea, más estable y nutritivo será el compost resultante.

El compost terminado se caracteriza por su textura suelta y su aroma a tierra, sin rastros de olores desagradables. Puede contener pequeños fragmentos de cáscara de huevo, pero en general se integra fácilmente al suelo. Este material no solo actúa como fertilizante, aportando todos los nutrientes que las plantas necesitan, sino que también mejora la estructura del suelo, favoreciendo la retención de humedad y la aireación, y ayudando a corregir suelos arcillosos.

Para quienes generan pocos residuos orgánicos, una opción práctica es almacenar los restos en el congelador hasta reunir una cantidad suficiente para iniciar el compostaje. De este modo, incluso hogares pequeños pueden sumarse a esta práctica sostenible.

El compostaje doméstico, además de sus beneficios ambientales y para la salud del suelo, puede convertirse en una actividad terapéutica y educativa, fomentando la conciencia sobre el manejo responsable de los residuos y la importancia de cerrar el ciclo de la materia orgánica en el propio hogar.

Foto y Video: Dana Oblitas (IWoKFilms)