Tendencias

Los mejores trucos para que tu árbol de palta se llene de frutos

Recomendaciones clave de un especialista para lograr que el árbol prospere en entornos urbanos. Desde la elección del sitio hasta la poda, superando los desafíos del clima para maximizar la producción

Male Eirin

Por Male Eirin

Guardar
Juan Buela, agrónomo, detalla las estrategias para proteger el árbol de bajas temperaturas, optimizar la polinización y elegir la variedad adecuada, garantizando cosechas abundantes incluso en inviernos rigurosos

El cultivo del árbol de palta en zonas urbanas y semiurbanas de Buenos Aires ha demostrado ser viable, siempre que se tomen precauciones frente a las bajas temperaturas invernales. La sensibilidad de esta especie al frío intenso obliga a elegir cuidadosamente el lugar de plantación, priorizando espacios protegidos, como patios o parques rodeados de construcciones, que ofrecen refugio natural y minimizan el impacto de las heladas.

El cultivo del árbol de
El cultivo del árbol de palta en Buenos Aires requiere protección contra las bajas temperaturas invernales

La elección del sitio resulta determinante para el desarrollo y la productividad del palto. Según la experiencia compartida por el especialista en el manejo de estos árboles Juan Buela, los ejemplares ubicados en áreas expuestas o descampadas, especialmente a más de 50 kilómetros de la ciudad, solo prosperan si cuentan con protección adecuada.

El experto comparte las claves
El experto comparte las claves para una palta productiva en la ciudad

El frío excesivo puede afectar gravemente su crecimiento, llegando incluso a secar completamente los árboles en inviernos particularmente duros, como ocurrió durante la primera semana de julio en los últimos dos años. No obstante, en zonas bien resguardadas, los paltos han tolerado las heladas y han logrado recuperarse, rebrotando desde la base tras los daños sufridos.

La ubicación y el entorno
La ubicación y el entorno del palto determinan su desarrollo y productividad en zonas urbanas y semiurbanas - Crédito Difusión

El tipo de suelo y la exposición solar también influyen en la salud del árbol. El palto prefiere suelos bien drenados y no tolera el encharcamiento ni la humedad excesiva en las raíces. Aunque necesita buena iluminación, una exposición total al sol puede resultar contraproducente en regiones donde el clima es más riguroso, por lo que se recomienda un equilibrio entre luz y protección, a menudo proporcionado por la presencia de otros árboles o edificaciones cercanas.

El tipo de suelo y
El tipo de suelo y la exposición solar influyen en la salud y el crecimiento del árbol de palta

Injertarlo: la clave para acelerar la producción del palto

En cuanto a la producción de frutos, el tiempo que tarda un árbol de palta en ser productivo varía según el método de propagación. Los ejemplares obtenidos a partir de carozo requieren en promedio siete años para comenzar a dar frutos, mientras que los árboles injertados pueden empezar a producir desde el primer año, siempre que se ubiquen en un entorno adecuado. El injerto consiste en insertar una parte de una planta adulta en un pie joven, lo que acelera notablemente el inicio de la fructificación.

Los árboles de palta injertados
Los árboles de palta injertados pueden producir frutos desde el primer año si se plantan en condiciones adecuadas

Diferentes tipos de palto

La variedad de palta elegida determina las características del fruto. Existen tipos más mantecosos y otros de pulpa más acuosa, conocidos como criollos. La selección debe basarse en las preferencias del cultivador, ya que cada árbol mantendrá las propiedades de la variedad plantada. El reconocimiento de la variedad se realiza principalmente por el fruto y no por el carozo.

La variedad de palta elegida
La variedad de palta elegida define las características del fruto y debe seleccionarse según las preferencias del cultivador

Por qué cultivar varios ejemplares juntos

Un aspecto relevante en la polinización y la productividad es la presencia de más de un ejemplar. Aunque los paltos poseen flores hermafroditas, la maduración de las partes masculina y femenina no siempre coincide, lo que dificulta la polinización. Por ello, se recomienda plantar al menos dos árboles, preferentemente de diferentes variedades que coincidan en las épocas de floración, para favorecer la fecundación cruzada y aumentar la cantidad de frutos. El especialista explicó que “no existen árboles machos y hembras, sino que tienen flores hermafroditas, pero la maduración de los órganos sexuales no siempre ocurre al mismo tiempo”, lo que hace necesario contar con varios ejemplares para optimizar la producción.

La poda regular es clave
La poda regular es clave para controlar el crecimiento y mejorar la fructificación del árbol de palta

Poda: una práctica esencial

No existe una época definida para realizar la poda, se efectúa según las necesidades del árbol, con una o dos intervenciones anuales. El objetivo es evitar que el árbol crezca únicamente en altura y asegurar que la luz llegue a todas las ramas, ya que los brotes que reciben buena iluminación serán los que produzcan frutos al año siguiente.

El especialista detalló que “la poda principal suele hacerse cuando una rama alta tiene muchas paltas, aprovechando para reducir la altura y favorecer el crecimiento lateral”. Estas intervenciones no se concentran en un solo día, sino que se distribuyen a lo largo de varias semanas, retirando ramas específicas una vez que han completado su ciclo productivo.

La presencia de al menos
La presencia de al menos dos árboles de palta favorece la polinización y aumenta la producción de frutos

Cosecha y frutos

En relación con la época de cosecha, la producción de frutos varía según la variedad, pero generalmente se extiende desde mayo hasta julio, coincidiendo con el otoño avanzado y el inicio del invierno. Aunque un árbol puede presentar una gran cantidad de flores, solo una fracción de ellas llegará a convertirse en fruto, pero aun así la productividad suele ser elevada. El especialista señaló que “no exactamente el cien por cien de las flores se transforman en frutos, pero aun así produce muchísimos”.

La cosecha de palta en
La cosecha de palta en Buenos Aires se extiende de mayo a julio, con alta productividad incluso en inviernos severos

La experiencia en el manejo de un ejemplar ubicado en San Isidro, una zona urbana protegida, ha demostrado que con una poda racional y un entorno adecuado, el palto puede mantenerse saludable y productivo durante años, incluso frente a inviernos severos.

Foto y video: Tomás Coudures (IWoKFilms)

Temas Relacionados

infobae-decomale-eirinpaltaárbol de paltapaltoaguacateaguacaterojuan buelajardinjardineriaplantaspaisajismo

Últimas Noticias

5 ideas fáciles para hacer en casa y mantener el orden en todos los ambientes

Los consejos de una experta para optimizar armarios y cajones mediante métodos simples y la reutilización de elementos cotidianos

5 ideas fáciles para hacer

Una reforma inteligente le dio nueva vida y diseño a una casa centenaria en Martínez

El proceso de restauración de la vivienda de 1912 fusionó pasado y presente, logrando ambientes vibrantes y creativos que reflejan la evolución familiar

Una reforma inteligente le dio

Disfraces de Halloween para perros, imaginación y diversión en casa

Siete propuestas sencillas y prácticas hacen posible que los animales de compañía se luzcan durante la noche más escalofriante del año

Disfraces de Halloween para perros,

Científicos desarrollaron un antiveneno innovador que protege contra 17 serpientes

El antídoto creado por investigadores de Dinamarca y el Reino Unido podría mejorar el manejo de emergencias por envenenamiento. Cuáles son los desafíos según experto de la Asociación Toxicológica Argentina consultado por Infobae

Científicos desarrollaron un antiveneno innovador

Día Internacional del Arroz: 7 recetas dulces y saladas que muestran su versatilidad

Cada 31 de octubre se conmemora esta fecha, que resalta el protagonismo de este alimento en la gastronomía global, a través de preparaciones adaptadas a todos los gustos

Día Internacional del Arroz: 7
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar futuro: el BCRA enfrenta

Dólar futuro: el BCRA enfrenta una rueda clave tras el récord de ventas en septiembre

Ricardo Arriazu: “Cuando el riesgo país caiga por debajo de los 500 puntos, Argentina volverá al mercado de capitales”

Día Internacional del Arroz: 7 recetas dulces y saladas que muestran su versatilidad

Científicos desarrollaron un antiveneno innovador que protege contra 17 serpientes

Por efecto de la apertura de importaciones, las pick-up argentinas cayeron al 16% del mercado en dos años

INFOBAE AMÉRICA
Científicos desarrollaron un antiveneno innovador

Científicos desarrollaron un antiveneno innovador que protege contra 17 serpientes

La actividad industrial de China acumuló siete meses de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

Qué leer esta semana: “Sobre Dios”, de Byung Chul Han; una novela para acompañar trastornos alimenticios y “La fatiga por azúcar”

Cómo un veterano de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en uno de los cazafantasmas más prolíficos de Inglaterra

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable en los parques temáticos de Walt Disney World Resort

TELESHOW
Quién es Dulceida, la influencer

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”