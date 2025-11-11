Los tres ejercicios recomendados por la entrenadora de Jennifer Aniston para fortalecer los glúteos

La entrenadora de Jennifer Aniston dio tres ejercicios clave para desarrollar glúteos fuertes

La entrenadora de Jennifer Aniston, Dani Coleman, remarcó que una musculatura débil en la zona de los glúteos puede derivar en desalineaciones en las rodillas y la columna lumbar, lo que propicia molestias y lesiones que afectan la movilidad y la calidad de vida.

Tras remarcar que el glúteo medio suele pasar desapercibido pero influye directamente en la postura corporal y el movimiento eficiente de la cadera, la experta compartió una rutina fácil para fortalecer esta zona del cuerpo.

Tres ejercicios clave para desarrollar glúteos fuertes propuestos por Coleman

Guiada por Coleman, la actriz incorpora rutinas de bajo impacto en su plan de acondicionamiento físico (@jenniferaniston)

1- Elevación de pierna en decúbito lateral

Esta variante solicita el glúteo medio y se ejecuta acostándose de lado, alineando el cuerpo y elevando la pierna superior hasta la altura de la cadera para luego bajarla controladamente. Se aconseja completar entre dos y tres series de 15 a 20 repeticiones por lado. La entrenadora sugiere mantener las caderas alineadas y el abdomen activado para maximizar los beneficios y evitar compensaciones en la zona lumbar.

2- Equilibrio sobre una sola pierna

Consiste en pararse sobre un pie y flexionar la rodilla mientras la otra pierna se extiende ligeramente hacia adelante, simulando el patrón de marcha o carrera. Esta práctica incide en la corrección de desequilibrios musculares y en la mejora de la postura general. Se recomienda realizar de 10 a 15 repeticiones con cada pierna, apoyándose inicialmente en una superficie estable para familiarizarse con el ejercicio.

3- Plancha lateral con elevación de pierna

Recostado de lado, el torso debe apoyarse sobre el antebrazo, la cadera elevarse para formar una línea recta con el cuerpo y, luego, subir la pierna superior hasta lo máximo permitido por la movilidad individual. Este ejercicio incrementa la fuerza del glúteo externo y desafía la musculatura abdominal. Se pueden añadir bandas elásticas o pesas ligeras para elevar la dificultad. Coleman sugiere mantener la columna alineada y el torso firme durante 15 a 30 segundos por lado.

Dani Coleman, la entrenadora de Jennifer Aniston: su enfoque y experiencia

Coleman destaca la prevención de lesiones a través del entrenamiento específico del glúteo medio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dani Coleman encabeza el equipo que acompaña a figuras como Jennifer Aniston en sus programas de acondicionamiento físico. Coleman explicó que el foco de su metodología reside en la activación estratégica del glúteo medio, un músculo determinante para la estabilidad de la cadera y la prevención de lesiones recurrentes en la parte baja del cuerpo.

“La salud articular a largo plazo depende de la fortaleza y el equilibrio muscular”, afirmó Coleman. Para trabajar los glúteos de forma efectiva, recomienda prestar atención al control postural y a la ejecución consciente de los movimientos, priorizando ejercicios que puedan realizarse en casa sin necesidad de equipamiento sofisticado. En sus palabras, “El glúteo medio es un músculo clave —aunque a menudo olvidado— para la estabilidad de la cadera, la postura y la prevención de lesiones”.

El método y su impacto en la rutina de Jennifer Aniston

El método evita sobrecargas en las articulaciones y favorece el bienestar general (Captura de video)

El sistema de entrenamiento de Coleman se basa en movimientos funcionales de bajo impacto, orientados a replicar acciones cotidianas y ejercicios de resistencia que mejoran tanto la movilidad como la fortaleza muscular. Jennifer Aniston expresó su preferencia por este método, atribuyendo su “mejor forma física que cuando tenía 20 años”, según publicó Women’s Health.

Este enfoque prioriza la prevención de lesiones y la salud articular, ofreciendo rutinas adaptables que pueden intensificarse o modificarse según la condición física del practicante. “No se trata solo de trabajar ciertas áreas, sino de ejercitar todo el cuerpo”, declaró Aniston. El método propone una combinación de ejercicios de fuerza, movilidad y cardio, facilitando una tonificación equilibrada y sostenible.

Las clases del sistema incluyen trabajo de glúteos, abdomen y tren superior, con la premisa de lograr una musculatura fuerte, estilizada y funcional. Las sesiones de entrenamiento evitan los ejercicios de alto impacto que podrían causar sobrecarga en las articulaciones. De acuerdo con Women’s Health, la regularidad y diversidad de estímulos han sido decisivas para los progresos experimentados por Aniston.

Fortalecer los glúteos como pilar de bienestar

El trabajo focalizado en glúteos aporta beneficios que superan la estética, incluyendo la prevención de molestias en caderas y rodillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajar la musculatura de los glúteos reporta beneficios que superan la cuestión estética. La mejora de la fuerza y del equilibrio favorece la prevención de lesiones frecuentes en cadera, espalda y rodillas, eleva el rendimiento en actividades físicas y contribuye a una postura adecuada. Además, un entrenamiento sostenido en el tiempo incrementa el metabolismo basal y promueve una composición corporal saludable.

El enfoque integral propuesto por Coleman y adoptado por Jennifer Aniston consiste en incluir ejercicios accesibles y sostenibles como parte de una rutina estructurada. De esta forma, la fortaleza de los glúteos se consolida como un elemento clave para la salud y el bienestar físico a largo plazo.