Autoridades descartan crimen organizado en asesinato de fiscal panameña

La Policía Nacional aseguró que el caso no estaría relacionado con crimen organizado y mantiene coordinación con el Ministerio Público. (Foto: Cuartoscuro)

Un nuevo hecho de violencia contra una mujer sacudió a Panamá este y volvió a poner el foco sobre los casos de femicidio registrados en el país. La víctima fue Patricia Soledad Ossa, fiscal adjunta del Ministerio Público e integrante del equipo de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, cuyo fallecimiento fue confirmado por las autoridades tras un suceso ocurrido en el sector de Pueblo Nuevo, en Ciudad de Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó sobre el fallecimiento de una de sus colaboradoras en un hecho que permanece bajo investigación y confirmó la aprehensión efectiva de un sospechoso vinculado al caso. En su comunicado oficial, el Ministerio Público expresó condolencias a familiares y amigos de la funcionaria y reiteró su compromiso de continuar las investigaciones hasta llevar a los responsables ante los tribunales de justicia.

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La Policía Nacional también lamentó la muerte de Ossa y expresó solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de labores. La entidad aclaró además que, de acuerdo con la información preliminar recopilada por los investigadores, el caso no guarda relación con estructuras de crimen organizado y presuntamente estaría vinculado a un motivo pasional.

La institución aseguró que mantiene colaboración estrecha con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

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Ossa formó parte del equipo de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, una de las unidades encargadas de investigar los delitos más sensibles relacionados con violencia letal y ataques contra mujeres en Panamá. Diversas fuentes vinculadas al sistema judicial señalaron que la funcionaria mantenía una trayectoria amplia dentro del Ministerio Público y había ocupado cargos en distintas fiscalías especializadas.

El Ministerio Público confirmó la aprehensión de un sospechoso por el caso ocurrido en Pueblo Nuevo, Ciudad de Panamá. Foto: (iStock ilustrativa)

Antes de integrarse a la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, la funcionaria había sido asignada a la Fiscalía de Familia de San Miguelito, la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Regional de San Miguelito y posteriormente a la Fiscalía Anticorrupción. Su experiencia incluía investigaciones relacionadas con violencia intrafamiliar, delitos sexuales, casos de corrupción y procesos complejos de litigación.

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La movilidad de Ossa entre distintas áreas de investigación reflejaba una carrera vinculada tanto a delitos de alto impacto social como a casos especializados dentro del sistema penal panameño. Funcionarios y allegados destacaron su experiencia dentro del Ministerio Público y su participación en investigaciones delicadas relacionadas con homicidios, protección de víctimas y delitos contra la administración pública.

Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho en Pueblo Nuevo ni sobre el vínculo que mantenía el sospechoso con la funcionaria. Sin embargo, el caso ha generado reacciones dentro del sistema judicial y entre sectores que siguen de cerca el aumento de la violencia contra las mujeres en el país.

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Aumentan los femicidios en Panamá

La muerte de Patricia Ossa ocurre en medio de un aumento de los casos de femicidio y tentativa de femicidio registrados en Panamá durante 2026. De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de este año se contabilizaron nueve víctimas de femicidio, 13 tentativas de femicidio y tres muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas bajo la Ley 82.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran un aumento de 125% en femicidios en comparación con el mismo periodo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe estadístico revela además que los femicidios aumentaron 125% en comparación con el mismo periodo de 2025. Mientras entre enero y abril del año pasado se reportaron cuatro víctimas, este año la cifra subió a nueve. Las tentativas de femicidio también registraron un incremento de 117%, pasando de seis a 13 casos a nivel nacional.

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Las estadísticas muestran que Panamá Oeste encabeza la lista de áreas geográficas con más femicidios reportados durante los primeros cuatro meses de 2026, con tres casos. Le siguen Panamá y San Miguelito con dos víctimas cada uno, mientras que Coclé y Colón registraron un caso respectivamente. En cuanto a las tentativas de femicidio, Chiriquí reportó cuatro casos y Panamá tres.

Los datos del Ministerio Público también reflejan que las mujeres jóvenes continúan entre las principales víctimas de estos delitos. El grupo de edad con más casos de femicidio fue el de 18 a 24 años, con tres víctimas, seguido del rango de 35 a 39 años con dos casos. En las tentativas de femicidio, las mujeres de entre 30 y 34 años concentraron la mayor cantidad de registros.

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En cuanto a los métodos utilizados en estos crímenes, las armas de fuego y las armas blancas siguen siendo las principales. El informe oficial detalla que cinco de los nueve femicidios fueron cometidos con arma de fuego y dos mediante asfixia mecánica. En los casos de tentativa de femicidio, seis involucraron arma blanca y cinco arma de fuego.

Panamá Oeste, Panamá y San Miguelito figuran entre las zonas con más casos de femicidio registrados este año. (FOTO: Confidencial HN)

Las cifras oficiales son consideradas preliminares y podrían variar conforme avancen las investigaciones de cada expediente. No obstante, el incremento de los casos mantiene la atención sobre la violencia contra las mujeres en Panamá y sobre los desafíos que enfrentan las autoridades judiciales y de seguridad para prevenir este tipo de delitos.

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