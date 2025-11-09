Tendencias

Cuáles son los 10 panes que conquistan las mesas de todo el mundo, según un ranking

La selección de Taste Atlas expuso la diversidad de técnicas e ingredientes que hacen de cada receta un símbolo de la herencia gastronómica en diferentes comunidades del planeta

Guardar
La panadería mundial refleja una
La panadería mundial refleja una fusión de tradiciones ancestrales y creatividad culinaria en cada receta (Freepik)

La panadería mundial ofrece un abanico de sabores, texturas y tradiciones que unen culturas y atraviesan fronteras. Desde panes planos aromatizados con ajo hasta bollos de queso con raíces en la historia de la esclavitud, la selección de los mejores panes del mundo revela una diversidad sorprendente.

Cada uno de estos panes internacionales, originario de distintas regiones y con ingredientes característicos, representa mucho más que un alimento.

A continuación, un recorrido por los diez panes más destacados del planeta, donde se entrelazan recetas ancestrales, técnicas únicas y costumbres que perduraron a lo largo del tiempo.

1. Butter garlic naan (India)

El butter garlic naan es una de las variantes más populares del naan indio. Este pan plano se elabora con harina de trigo refinada (maida), polvo de hornear, sal, azúcar y yogur (dahi). Tras hornearse en un tandoor, el naan adquiere un tono dorado y una textura esponjosa.

Ingredientes locales y técnicas transmitidas
Ingredientes locales y técnicas transmitidas impulsan la diversidad de los panes emblemáticos en varias culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al salir del horno, se unta con mantequilla o ghee y se cubre con ajo picado, lo que le aporta un aroma inconfundible. Suele acompañar platos emblemáticos de la cocina india, como curris, butter chicken, dal makhani, malai kofta o shahi paneer, y es apreciado por su capacidad de realzar los sabores de estos guisos.

2. Amritsari kulcha (India)

Originario de la ciudad de Amritsar, el Amritsari kulcha es un pan plano relleno que destaca por su corteza fina y crujiente. Su masa, a base de harina maida, yogur y ghee, se rellena con una mezcla de patatas, cebolla, queso cottage y especias como cilantro, comino, jengibre y chile rojo en polvo. Tras hornearse en un tandoor, se unta con ghee y se espolvorea con semillas de cilantro y chaat masala.

Este pan es un alimento básico en Amritsar, donde su consumo está tan arraigado que, según los habitantes, el kulcha es simplemente algo que siempre comieron, una variación de los numerosos panes planos por los que el país es conocido.

El butter garlic naan de
El butter garlic naan de la India destaca por su sabor intenso y su carácter esponjoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Roti canai (Malasia y Sudeste Asiático)

El roti canai es un pan plano tradicional de origen indio, pero asociado principalmente con Malasia y otros países del sudeste asiático como Indonesia, Brunei y Tailandia. Su masa, compuesta de harina de trigo, agua, huevos y grasa (generalmente ghee), se pliega repetidas veces para lograr una textura hojaldrada, con un interior suave y una superficie crujiente.

Se cree que la receta llegó a Malasia con los trabajadores indios migrantes, quienes adaptaron la preparación a los ingredientes locales. El roti canai suele servirse como acompañamiento de curris o como base para platos más elaborados.

4. Pan de bono (Colombia)

El pan de bono colombiano
El pan de bono colombiano combina almidón de yuca, queso fresco y harina de maíz con un característico toque dulce (Unsplash)

El pan de bono es un panecillo tradicional colombiano elaborado con almidón de yuca, harina o sémola de maíz, queso fresco, huevos y azúcar.

Se moldea en forma de pequeños bagels o bolas, ligeramente más grandes que una pelota de golf. A diferencia de otros panes de queso sudamericanos, el pan de bono incorpora harina de maíz y un toque dulce gracias al azúcar.

Se consume habitualmente caliente, acompañado de una taza de chocolate. Existen diversas teorías sobre el origen de su nombre: algunos lo atribuyen a un panadero italiano en Cali que exclamaba “pane del buono”, mientras que otros lo relacionan con la Hacienda El Bono, donde se habría creado por primera vez.

5. Parotta (India)

La parotta es un pan plano típico del sur de la India, muy popular como comida callejera y también presente en Malasia y Sri Lanka. Se diferencia de otros panes indios como el paratha por el uso de harina maida en lugar de harina de trigo integral.

La masa, que puede incluir huevo, se amasa con aceite o ghee y se estira en capas antes de freírla en sartén, lo que le confiere una textura laminada y suave. La parotta suele servirse con curris de verduras o carne, y también se utiliza en platos como el kothu parotta, donde se mezcla con carne, huevo y salsa picante.

El pão alentejano es símbolo
El pão alentejano es símbolo patrio en la gastronomía portuguesa por su miga aireada y corteza rústica (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Pão alentejano (Portugal)

El pão alentejano es un pan tradicional de la región portuguesa de Alentejo. Se caracteriza por su forma redonda, corteza gruesa y rústica, y una miga suave y aireada. Se elabora con una mezcla de harinas de trigo y, en ocasiones, masa madre, lo que le aporta un sabor ligeramente ácido.

Este pan acompaña a la perfección los platos típicos de la región, especialmente cuando se sirve con quesos, aceitunas o embutidos locales. Su textura y sabor lo convirtieron en un elemento esencial de la mesa portuguesa.

7. Naan (India)

Degustar panes tradicionales recién horneados
Degustar panes tradicionales recién horneados permite experimentar la riqueza de costumbres y sabores únicos en cada región (Adobe Stock)

El naan es uno de los panes más emblemáticos de la India, conocido por su textura masticable y su forma de lágrima. Sus orígenes se remontan al siglo XIV, según las notas del poeta indo-persa Amir Kushrau. El término “naan” proviene del persa y significa simplemente “pan”.

Tradicionalmente, se preparaba en la corte imperial de Delhi en dos versiones: naan-e-tunuk (pan ligero) y naan-e-tanuri (cocido en las paredes de un horno tandoor). La receta básica incluye harina blanca, levadura, huevos, leche, sal y azúcar.

El método de cocción en tandoor le otorga su característica forma y sabor ahumado. Existen numerosas variantes regionales, como el butter garlic naan, el naan de paneer o el naan de cordero.

8. Piadina Romagnola (Italia)

La piadina Romagnola italiana mantiene
La piadina Romagnola italiana mantiene su espíritu artesanal en cada mercado y quiosco de Emilia-Romaña (pxhere)

La piadina Romagnola es un pan plano italiano originario de Emilia-Romaña, con reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida. Su masa, compuesta de harina, manteca de cerdo, sal y polvo de hornear, se cocina en planchas de hierro fundido.

Aunque hoy se disfruta principalmente como sándwich, relleno de prosciutto, quesos cremosos como el squacquerone, tomate y rúcula, la piadina nació como un alimento humilde, elaborado con harina de maíz y conocido en dialecto local como “la pjida ad furmantoun”.

El poeta Giovanni Pascoli la describió como “el pan de la pobreza, la humanidad y la libertad”. Actualmente, la piadina se encuentra en numerosos quioscos callejeros y admite una gran variedad de rellenos.

9. Pão de queijo (Brasil)

Pão de queijo brasileño cuenta
Pão de queijo brasileño cuenta una historia de creatividad y evolución cultural desde su origen esclavista (Foto: Taste Atlas)

El pão de queijo, o pan de queso, es un símbolo de la gastronomía de Minas Gerais, Brasil. Su origen se remonta a las invenciones culinarias de los esclavos africanos, quienes utilizaban el almidón de yuca para preparar pequeñas bolas horneadas.

Inicialmente, no contenían queso, pero tras la abolición de la esclavitud y el acceso a nuevos ingredientes, se incorporaron leche y queso fresco, dando lugar al pão de queijo actual. Su textura elástica y su sabor suave lo convirtieron en un favorito nacional, consumido tanto en desayunos como en meriendas.

10. Bolo do caco (Madeira, Portugal)

El bolo do caco es un pan rústico típico de la isla de Madeira. Se elabora con harina de trigo, puré de batata, agua y sal, y se cuece tradicionalmente sobre losas de basalto. Su forma es plana y redonda, aunque puede variar en tamaño.

Bolo do caco de Madeira
Bolo do caco de Madeira se distingue por su masa de batata y su cocción en losas de piedra basáltica (Imagen ilustrativa Infobae)

Es el pan más común de Madeira y suele servirse caliente, untado con mantequilla de ajo, como aperitivo o acompañamiento de platos locales. También se utiliza como base para sándwiches, lo que resalta su versatilidad en la cocina regional.

Probar uno de estos panes artesanales recién hechos y aún tibios permite apreciar la riqueza de sus ingredientes y la maestría de las tradiciones que los mantienen vigentes generación tras generación.

Temas Relacionados

Mejores panes del mundoPan artesanalPanadería internacionalNaanPão de queijoPan de bonoÚltimas noticias

Últimas Noticias

83 años juntos: claves detrás del matrimonio más longevo del mundo

Eleanor y Lyle Gittens, quienes superaron adversidades, contaron que se aman y celebran la vida. Por qué ambos puntos son importantes para una vida más duradera, según la ciencia

83 años juntos: claves detrás

Dua Lipa impactó con outfits de lujo en Argentina: de Chanel a Jean Paul Gaultier

La artista británica se presentó ayer y sorprendió a sus fanáticos con increíbles looks de las marcas que dominan las pasarelas mundiales

Dua Lipa impactó con outfits

Relaciones “liana”: el fenómeno emocional que afecta a quienes no saben estar solos

Psicólogos advierten que saltar de una relación a otra sin duelo emocional puede generar dependencia afectiva y repetir patrones dañinos. El miedo a la soledad y la necesidad de sentirse acompañado impulsan este fenómeno cada vez más común

Relaciones “liana”: el fenómeno emocional

Caballo de Jutlandia: el equino danés de sangre fría considerado un ícono de la tradición ecuestre

Como uno de los más antiguos del continente, este ejemplar fue fundamental en la historia militar, agrícola y cervecera del país nórdico

Caballo de Jutlandia: el equino

El nuevo enfoque sobre los probióticos: conocer la cepa ayuda a optimizar el eje intestino-cerebro

El consumo de probióticos específicos puede ayudar a reducir el estrés en el sistema digestivo y favorecer el bienestar emocional. Los últimos hallazgos de la ciencia

El nuevo enfoque sobre los
DEPORTES
Comenzaron las semifinales del reducido

Comenzaron las semifinales del reducido de la Primera Nacional: ganaron Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Morón

Unión empató 0-0 ante Barracas Central, desplazó a Boca y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

El golazo de Lionel Messi que abrió el marcador para el Inter Miami ante Nashville

Con goles de Messi, Inter Miami le gana a Nashville en un duelo decisivo para avanzar en la MLS

Enzo Fernández confirmó que será baja por lesión en la selección argentina para el amistoso contra Angola: “Es la mejor decisión”

TELESHOW
Mirtha Legrand deslumbró en su

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

Juli Poggio vivió una espectacular experiencia en un santuario de elefantes durante su viaje a Tailandia

Nicole Neumann celebró dos años de matrimonio con Manu Urcera y mostró postales íntimas de su familia

Camilota mostró su nuevo departamento y respondió a las críticas en redes: “Hoy me elijo primero a mi”

INFOBAE AMÉRICA

Santiago Peña y Rodrigo Paz

Santiago Peña y Rodrigo Paz sellaron su primera cumbre bilateral para “fortalecer los lazos” de Paraguay y Bolivia

Así es Belém, la joya amazónica que recibe la COP30: historia, sabores y tradiciones únicas

El entrenamiento de fuerza puede prevenir la disfunción eréctil y mejorar el deseo sexual, según Harvard

Estados Unidos y Bolivia restablecerán relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años

Gabriel Boric y Rodrigo Paz iniciaron una nueva etapa en la relación de Chile y Bolivia tras 19 años sin cumbres bilaterales