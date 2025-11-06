Tendencias

Mia Goth y su impacto en la moda: cuáles fueron los looks más icónicos de la actriz de Frankenstein

Sus elecciones de vestuario, desde diseños minimalistas hasta combinaciones audaces de texturas y transparencias, marcaron tendencia en eventos internacionales y reflejan una identidad visual única

Las alianzas de materiales y accesorios evidencian la versatilidad estética constante en la evolución de Mia Goth (REUTERS/Daniel Cole)

Desde su irrupción en la gran pantalla, Mia Goth se posicionó como una de las actrices más enigmáticas y versátiles de su generación. La británica, próxima a compartir escena con Jacob Elordi en “Frankenstein”, es reconocida por sus interpretaciones intensas y una presencia en cada aparición pública.

Con respecto a la moda, Goth construyó una identidad visual propia en cada alfombra roja. A continuación, ocho elecciones emblemáticas a lo largo de los años, desde la sofisticación clásica hasta un minimalismo audaz y arquitectónico en la actualidad.

Asimetría monocromática y elegancia minimalista

La asimetría monocromática de Mia Goth redefine la elegancia minimalista en un entorno de sobriedad y sofisticación (REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

En 2019, para un evento por la película “Looking for Juliet” en Verona, Italia, la actriz apostó por la pureza del negro con un vestido largo de escote asimétrico que dejó un hombro al descubierto. El diseño, caracterizado por una abertura en la pierna izquierda y una única manga, realzó tanto la silueta como la presencia escénica de la actriz.

Las sandalias de taco negro prolongaron la línea de la prenda, mientras que el cabello suelto con raya lateral y labios en tono rojo completaron un estilismo de corte atemporal.

Terciopelo, transparencias y hombros estructurados

El terciopelo negro con transparencias y hombros estructurados impulsa la imagen de fuerza creativa de Mia Goth en Venecia (REUTERS/Guglielmo)

Para el Festival de Cine de Venecia en 2022, la actriz de 32 años optó por un vestido largo negro en terciopelo que destacó por el uso de transparencias en motivos arabescos.

El outfit integró un bolero rígido que resaltó la estructura de los hombros, complementado por mangas largas de tejido transparente. El recogido pulido con raya al costado enmarcó el rostro y potenció sus rasgos.

Retro y total black

El retro-futurismo y las formas estructuradas marcan la apuesta visual más teatral de Mia Goth durante el calendario cinematográfico internacional (REUTERS/Yara Nardi)

Para la misma edición veneciana de 2022, propuso una visión de siluetas estructuradas y distinción visual con un conjunto negro: blusa de manga corta, corsé, pollera ajustada y un pañuelo de gasa que cubría parcialmente cabeza y rostro.

El look, completado con anteojos negros oscuros, guantes de tul y tacos, sumó referencias retro-futuristas y dotó a su aparición de un aire teatral.

Contraste de texturas y modernidad sutil

El contraste de texturas y la modernidad de un bustier de cuero con tachas revelan la faceta audaz de Mia Goth en 2024 (REUTERS/David Swanson)

En 2024, para la premiere de “MaXXXine” en Los Ángeles eligió un vestido de terciopelo negro entallado de largo completo y escote halter con tirantes finos. Un bustier de cuero decorado con tachas metálicas introduce un contraste de materiales, que aportan actualidad y audacia.

Lleva el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje neutro, elementos que equilibran el conjunto.

Transparencias y silueta etérea en lila

La silueta etérea en lila y transparencias demuestra el dominio de Mia Goth sobre la delicadeza en el Festival de Cine de Londres (REUTERS/Toby Melville)

En uno de los eventos de 2025, para la premiere de “Frankenstein” en el Festival de Cine de Londres, se decidió por un vestido largo en tono lila con tejido traslúcido y caída fluida. El diseño presentó escote cerrado y aberturas laterales que revelaron sutilmente brazos y costados.

El peinado recogido, con mechones sueltos, y los accesorios en plata reforzaron la delicadeza del look. La actriz llevó sandalias negras de tiras finas.

Transparencias gráficas y estructura relajada

El vestido corto de transparencias gráficas y estructura relajada resalta una versión desenfadada y contemporánea de Mia Goth (REUTERS/Daniel Cole)

En otra aparición de 2025, para la premiere de “Frankenstein” en Los Ángeles, eligió un vestido corto negro con transparencias y bordados opacos en el centro.

El corte jugó con mangas amplias y aberturas superiores en los hombros y formó una silueta suelta y desenfadada. El cabello apareció suelto y liso, con raya al medio.

Minimalismo bicolor y escote halter

El minimalismo bicolor y el escote halter colocan a Mia Goth como referente en la escena principal del Festival de Toronto (REUTERS/Mark Blinch)

En el entorno del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIF) en 2025, Mia recurrió a un vestido largo blanco de escote halter. La prenda se definió por una banda ancha negra en la cintura que acentuó la figura y por el tejido liso de caída ligera. Un collar discreto en tonos oscuros acompañó al peinado suelto y pulcro.

Satén negro y drapeado escultural

El satén negro con drapeado escultural expresa la sofisticación atemporal de Mia Goth en el Festival de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

En la edición número 82 del Festival de Cine de Venecia, Goth lució un vestido largo negro de satén con tirantes finos y escote redondeado. La pollera drapeada extendía una tira larga sobre la alfombra roja, al crear un efecto escultórico.

El estilismo se completó con sandalias descubiertas, collar plateado y cabello suelto y liso sobre los hombros.

