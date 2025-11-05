Tendencias

Actor de Frankenstein y referente de moda: Jacob Elordi impone estilo con sus looks en las alfombras rojas

De Venecia a Berlín, el australiano sorprendió en cada aparición pública por la originalidad de sus elecciones de vestuario y la forma en que interpreta códigos clásicos y contemporáneos

Jacob Elordi marcó tendencia en
Jacob Elordi marcó tendencia en varias alfmbras rojas con sus looks (REUTERS/Remo Casilli)

Con cada alfombra roja, Jacob Elordi demuestra que su influencia va mucho más allá de la pantalla. El actor australiano, convertido en uno de los rostros más codiciados del cine contemporáneo, construyó una identidad estética propia que combina elegancia clásica, guiños retro y un aire relajado imposible de imitar.

Desde sus primeros pasos por los grandes festivales hasta su reciente visita a México para la premier de Frankenstein, esta es su cronología y los looks que definieron su transformación en la moda.

Elegancia monocromática en la premier de Frankenstein en México

Jacob Elordi deslumbra en la
Jacob Elordi deslumbra en la premier de Frankenstein con traje claro y gafas oscuras (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Durante la visita del elenco de Frankenstein a la Ciudad de México, Jacob Elordi volvió a confirmar por qué es considerado uno de los íconos de estilo más seguidos de su generación. En el evento celebrado en el Colegio de San Ildefonso, el actor eligió un traje claro de corte amplio con camisa al tono y gafas oscuras rectangulares. El conjunto, de líneas limpias y sobrias, proyectaba una estética pulida y moderna.

Londres 2025: sofisticación en contraste

El estilo total black de
El estilo total black de Jacob Elordi impacta en el BFI London Film Festival (REUTERS/Toby Melville)

En la alfombra gris del BFI London Film Festival en 2025, Jacob apostó por un conjunto en negro total: abrigo largo y pantalones de corte holgado combinados con una camisa blanca y corbata estrecha. El contraste entre los tonos oscuros y el blanco aportó equilibrio visual y una presencia poderosa frente al fondo tormentoso del cartel promocional de Frankenstein.

Toronto 2025: el poder del azul marino y el toque escarlata

Traje azul marino y pañuelo
Traje azul marino y pañuelo rojo: la apuesta de Jacob Elordi en Toronto (REUTERS/Mark Blinch)

En el Toronto International Film Festival (TIFF) de 2025, Elordi se inclinó por un traje cruzado azul marino de corte amplio, acompañado de una camisa blanca cerrada al cuello y un pañuelo rojo perfectamente doblado en el bolsillo del saco. Este detalle aportó un acento de color que rompió la monocromía del conjunto.

El calzado negro brillante y su peinado ligeramente despeinado acentuaron una actitud relajada pero segura, reafirmando su habilidad para combinar lo clásico con lo contemporáneo.

Venecia: elegancia clásica y refinamiento minimalista

Clásico esmoquin negro para Jacob
Clásico esmoquin negro para Jacob Elordi en la Mostra de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

En la Mostra de Venecia, en 2025, el actor lució un esmoquin negro de doble botonadura con camisa rígida blanca y pajarita, fiel al dress code tradicional del festival. Complementó con zapatos de charol.

Look blanco total de lino:
Look blanco total de lino: Jacob Elordi reinventa la frescura en Venecia (REUTERS/Remo Casilli)

En una sesión de fotos paralela al festival, cambió completamente de registro con un look blanco total, camisa y pantalón amplios de lino, que transmitía frescura y naturalidad. El contraste entre ambos atuendos reflejó su versatilidad estilística y su dominio de la moda en diferentes contextos.

Berlín: sencillez con textura

Suéter gris y pantalón negro
Suéter gris y pantalón negro marcan la sencillez de Elordi en Berlín (REUTERS/Liesa Johannssen)

Durante el Festival Internacional de Cine de Berlín, en 2025, el actor sorprendió con una propuesta más casual: suéter de punto grueso gris, camisa blanca y pantalón negro. Un look más relajado y juvenil, que demostró su capacidad de mantener elegancia incluso en clave informal. La textura del suéter y el contraste con la camisa aportaron profundidad al conjunto, reafirmando su estilo característico basado en la naturalidad.

Toronto (segunda aparición): un verde oliva que redefine lo clásico

Jacob Elordi moderniza el traje
Jacob Elordi moderniza el traje verde oliva en el TIFF de Toronto (REUTERS/Mark Blinch)

En otra jornada del TIFF, pero de 2024, Elordi llevó un traje cruzado verde oliva con pantalón oversize y camisa blanca desabotonada. El resultado fue un look que fusionó sensualidad y elegancia con una soltura moderna.

Venecia (look alternativo): sobriedad con cuadros y actitud relajada

Atuendo de cuadros y camisa
Atuendo de cuadros y camisa negra abierta, el lado relajado de Elordi en Venecia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En una de sus apariciones previas en la Mostra Internacional de Cine de Venecia de 2023, apostó por un traje gris de cuadros, camisa negra y sin corbata. El corte ajustado del saco y el pantalón recto equilibraron la informalidad de la camisa abierta.

Premios Oscar: el retorno al clasicismo absoluto

Esmoquin negro y moño, el
Esmoquin negro y moño, el clasicismo de Jacob Elordi en los Oscar (REUTERS/Eric Gaillard)

En los Oscar de 2022, Elordi retomó la tradición del esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y le sumó un moño negro, incluso en los escenarios más formales, el actor prefiere la discreción refinada antes que el exceso.

