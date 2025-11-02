Tendencias

Lady Gaga se consolida como referente del glamour: sus looks más impactantes

De un vestido voluminoso en tonos fucsia a transparencias estructuradas en negro, la artista ha dejado una huella indeleble en la moda internacional

Lady Gaga sobre el escenario
Lady Gaga sobre el escenario con un body negro de tirantes finos y transparencias (Francesco Greco)

Lady Gaga volvió a captar la atención del público durante una reciente presentación en el marco del Tour Mayhem Ball. Su look incluía un body negro con tirantes delgados, detalles brillantes y transparencias, medias de red oscuras y botas altas de cuero ajustadas, mientras que el maquillaje enfatizaba labios rojos y pómulos definidos.

El cabello, corto, oscuro y ondulado, caía sobre los hombros, enmarcado por las luces de los teléfonos móviles y destellos plateados del público. Sin dudas, se trató de una nueva muestra de su impacto en la moda.

A continuación, un repaso por sus outfits más icónicos que consolidaron su estatus como referente de creatividad y glamour.

Look rojo teatral: escenografía y dramatismo

Lady Gaga en escena con
Lady Gaga en escena con un voluminoso vestido rojo de mangas abullonadas y falda circular amplia (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

En el centro de un entorno escénico teatral, Lady Gaga apareció vestida con un llamativo vestido voluminoso de color rojo. La prenda presentaba un corpiño abotonado con mangas abullonadas, acompañadas de pliegues y fruncidos que formaban una falda circular de gran amplitud.

Lavanda sobre caballo artificial: creatividad y fantasía

Durante los American Music Awards
Durante los American Music Awards 2013, Gaga posó sobre un caballo blanco artificial (REUTERS/Mario Anzuoni)

En un evento de alfombra roja, durante los American Music Awards de 2013, Lady Gaga sorprendió al posar sobre un caballo completamente blanco, una estructura forjada por dos personas vestidas en total blanco y soportada por armazones geométricos que imitaban patas y cabeza.

Para la ocasión, eligió un vestido largo en delicados tonos lavanda y de textura translúcida, cuya pollera envolvía el lomo del caballo artificial. Llevaba el cabello rubio y liso.

Vestido negro de gala con collar dorado: elegancia sobria

En la 67ª edición de
En la 67ª edición de los Grammy, la artista se presentó con un vestido negro de gala (REUTERS/Daniel Cole)

Situada sobre otra alfombra roja, en este caso la de la edición 67 de los Grammy, donde lució un vestido largo de color negro, con falda amplia y corsé ajustado. El diseño incluía detalles drapeados y se completaba con un llamativo collar dorado alrededor del cuello. El cabello, liso y negro, terminaba en un flequillo recto y recogido hacia atrás, y aportaba sobriedad y sofisticación a la composición.

Look negro estructural en el Festival de Venecia: volumen y formas escultóricas

En el Festival de Cine
En el Festival de Cine de Venecia 2024, Lady Gaga desfiló con un vestido negro estructurado (REUTERS/Yara Nardi)

Rodeada por decenas de fotógrafos y flashes, Gaga desfiló en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia de 2024 con un vestido negro de falda estructurada y aberturas circulares. El diseño incluía un pronunciado escote en V y un tocado translúcido de formas curvilíneas y elevadas en tono negro, que enmarcaba su rostro y creaba efecto escultórico por encima de su cabeza.

Vestido fucsia voluminoso y capa: alfombra y efecto dramático

Para la Met Gala 2019,
Para la Met Gala 2019, Gaga recorrió la alfombra rosa envuelta en un vestido fucsia (Foto por Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

Sobre una alfombra de tono rosa, en la Met Gala de 2019 y rodeada de asistentes, Gaga avanzó escoltada por personas que sujetaban una extensa capa fucsia, a juego con un vestido voluminoso del mismo color. La prenda presentaba mangas abombadas y un lazo estructurado como tocado.

Body metalizado y chaqueta de tachuelas: energía y rebeldía

En la Met Gala 2016,
En la Met Gala 2016, Gaga eligió un body geométrico plateado (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

En otra ocasión, durante la Met Gala de 2016, Gaga eligió un body plateado formado por tiras geométricas decoradas con pedrería, acompañado de una chaqueta metálica con tachuelas y apliques reflectantes.

El look, reforzado por labios rojos y una melena rubia, voluminosa y despeinada, transmitía una energía rebelde. Completó el conjunto con medias de red y botas altas.

Vestido azul asimétrico al piano: sobriedad escénica

En los Grammy 2022, Lady
En los Grammy 2022, Lady Gaga interpretó una balada al piano con un vestido verde agua (REUTERS/Mario Anzuoni)

En un momento dedicado a la música, en los Grammy de 2022, Gaga se presentó delante de un piano blanco y se puso un vestido verde agua de líneas asimétricas. El diseño, de un solo hombro y con pollera de pliegues marcados y abertura central, permitía que la cantante apoyara el micrófono sobre el piano casi a modo de performance visual.

Negro clásico en los Oscar: estructura y transparencia

Durante los Oscar 2023, Gaga
Durante los Oscar 2023, Gaga optó por un vestido negro acampanado de corsé (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Ante el distintivo fondo dorado de los Premios Oscar de 2023, Lady Gaga exhibió un vestido negro de silueta acampanada, confeccionado con un corsé semitransparente y mangas largas de tul. El diseño estaba realzado por costuras que acentuaban los paneles y se completaba con un cinturón negro con un pequeño broche central. El cabello recogido, los labios rojos y un collar de diamantes consolidaban la imagen clásica y distinguida.

Contraste en los Grammy: elegancia en blanco y negro

En la alfombra roja de
En la alfombra roja de los Grammy 2022, Gaga vistió un diseño de un solo hombro (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Durante su paso por la alfombra roja de los premios Grammy de 2022, Gaga eligió un vestido de un solo hombro, con parte superior negra ajustada al cuerpo y una cola blanca satinada que se extendía desde la cintura hasta el suelo. La exitosa cantante y actriz terminó el estilismo con collar de diamantes, cabello recogido y labial rosa.

