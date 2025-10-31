Tendencias

Receta de torta helada de banana, rápida y fácil

Una opción refrescante y sencilla, ideal para aprovechar frutas maduras y resolver un antojo dulce sin complicaciones ni horno, perfecta para reuniones familiares o como cierre en días calurosos

La torta helada de banana
La torta helada de banana es un postre fácil y rápido, ideal para aprovechar bananas maduras y resolver un postre sin horno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta helada de banana es un postre refrescante, ideal para aprovechar bananas maduras y resolver con rapidez una propuesta dulce, sin necesidad de horno ni de técnicas sofisticadas. Suele ser la favorita en los días calurosos, para reuniones familiares o como recurso práctico cuando se busca un cierre liviano y delicioso. Resulta perfecta también para agasajar a los más chicos, ya que combina una textura cremosa con el sabor natural de la fruta y la crocancia de las galletitas.

Esta preparación tiene un origen hogareño, pensado para simplificar y aprovechar al máximo los ingredientes habituales de la despensa. Inspirada en clásicos como la chocotorta, la torta helada de banana permite múltiples variantes, por ejemplo, sumando dulce de leche, frutos secos o chips de chocolate. Admite prepararse con anticipación y conservarse en el freezer, motivo por el cual es elegida en ocasiones especiales o encuentros informales.

Receta de torta helada de banana rápida y fácil

Esta propuesta se caracteriza por su sencillez: no requiere horno, batidora eléctrica, ni largos tiempos de preparación. Combina bananas maduras, galletitas (de vainilla, chocolate o del tipo María), crema o yogur y un toque de dulzor opcional. La torta se arma en capas y finaliza en frío para lograr la textura deseada.

Resulta una receta adaptable, apta para personas con poca experiencia en la cocina y perfecta para sumar ingredientes a gusto, como dulce de leche o frutos secos. Permite resolver en pocos pasos un postre práctico, casero y con mucho sabor.

Tiempo de preparación

El armado demanda aproximadamente 20 minutos. Se recomienda un enfriamiento de 2 a 4 horas en el freezer para alcanzar la textura ideal (el tiempo puede variar según la potencia del freezer).

Esta receta de torta helada
Esta receta de torta helada de banana combina galletitas, crema o yogur y fruta fresca para lograr una textura cremosa y crocante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 bananas maduras
  • 200 g de galletitas (vainilla, María o chocolate)
  • 400 g de crema de leche para batir o yogur natural
  • 3 cucharadas de azúcar (opcional)
  • Jugo de medio limón
  • Esencia de vainilla (opcional)
  • 3 cucharadas de dulce de leche (opcional)
  • Chips de chocolate o nueces picadas para decorar (opcional)

Cómo hacer torta helada de banana, paso a paso

  1. Pelar las bananas, cortarlas en rodajas y rociarlas con jugo de limón para evitar que se oxiden.
  2. Batir la crema de leche con azúcar y esencia de vainilla hasta punto chantilly. Si se utiliza yogur, mezclar con azúcar y vainilla.
  3. Si se desea, incorporar dulce de leche a la crema ya batida para intensificar el sabor.
  4. En un molde rectangular, alternar una capa de galletitas (pueden humedecerse levemente en leche o café) con una capa de bananas y una de crema.
  5. Repetir el armado en capas hasta agotar los ingredientes, terminando con una capa de crema.
  6. Espolvorear la superficie con chips de chocolate o nueces picadas.
  7. Llevar la preparación al freezer por un mínimo de 2 a 4 horas.
  8. Para desmoldar y cortar, dejar reposar unos minutos fuera del freezer antes de servir.
La torta helada de banana
La torta helada de banana admite variantes como dulce de leche, frutos secos o chips de chocolate, adaptándose a todos los gustos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta, en las proporciones indicadas, rinde entre 8 y 10 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de torta helada de banana aporta aproximadamente:

  • Calorías: 240
  • Grasas: 13 g
  • Grasas saturadas: 8 g
  • Carbohidratos: 29 g
  • Azúcares: 17 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta helada de banana puede conservarse en el freezer hasta 1 mes, bien cubierta, o en la heladera hasta 3-4 días, protegida con film o en recipiente hermético.

