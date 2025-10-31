Los secretos fitness de Dua Lipa: rutina de entrenamiento, dieta y descanso

La artista sostiene su desempeño en el escenario gracias a un entrenamiento físico multifacético que incluye HIIT, yoga, pilates y boxeo (Frame Fitness)

Dua Lipa regresa a Buenos Aires este 7 y 8 de noviembre para dos conciertos en el estadio de River Plate, donde desplegará sus mejores temas rodeada de una producción de alto impacto. El público aguarda no solo los hits, sino la puesta en escena que ha caracterizado su carrera y que le exige una preparación física poco común en la industria musical.

Un show de alto rendimiento

Subida al escenario durante casi dos horas, Dua Lipa baila, canta y no pierde el ritmo. Detrás de ese rendimiento hay una rutina diversa, diseñada para ofrecerle movilidad, fuerza y resistencia en todos sus shows. Sus días alternan el HIIT (entrenamiento por intervalos de alta intensidad), el boxeo, el Pilates y el yoga. Estos entrenamientos no solo construyen un cuerpo fuerte y flexible, sino que también le brindan herramientas para lidiar con el ritmo vertiginoso de una gira mundial.

El descanso y la alimentación equilibrada forman parte central de la preparación de Dua Lipa en cada gira internacional

La propia artista confesó en entrevista con Viva Magazine que muchas veces opta por sesiones breves y dinámicas —“Me gusta hacer una rutina rápida de HIIT de 15 minutos antes de empezar el día”— mientras el boxeo aporta tonicidad en hombros y abdomen, y el spinning potencia el tren inferior. Esta estrategia sirve para mantener la motivación y sortear la monotonía. Al variar disciplinas, entrena distintas áreas del cuerpo y sostiene el interés por la actividad física.

El secreto está en el core

Las posturas avanzadas de yoga y el reformer pilates son elementos habituales en la rutina diaria de la cantante

La clave detrás del dominio escénico de la cantante de hits como One Kiss reside en el fortalecimiento de su core. Mientras enseña en Instagram sus posturas de yoga, realiza posiciones avanzadas —como las invertidas sobre la cabeza— que parecen desmentir cualquier límite físico. En diálogo con Vogue, la cantante afirmó: “La fuerza abdominal es prioridad porque sostiene todo lo demás, desde la postura hasta la resistencia en los bailes y la estabilidad para usar tacones durante horas“. Uno de sus aliados es el reformer pilates, una modalidad que utiliza un equipo específico para trabajar musculatura profunda con bajo impacto y que muchas celebridades han incorporado a su entrenamiento diario.

La artista prioriza tanto el bienestar físico como mental en su carrera y en sus presentaciones en vivo

Estas posturas invertidas requieren una base técnica y física nada sencilla. Para lograrlas, Dua Lipa toma clases con entrenadoras especializadas y recomienda, para quien se inicie, empezar bajo supervisión profesional. Los pasos básicos incluyen ajustar la distancia entre los codos, entrelazar los dedos y apoyar la cabeza de modo seguro antes de elevar el cuerpo. El objetivo es sostener el equilibrio, estirar la espalda y subir las piernas progresivamente, sin apurar el proceso. Al practicar estas posturas, se trabaja tanto el físico como la concentración mental, algo fundamental para quienes combinan actividad escénica con altas dosis de presión.

Hábitos saludables, más allá del ejercicio

La exigencia de los conciertos se traslada a otros ámbitos de la vida privada de la cantante. Según contó en su podcast “At Your Service”, Dua Lipa basa su dieta en verduras frescas, frutas y pescado rico en Omega 3.

“Si tengo ganas de comer un helado o una hamburguesa lo hago, pero elijo la mayor parte del tiempo alimentos que me dan energía y bienestar”, sostuvo la intérprete, quien también mencionó que practica el ayuno intermitente y evita las comidas nocturnas para facilitar la digestión y el descanso. Un punto que subrayan los especialistas es que este tipo de dietas deben realizarse bajo control profesional.

En los shows en River Plate, Dua Lipa desplegará coreografías y producción inspiradas en su disciplina y hábitos saludables

El descanso ocupa un capítulo importante en la agenda de la artista. Destacó la importancia del sueño: “Puedo acostarme a las cuatro de la mañana, después de un show, y si consigo seis horas continuas y profundas, despierto renovada”.

Además de priorizar el sueño, la cantante incorpora pequeñas rutinas como tomar té luego de los conciertos y buscar pausas de desconexión en destinos como las Islas Baleares, donde aprovecha para recuperar energía y creatividad antes de retomar los escenarios.

La combinación de disciplina, variedad de entrenamientos y hábitos conscientes sostienen una carrera ascendente, en la que cada show se convierte en una puesta en escena total. Quienes asistan a River podrán ver no solo a una cantante en estado físico privilegiado, sino a una figura que encarna la búsqueda de equilibrio entre el rendimiento, la salud y el espectáculo.