Tendencias

Cómo es Carlos Pellegrini, el pueblo correntino que fue elegido entre los más lindos del mundo

Un rincón en el corazón de Corrientes obtuvo reconocimiento mundial tras figurar en la selección de ONU Turismo, que destaca a las comunidades rurales que promueven desarrollo sostenible, cuidado ambiental y diversidad cultural

Camila Caruso

Por Camila Caruso

Guardar
Colonia Carlos Pellegrini fue elegida
Colonia Carlos Pellegrini fue elegida por ONU Turismo como uno de los 52 pueblos rurales más destacados entre más de 270 postulaciones de 65 países

El reconocimiento internacional alcanzó recientemente a Colonia Carlos Pellegrini, un pequeño pueblo correntino situado en el corazón del gran humedal Esteros del Iberá, tras ser seleccionado por ONU Turismo como uno de los 52 destinos rurales más destacados en la edición 2025 de los Best Tourism Villages. Esta distinción se otorga a comunidades que impulsan el desarrollo turístico de manera sostenible, apoyan la economía local y resguardan su entorno.

El anuncio oficial se realizó durante una ceremonia especial llevada a cabo en Huzhou, China, donde se informó que Colonia Carlos Pellegrini y Maimará, en Jujuy, representan a la Argentina entre más de 270 postulaciones de 65 Estados Miembros. Ambas formaron parte de la selección por la conservación de sus tradiciones, el cuidado ambiental y la oferta turística innovadora.

Dónde queda y cómo se llega desde AMBA a Colonia Carlos Pellegrini

Según datos del Ministerio del Interior, Colonia Carlos Pellegrini está ubicada a 360 kilómetros al sudeste de la ciudad de Corrientes, la capital provincial. Fue fundada a la vera de la Laguna Iberá, dentro del Departamento General San Martín, en el centro de la provincia.

Este pueblo correntino es el
Este pueblo correntino es el principal acceso a los Esteros del Iberá, el mayor humedal protegido y uno de los más importantes de Sudamérica (argentina.gob.ar)

Para llegar desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se debe tomar la ­Ruta Nacional 14 hacia el norte, luego la ­Ruta Nacional 119 hasta la ciudad de Mercedes (Corrientes), y por último la ­Ruta Provincial 40 que conecta con la localidad: los últimos kilómetros (alrededor de 40 km de asfalto y 80 km de ripio) requieren especial atención al vehículo y la logística.

Carlos Pellegrini posee servicios de alojamiento que cubren desde posadas rurales hasta hosterías, aprobados por los entes turísticos provinciales, según detalló el Ministerio del Interior argentino.

El principal acceso a la región y a los humedales del Iberá lo constituye un puente Bailey, que es una prolongación de la Ruta Nacional 40. Allí se habilitó ese paso fijo sobre la laguna, en 1972. Este punto de ingreso es fundamental tanto para los habitantes como para los turistas, ya que antes de ese año el cruce se hacía en balsa remolcada por bueyes sobre tambores, informó el Gobierno de Corrientes.

La historia de Colonia Carlos Pellegrini

El territorio que hoy ocupa Colonia Carlos Pellegrini perteneció a Juan Ramón Vidal, exgobernador correntino, hasta 1914, cuando vendió los terrenos a los colonos. Según información oficial del Gobierno correntino, la manzana se vendía a $300 de monedas nacionales. En aquella época, el poblado no contaba con acceso terrestre y el aislamiento marcó sus primeras décadas: el cruce de la laguna se realizaba en balsas, y la llegada a la ciudad vecina suponía una travesía de varias horas.

Las actividades para turistas incluyen
Las actividades para turistas incluyen excursiones en kayak, safaris nocturnos, senderismo y visitas a talleres de artesanos locales (argentina.gob.ar)

La construcción del pedraplén, una estructura elevada de piedras que permite el paso por zonas inundables o cuerpos de agua, y el puente, concluidos en 1972, integró al pueblo al resto de la provincia, lo que modificó de forma sustancial la vida local. El municipio se desarrolló dentro de la Reserva Natural del Iberá, incorporándose al denominado “Macro Sistema Iberá”.

Hoy, la localidad exhibe rastros de su arquitectura tradicional como los ranchos de adobe y preserva costumbres típicas, entre ellas la celebración del chamamé, la música regional reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Qué se puede hacer en Carlos Pellegrini

Colonia Carlos Pellegrini es conocida por ser el principal acceso a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más destacados de Sudamérica. Constituye un destino ideal para quienes buscan avistaje de aves, safaris fotográficos y contacto directo con la fauna local. La oferta de actividades incluye excursiones en lancha o kayak por la laguna Iberá, safaris nocturnos para observar la fauna, senderismo por pasarelas y cabalgatas.

El Portal Laguna Iberá, gestionado por la autoridad del Parque Iberá, resulta el enclave más desarrollado en turismo. Ofrece más de 35 hospedajes, excursiones guiadas, caminatas nocturnas, propuestas gastronómicas y experiencias de astroturismo. En el pueblo también se organizan visitas a artesanos, talleres de idioma guaraní y shows de chamamé.

La Reserva Natural del Iberá,
La Reserva Natural del Iberá, donde se emplaza el pueblo, es conocida como Macro Sistema Iberá y protege fauna y flora autóctonas (EFE/ Matías Rebak/Fundación Rewilding)

La gastronomía local mantiene raíces guaraníes. Entre los platos típicos se encuentran el Mbaipy, el Chipa So’ó y el Mbejú, tradicionales de la cocina correntina. Estas experiencias se viven en comedores que suelen combinar la cena con propuestas musicales y actividades culturales.

Cuál es el ranking de los pueblos más lindos del mundo 2025

ONU Turismo, en su quinta edición de los Best Tourism Villages, reconoció a 52 pueblos de 29 países, evaluados entre más de 270 candidatos. La selección se realizó con base en criterios de preservación de recursos culturales y naturales, sostenibilidad económica y social, integración en la cadena de valor turística y seguridad.

  • Agaete, España
  • Akyaka, Turquía
  • Aldea San Cristóbal El Alto, Guatemala
  • Anıtlı, Turquía
  • Antônio Prado, Brasil
  • Arquà Petrarca, Italia
  • Asolo, Italia
  • Asuka, Japón
  • Barbaros, Turquía
  • Bellano, Italia
  • Bled, Eslovenia
  • Carlos Pellegrini, Argentina
  • Chamarel, Mauricio
  • Digang, China
  • Dongluo, China
  • Ezcaray, España
  • Flößerstadt Schiltach, Alemania
  • Grand River South East, Mauricio
  • Hosszúhetény, Hungría
  • Huanggang, China
  • Jikayi, China
  • Kale Üçağız, Turquía
  • Kandelous, Irán
  • Kaštelir Labinci, Croacia
  • Khinalig, Azerbaiyán
  • Kolochava, Ucrania
  • Koyasan, Japón
  • Krupa na Vrbasu, Bosnia Herzegovina
  • Loriga, Portugal
  • Lô Lô Chải, Vietnam
  • Maimará, Argentina
  • Mercado Gemeinde Bad Hindelang, Alemania
  • Masfout, Emiratos Árabes Unidos
  • Mértola, Portugal
  • Mórahalom, Hungría
  • Pueblo de Muju, República de Corea
  • Murillo, Colombia
  • Neot Semadar, Israel
  • Norte de Azraq, Jordania
  • Pacto, Ecuador
  • Pemuteran, Indonesia
  • Plateliai, Lituania
  • Pont-Croix, Francia
  • Aldea turística comunitaria de Quynh Son, Vietnam
  • Shafiabad, Irán
  • Shodoshima, Japón
  • Soheili, Irán
  • Synevyrska Polyana, Ucrania
  • Tonosho, Japón
  • Valendas, Suiza
  • Vila Nogueira de Azeitão, Portugal
  • Yangsuri, República de Corea

Temas Relacionados

Carlos PellegriniCorrientesPueblos argentinosONU TurismoTurismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuánto tarda el cuerpo en adaptarse tras un vuelo largo y qué hacer para evitar el jet lag

El sentido del viaje incide en la intensidad del desajuste horario. Adaptar rutinas antes y después de viajar ayuda a reducir los síntomas

Cuánto tarda el cuerpo en

Los mitos del running que pueden afectar el rendimiento y la salud de los corredores

Pese a los avances en la industria deportiva y el acceso a información experta, ciertas creencias erróneas sobre el running siguen influyendo en la preparación y la recuperación de corredores, advierten especialistas entrevistados por The New York Times

Los mitos del running que

Siete frutas que combaten la inflamación y ayudan a prevenir el cáncer, según expertos

Investigaciones recientes señalan que sumar variedad y fibra con alimentos frescos puede ayudar a proteger las células, fortalecer el organismo y reducir factores de riesgo. Cómo incorporarlas en la dieta diaria, según The Independent

Siete frutas que combaten la

Por qué los muñecos de terror son los grandes protagonistas de Halloween

Especialistas en psicología y cultura pop señalan que la mezcla de miedo, nostalgia y creatividad convierte a figuras como Annabelle y Chucky en íconos lúdicos de la temporada. Cómo lo inquietante se transforma en diversión y experiencia compartida

Por qué los muñecos de

5 ideas de maquillaje virales fáciles de hacer para Halloween

Los tutoriales innovadores que simplifican la transformación estética para la noche del 31 de octubre, permiten a cualquier persona experimentar con nuevas técnicas y sorprendentes efectos en pocos pasos

5 ideas de maquillaje virales
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hurlingham: buscan a un hombre

Hurlingham: buscan a un hombre por un feroz ataque a tiros que terminó con un muerto y un herido

Cuál es el plan del Banco Central para empezar a comprar reservas y qué va a pasar con el dólar

“La revista del Cervantes” encabeza nominaciones en los Premios ACE

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí”: Guillermo Francos apeló a la canción “Como la Cigarra” para hablar de su futuro

Horror en Almirante Brown: un hombre mató a su hijo a puñaladas en medio de una discusión

INFOBAE AMÉRICA
Quién era Penélope, la influencer

Quién era Penélope, la influencer vinculada al sanguinario Comando Vermelho que murió en el letal operativo de Río de Janeiro

El artista Matías Duville representará a Argentina en la Bienal de Venecia

Imputan y apresan por lavado de activos a la socia de fondo ganadero de Uruguay que estafó a clientes

La fiscal general de Uruguay habló del atentado que sufrió en su casa: “No me mataron por 15 centímetros”

Detienen a 5 sospechosos por el robo en el Louvre

TELESHOW
Las conmovedoras palabras de Dalma

Las conmovedoras palabras de Dalma y Gianinna Maradona a Diego el día en que hubiera cumplido 65 años: “Por salvarme”

Darío Barassi protagonizó un divertido “duelo de escotes” con una participante al aire: “Si ella muestra yo también”

La desopilante respuesta de Lalo Mir a Mario Pergolini sobre cómo creció en su profesión y en la radio

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital