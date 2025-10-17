Tendencias

Dos pueblos argentinos fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo

Las dos localidades, una en Jujuy y otra en Corrientes, integran la lista de 52 destinos del mundo distinguidos en esta nueva edición del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo

Myrna Leal

Por Myrna Leal

Guardar
Carlos Pellegrini es la puerta
Carlos Pellegrini es la puerta de ingreso a los Esteros del Iberá, el mayor humedal de la Argentina (argentina.gob.ar)

El potencial turístico de Argentina tuvo un reconocimiento internacional hoy con la inclusión de Maimará, en Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, en la edición 2025 de Best Tourism Villages, organizada por ONU Turismo.

El anuncio, realizado durante una ceremonia especial en Huzhou, provincia de Zhejiang, China, posiciona a estas dos comunidades argentinas entre los 52 destinos rurales más destacados del mundo, seleccionados entre más de 270 candidaturas de 65 Estados Miembros.

Maimará, en la Quebrada de
Maimará, en la Quebrada de Humahuaca, destaca por su identidad cultural, tradiciones ancestrales y paisajes únicos

El reconocimiento para Maimará y Colonia Carlos Pellegrini representa un impulso para el turismo rural argentino. Ambas localidades recibieron la distinción por su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y natural, además de impulsar la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo local.

Por otra parte, San Javier y Yacanto (Córdoba) fueron seleccionados para integrar el Programa de Mejora (Upgrade) de ONU Turismo, enfocado en apoyar a comunidades con alto potencial para alcanzar estándares internacionales de excelencia.

El programa Best Tourism Villages de ONU Turismo distingue anualmente a pueblos rurales que preservan y promueven valores culturales, naturales y sostenibles

En la ceremonia estuvieron presentes el embajador de Argentina en la República Popular China, Marcelo Suárez Salvia; la ministra de Turismo de Corrientes, María Alejandra Eliciri, en representación de Colonia Carlos Pellegrini; y la intendenta de Maimará, María Susana Prieto.

La edición 2025 también incluyó a otras localidades argentinas entre los candidatos: Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y Uspallata (Mendoza).

Ambas localidades argentinas destacan por
Ambas localidades argentinas destacan por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la preservación del patrimonio cultural y natural (argentina.gob.ar)

Desde su primera edición en 2021, la iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo distingue anualmente pueblos que son ejemplo de destinos rurales con bienes culturales y naturales reconocidos, y que se destacan por preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad a nivel económico, social y ambiental. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación dijo que acompañó a los municipios en la postulación, mediante asistencia técnica para la documentación requerida por ONU Turismo.

El anuncio, realizado durante una
El anuncio, realizado durante una ceremonia especial en Huzhou, provincia de Zhejiang, China, y participaron autoridades argentinas en representación de ambos pueblos seleccionados

En ediciones anteriores, otros pueblos argentinos recibieron reconocimientos. En 2024, Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Trevelin (Chubut) y Villa Tulumba (Córdoba) resultaron ganadores, mientras que Campo Ramón (Misiones) integró el Programa Upgrade. En 2023, La Carolina (San Luis) fue galardonada, al igual que Caspalá (Jujuy) en 2021. En 2022, Trevelin (Chubut) obtuvo el reconocimiento en el Programa Upgrade, y dos años después logró la distinción principal.

Otros pueblos latinoamericanos reconocidos por ONU Turismo

En la edición 2025, la lista de ONU Turismo incorporó comunidades rurales de América Latina como Murillo (Colombia), Pacto (Ecuador), Antonio Prado (Brasil) y la aldea San Cristóbal El Alto (Guatemala). El Programa de Mejora incluyó a la Comuna Chiguilpe de la Nacionalidad Tsa’chila y la Parroquia Biblián (Ecuador), Nopala de Villagrán (México) y Jajaja (Chile), reflejando el creciente protagonismo de la región en el turismo rural sostenible.

Objetivos y criterios de la iniciativa Mejores Pueblos Turísticos

El programa Best Tourism Villages
El programa Best Tourism Villages de ONU Turismo distingue anualmente a pueblos rurales que preservan y promueven valores culturales, naturales y sostenibles

La iniciativa Best Tourism Villages, lanzada en 2021, busca impulsar el desarrollo rural mediante el turismo, al valorar el patrimonio cultural y los recursos naturales de las comunidades. Un Consejo Asesor independiente evalúa a los candidatos en nueve áreas clave, que incluyen sostenibilidad económica, social y ambiental, gobernanza, infraestructura, salud y seguridad.

Además del reconocimiento principal y el Programa de Mejora, la Red de Mejores Pueblos Turísticos fomenta el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los destinos seleccionados, y promueve la colaboración público-privada.

La edición 2025 del programa
La edición 2025 del programa Best Tourism Villages seleccionó a 52 destinos rurales sobresalientes entre más de 270 postulaciones internacionales

Colonia Carlos Pellegrini y Maimará: perfiles de los pueblos reconocidos

Colonia Carlos Pellegrini, ubicada a 362 kilómetros de la capital correntina, cuenta con una población aproximada de 1.120 habitantes. Se encuentra a orillas de la Laguna Iberá, en el corazón de la provincia de Corrientes.

El pueblo es el principal portal de acceso a los Esteros del Iberá, el mayor humedal de Argentina, que abarca 1,3 millones de hectáreas. La localidad es el principal ingreso al Parque Nacional Iberá, reconocido por su rica biodiversidad y por ser uno de los humedales más importantes de Sudamérica. Su desarrollo está ligado al turismo de naturaleza y la conservación del entorno.

San Javier y Yacanto (Córdoba)
San Javier y Yacanto (Córdoba) integran el Programa de Mejora de ONU Turismo, orientado a comunidades con alto potencial turístico

Maimará, en Jujuy, se sitúa a 77 kilómetros de la capital provincial, a 19 de Purmamarca y a 8 de Tilcara. Con una población de cerca de 3.500 personas, este pueblo agrícola se destaca como un enclave cultural y natural en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La fuerza de sus tradiciones ancestrales y la presencia de la Paleta del Pintor, formación montañosa multicolor atravesada por el río Grande, otorgan una identidad única y una marcada impronta paisajística a la comunidad.

El Programa Upgrade, otorgado en 2025 a San Javier y Yacanto (Córdoba), está diseñado para acompañar a pueblos que aún no cumplen todos los criterios del reconocimiento principal, pero muestran potencial para desarrollarse como destinos turísticos sostenibles. El objetivo es que estas comunidades puedan fortalecer sus áreas de mejora identificadas durante la evaluación, con la perspectiva de integrarse plenamente a la red internacional de pueblos turísticos seleccionados por la ONU Turismo.

Temas Relacionados

Mejores Pueblos Turísticos de ONU TurismoMaimaráCarlos PellegriniTurismo rural en ArgentinaONU Turismoúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuál es la fruta que ahuyenta a las cucarachas y cómo aplicarla

Una opción casera, simple y económica puede mejorar la higiene del hogar y prevenir la presencia de plagas de forma efectiva

Cuál es la fruta que

Receta de escalopes de pescado, rápida y fácil

Opción práctica para resolver almuerzos o cenas, inspirada en la tradición europea y adaptada a la cocina argentina

Receta de escalopes de pescado,

El multimillonario Bryan Johnson reveló cuál es su comida favorita para alcanzar la longevidad

El empresario que invierte más de 2 millones de dólares al año en su rutina antienvejecimiento, elige un ingrediente común en su búsqueda de una vida más larga. Qué estudios respaldan la decisión

El multimillonario Bryan Johnson reveló

Qué causa la comezón anal, cuándo ir al médico y cómo eliminarla

Se trata de uno de los malestares más comunes, regularmente provocado por un padecimiento mayor

Qué causa la comezón anal,

Conoce a Amendoim, el perro ‘vira-lata’ que protagoniza “Caramelo”, la conmovedora película de Netflix

La elección del mestizo, rescatado de las calles, reafirma un mensaje sobre la identidad nacional y el valor de los animales sin pedigrí en la sociedad brasileña

Conoce a Amendoim, el perro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los gobernadores aliados a Milei

Los gobernadores aliados a Milei plantearon que el Gobierno necesita “un espaldarazo” en las urnas y pidieron encontrar consensos luego de la elección

Cuál es la fruta que ahuyenta a las cucarachas y cómo aplicarla

Kicillof llamó recuperar la Presidencia en el acto por el Día de la Lealtad y dijo que CFK “está injustamente presa”

Calendario de feriados 2025: cuándo es el próximo fin de semana largo

Sturzenegger apuntó contra los empresarios por la falta de avances en el cese laboral: “Les dimos la libertad y no hacen nada”

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Rolón y el día

Gabriel Rolón y el día en que un paciente le dijo “Nunca te pasa nada” mientras él estaba roto por dentro

Michelle Bolsonaro analiza postularse a presidenta de Brasil: “Será fruto de la oración y de lo que Dios quiera confiarme”

Ace Frehley, el genio detrás del circo pirotécnico de Kiss

Cayó en Estados Unidos un presunto terrorista acusado de participar de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023

La Fiscalía de Ecuador busca archivar una causa por presunto tráfico de influencias que salpica a Noboa

TELESHOW
Así fue el divertido cumpleaños

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”