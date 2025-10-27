Receta de merengue seco, rápida y fácil

La receta de merengue seco ofrece una opción rápida y fácil para preparar bocados crujientes y aireados en casa (Freepik)

El merengue seco, con su exterior crujiente y su interior aireado, es uno de los clásicos más reconocidos de la pastelería, evocando recuerdos de mesas dulces, meriendas y celebraciones donde suele brillar como una golosina simple y tradicional. La popularidad de estos pequeños bocados radica en su sencillez, su versatilidad para combinar con distintos postres, y el hecho de que gustan tanto a chicos como a grandes.

De origen europeo y muy extendido en la repostería argentina, el merengue seco se disfruta solo, en bandejas para acompañar el café o como elemento decorativo y de textura en tortas y postres como la pavlova o el clásico Rogel.

Su preparación admite variaciones: se puede aromatizar con vainilla, ralladura de cítricos, cacao, incorporar colorantes, e incluso se pueden modificar sus formas según la ocasión. Es ideal para preparar en cantidad y reservar como tentempié o complemento de cualquier mesa dulce.

Receta de merengue seco rápido y fácil

La elaboración del merengue seco consiste en batir claras de huevo a punto nieve con azúcar hasta lograr una mezcla firme y brillante. Se forman copos sobre una placa y se cocinan lentamente en horno a baja temperatura para lograr la textura típica: crocantes por fuera y aireados por dentro.

La versión rápida y fácil permite obtener merengues perfectos en menor tiempo, siendo una excelente opción para reuniones improvisadas o antojos de último minuto.

Para obtener buenos resultados, es imprescindible que las claras estén limpias de yema y que los utensilios se encuentren secos y sin rastros de grasa. El azúcar puede ser común o impalpable. El batidor eléctrico facilita el proceso, aunque también es posible hacerlo a mano con paciencia. Un horno bajo evita que los merengues se doren y permite que sequen correctamente.

El merengue seco es un clásico de la pastelería europea y argentina, ideal para mesas dulces y celebraciones - (Freepik)

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para preparar merengue seco es de aproximadamente 1 hora y 20 minutos:

Preparación y batido de ingredientes: 10 minutos.

Moldeado de los merengues: 10 minutos.

Cocción en horno bajo: 1 hora (el tiempo puede variar levemente según el tamaño de los merengues).

Ingredientes

2 claras de huevo a temperatura ambiente

120 g de azúcar (común o impalpable)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Una pizca de sal (opcional)

Cómo hacer merengue seco, paso a paso

Precalentar el horno a 100°C (bajo) y forrar una placa con papel manteca. Colocar las claras en un bol limpio y seco. Batir a velocidad media-alta hasta que estén espumosas. Agregar la pizca de sal y continuar batiendo hasta que se formen picos suaves. Incorporar el azúcar en forma de lluvia, de a una cucharada por vez, batiendo constantemente hasta lograr un merengue firme y brillante. Añadir la esencia de vainilla, si se desea, y batir unos segundos más hasta integrar. Con manga pastelera o cucharas, formar pequeños montículos de merengue sobre la placa preparada. Hornear durante 1 hora o hasta que los merengues estén secos al tacto y se despeguen fácilmente del papel. Apagar el horno, dejar la puerta entreabierta y permitir que los merengues enfríen completamente antes de almacenar o servir.

La preparación requiere solo claras de huevo, azúcar y opcionalmente vainilla y sal, logrando merengues firmes y brillantes (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 20 y 25 merenguitos pequeños, dependiendo del tamaño dado a cada uno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada merengue seco pequeño (aproximadamente 6 gramos) contiene:

Calorías: 19

Grasas: 0 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 4,6 g

Azúcares: 4,6 g

Proteínas: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El merengue seco se puede conservar en recipiente hermético, en lugar seco y fresco, hasta 2 semanas. Es fundamental mantener los merengues protegidos de la humedad para asegurar su textura crocante.