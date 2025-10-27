Receta de merengue seco, rápida y fácil

El merengue seco, con su exterior crujiente y su interior aireado, es uno de los clásicos más reconocidos de la pastelería, evocando recuerdos de mesas dulces, meriendas y celebraciones donde suele brillar como una golosina simple y tradicional. La popularidad de estos pequeños bocados radica en su sencillez, su versatilidad para combinar con distintos postres, y el hecho de que gustan tanto a chicos como a grandes.
De origen europeo y muy extendido en la repostería argentina, el merengue seco se disfruta solo, en bandejas para acompañar el café o como elemento decorativo y de textura en tortas y postres como la pavlova o el clásico Rogel.
Su preparación admite variaciones: se puede aromatizar con vainilla, ralladura de cítricos, cacao, incorporar colorantes, e incluso se pueden modificar sus formas según la ocasión. Es ideal para preparar en cantidad y reservar como tentempié o complemento de cualquier mesa dulce.
Receta de merengue seco rápido y fácil
La elaboración del merengue seco consiste en batir claras de huevo a punto nieve con azúcar hasta lograr una mezcla firme y brillante. Se forman copos sobre una placa y se cocinan lentamente en horno a baja temperatura para lograr la textura típica: crocantes por fuera y aireados por dentro.
La versión rápida y fácil permite obtener merengues perfectos en menor tiempo, siendo una excelente opción para reuniones improvisadas o antojos de último minuto.
Para obtener buenos resultados, es imprescindible que las claras estén limpias de yema y que los utensilios se encuentren secos y sin rastros de grasa. El azúcar puede ser común o impalpable. El batidor eléctrico facilita el proceso, aunque también es posible hacerlo a mano con paciencia. Un horno bajo evita que los merengues se doren y permite que sequen correctamente.
Tiempo de preparación
El tiempo total estimado para preparar merengue seco es de aproximadamente 1 hora y 20 minutos:
- Preparación y batido de ingredientes: 10 minutos.
- Moldeado de los merengues: 10 minutos.
- Cocción en horno bajo: 1 hora (el tiempo puede variar levemente según el tamaño de los merengues).
Ingredientes
- 2 claras de huevo a temperatura ambiente
- 120 g de azúcar (común o impalpable)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Una pizca de sal (opcional)
Cómo hacer merengue seco, paso a paso
- Precalentar el horno a 100°C (bajo) y forrar una placa con papel manteca.
- Colocar las claras en un bol limpio y seco. Batir a velocidad media-alta hasta que estén espumosas.
- Agregar la pizca de sal y continuar batiendo hasta que se formen picos suaves.
- Incorporar el azúcar en forma de lluvia, de a una cucharada por vez, batiendo constantemente hasta lograr un merengue firme y brillante.
- Añadir la esencia de vainilla, si se desea, y batir unos segundos más hasta integrar.
- Con manga pastelera o cucharas, formar pequeños montículos de merengue sobre la placa preparada.
- Hornear durante 1 hora o hasta que los merengues estén secos al tacto y se despeguen fácilmente del papel.
- Apagar el horno, dejar la puerta entreabierta y permitir que los merengues enfríen completamente antes de almacenar o servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde entre 20 y 25 merenguitos pequeños, dependiendo del tamaño dado a cada uno.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada merengue seco pequeño (aproximadamente 6 gramos) contiene:
- Calorías: 19
- Grasas: 0 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 4,6 g
- Azúcares: 4,6 g
- Proteínas: 0,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El merengue seco se puede conservar en recipiente hermético, en lugar seco y fresco, hasta 2 semanas. Es fundamental mantener los merengues protegidos de la humedad para asegurar su textura crocante.