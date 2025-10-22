Tendencias

Receta de merengue francés, rápida y fácil

Una preparación tradicional que se destaca por su textura crocante y su interior suave, ideal para decorar tortas o disfrutar como golosina en cualquier ocasión

Por Celeste Sawczuk

El merengue francés es una receta tradicional de la repostería clásica, muy popular en Argentina por su textura crocante y suave - (Freepik)

El merengue francés se presenta como una de las preparaciones más tradicionales y populares de la repostería clásica. En Argentina, los merengues suelen ocupar un lugar especial en confiterías, panaderías y mesas familiares. El contraste entre la crocancia exterior y la suavidad interior ofrece una textura única y agradable al paladar. Su historia conecta con la pastelería europea, pero en la pastelería argentina resulta fundamental para decoraciones, tortas y pequeñas golosinas.

El método de elaboración del merengue francés requiere apenas claras de huevo, azúcar y un batido cuidadoso. Es conocido por su sencillez y por la facilidad para obtener una espuma brillante y firme. La cocción lenta a baja temperatura garantiza que los merengues conserven su forma y su textura aireada durante varios días. Añadir ralladura de cítricos o un poco de esencia resulta opcional, pero siempre aporta un toque singular al resultado final.

Receta de merengue francés rápido y fácil

El merengue francés utiliza claras de huevo a temperatura ambiente y azúcar para crear una mezcla aireada, brillante y con estructura firme. El azúcar se incorpora de forma gradual para estabilizar el batido y lograr un resultado homogéneo. La mezcla se divide en porciones sobre una bandeja y se lleva al horno a temperatura baja, lo que proporciona una cocción pareja y un secado uniforme. El enfriado dentro del horno permite obtener una textura crocante.

El merengue francés funciona tanto como base de postres, crema para decoraciones o simplemente como pequeñas delicias para el mate o el café. Su conservación resulta sencilla, ya que, al mantenerlos secos, los merengues mantienen su crocancia por varios días.

Solo se necesitan claras de huevo, azúcar y un batido cuidadoso para lograr un merengue francés brillante y firme - (Freepik)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 40 minutos.

  • Preparación y batido: 15 minutos.
  • Formado: 10 minutos.
  • Cocción: 1 hora y 15 minutos.
  • Enfriado dentro del horno: 15-30 minutos.

Ingredientes

  • Claras de huevo (4 unidades, temperatura ambiente)
  • Azúcar común (200 g)
  • Sal (1 pizca)
  • Esencia de vainilla o ralladura de limón (opcional, 1 cucharadita)

Cómo hacer merengue francés rápido y fácil, paso a paso

  1. Encender el horno a 110°C y cubrir una bandeja con papel manteca.
  2. Colocar las claras y la sal en un bol limpio y seco. Batir hasta que la mezcla presente picos suaves.
  3. Agregar el azúcar en forma gradual, mientras se sigue batiendo, hasta lograr una preparación firme y brillante.
  4. Incorporar la esencia de vainilla o ralladura de limón si se desea.
  5. Transferir el merengue a una manga pastelera o utilizar dos cucharas para formar porciones sobre la bandeja, dejando espacio entre ellas.
  6. Llevar al horno durante 1 hora y 15 minutos.
  7. Apagar el horno y dejar los merengues enfriarse dentro sin abrir la puerta.
  8. Retirar y guardar los merengues en un recipiente hermético.
La cocción lenta a baja temperatura permite que los merengues conserven su forma y textura aireada durante varios días - (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas se obtienen entre 15 y 25 piezas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por merengue mediano:

  • Calorías: 30
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Azúcares: 7 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético y ambiente seco, los merengues mantienen su frescura por 7 a 10 días.

