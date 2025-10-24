La tortilla de brócoli es una receta fácil, rápida y nutritiva, ideal para aprovechar sobras y sumar verduras a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de brócoli es una opción fantástica para quienes buscan una comida sabrosa, nutritiva y, sobre todo, muy fácil de preparar. Es ideal para aprovechar ese brócoli que queda en la heladera, y además es tan versátil que se puede disfrutar tanto en caliente como en frío, sola, acompañada por una ensalada o convertida en un relleno de sándwich.

La tortilla de brócoli tiene su origen en la tradicional tortilla española, pero en este caso se reemplazan las papas por el brócoli, aportando así más vitaminas y menos calorías. Es una receta que saca provecho al máximo del brócoli, una de las hortalizas más completas en cuanto a nutrientes.

En España y en muchos hogares argentinos es habitual encontrar versiones con queso, cebolla o incluso con algún toque de ajo para darle más sabor. Lo mejor de todo es que se puede adaptar según los gustos personales y, gracias a su rapidez, es perfecta para un almuerzo exprés o una cena ligera.

Receta de tortilla de brócoli, rápida y fácil

Preparar esta tortilla de brócoli es sumamente sencillo: solo hay que cocinar el brócoli, picarlo, mezclarlo con huevos batidos y los condimentos preferidos, y luego cocinar la mezcla en la sartén hasta que esté dorada por fuera y jugosa por dentro. Se puede sumar algún queso rallado para aportarle cremosidad y sabor adicional, o bien, dejarla sencilla para disfrutar el protagonismo del brócoli.

Esta receta es ideal tanto para quienes buscan incorporar más verduras en su dieta, como para quienes no cuentan con mucho tiempo para cocinar. Además, es apta para vegetarianos y admite múltiples variantes para satisfacer a toda la familia.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 25 minutos.

Preparación de ingredientes: 5 minutos

Cocción del brócoli: 5 minutos

Preparación de la mezcla y batido: 5 minutos

Cocción en sartén: 10 minutos

Ingredientes

1 brócoli mediano (aprox. 350 g)

4 huevos

1/2 cebolla (opcional)

50 g de queso rallado (opcional, puede ser parmesano, provolone o mozzarella)

1 diente de ajo (opcional)

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de aceite de oliva (para la sartén)

Cómo hacer tortilla de brócoli, paso a paso

Lavar y cortar el brócoli en pequeños ramilletes, descartando los tallos más duros.

Hervir o cocinar al vapor el brócoli por unos 4-5 minutos, solo hasta que esté tierno pero firme. Escurrirlo bien.

Si se desea, picar la cebolla y el ajo. Saltearlos unos minutos en una sartén con un chorrito de aceite hasta que estén transparentes.

Picar el brócoli en trozos pequeños.

En un bol, batir bien los huevos. Agregar el brócoli, la cebolla salteada y el queso rallado si se usan. Salpimentar a gusto.

Calentar la sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva. Verter la mezcla y cocinar a fuego medio, moviendo la sartén para que no se pegue.

Cuando se vea que la base se desprende fácilmente y esté dorada (unos 5 minutos), dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato o tapa y cocinar del otro lado 3-5 minutos más hasta dorar.

Retirar del fuego y dejar reposar un par de minutos antes de cortar.

Servir caliente, tibia o fría según preferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, obtienes 2 a 3 porciones, dependiendo del tamaño de la porción y si se sirve como plato único o acompañado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (considerando 3 porciones en total) contiene aproximadamente:

Calorías: 140

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 2,2 g

Carbohidratos: 6 g

Azúcares: 2 g

Proteínas: 11 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tortilla de brócoli se mantiene en óptimas condiciones en la heladera por hasta 3 días, guardada en un recipiente hermético. Si deseas conservarla más tiempo, puedes congelarla (aunque pierde algo de textura).