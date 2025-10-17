Tendencias

David y Victoria Beckham: cómo es su intensa rutina fitness de 6 días a la semana

La pareja comparte sesiones dirigidas por un entrenador profesional, alternando fuerza, movilidad y hábitos alimenticios estrictos

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

La disciplina y la planificación
David y Victoria Beckham encuentran en el gimnasio un lugar clave de disciplina, bienestar y también de complicidad, consolidando una rutina conjunta de seis días a la semana que combina fuerza, cardio y resiliencia mental. Guiados por Bobby Rich, uno de los entrenadores más buscados del Reino Unido, ambos han transformado sus hábitos, desafiando la creencia de que el alto rendimiento deportivo solo se reserva para los atletas profesionales en activo.

Durante años, Victoria Beckham se enfocaba casi exclusivamente en rutinas cardiovasculares, con sesiones prolongadas de carrera o máquinas, que superaban los noventa minutos al día. Este enfoque resultó insuficiente para avanzar en su condición física general. El cambio de mentalidad ocurrió cuando Bobby Rich le propuso un programa centrado en el levantamiento de pesas y la progresión medible.

“Siempre me han dado un poco de miedo las pesas, pero resulta que ahora me encantan”, admitió la ex Spice Girl en declaraciones a Women’s Health. Rich, responsable de su evolución, implementó ciclos de entrenamiento con bloques orientados a la fuerza, la resistencia o el descanso, inspirados en la metodología de atletas de alto nivel.

David y Victoria Beckham comparten
La constancia y el cambio de estímulos se volvieron el pilar de la etapa actual de Victoria. “A veces, una sesión de 35 minutos bien planteada aporta más que una de 90 minutos repetitiva”, sostiene su entrenador.

El gimnasio, un espacio de pareja

David Beckham suma a su historial de deportes de élite un nuevo capítulo: el de compañero de entrenamiento de su esposa. Ambos han hecho del gimnasio un espacio cotidiano y compartido en su residencia del Reino Unido. El exfutbolista detalló que suele entrenar junto a Victoria cinco o seis días por semana.

Antes de iniciar la rutina de fuerza, Victoria dedica media hora a la máquina de escaleras o el VersaClimber, mientras David prefiere ejercicios funcionales. “He intentado durante años que Victoria se animara a entrenar con Bob y ahora no quiere parar. Es motivador ver cómo nos impulsamos mutuamente”, explicó Beckham.

El método de trabajo diseñado
Ambos mantienen un enfoque muy disciplinado. “Me mantengo motivado porque mi mujer me mantiene motivado”, agregó el exjugador de equipos como Manchester United y Real Madrid.

El método Bobby Rich: peso, movilidad y variedad

Bajo la dirección de Bobby Rich, los Beckham ejecutan durante una hora ejercicios de fuerza y movilidad que incluyen peso muerto, sentadillas y press de banca. También añaden planchas y movimientos funcionales para una activación y condición física integral.

Uno de los principios de trabajo de Rich es la combinación de movilidad y fuerza. Antes de levantar peso, aplica rutinas de calentamiento y activación muscular específicas, buscando evitar lesiones y mejorar el rango de movimiento. “Cuando nos saltamos los días de descanso para hacer ejercicio, diluimos nuestros niveles de energía y corremos el riesgo de lesionarnos debido a que el cuerpo trabaja en exceso”, afirma el entrenador.

Victoria Beckham comparte con frecuencia
La estructura y planificación del calendario de entrenamientos permite a la pareja ajustar sus rutinas según los viajes, compromisos sociales o temporadas específicas, buscando siempre evitar la fatiga acumulativa.

Dieta estricta, hábitos inalterables

Una de las claves en la rutina de Victoria Beckham es la dieta, objeto de análisis y comentarios tanto por sus seguidores como por especialistas. La ex Spice girl solo consume pescado y vegetales desde hace más de 25 años. Evita las carnes rojas, lácteos, cualquier preparación frita, alimentos con aceite o salsas, y tampoco ingiere azúcar procesada.

El desayuno suele consistir en varias cucharadas de vinagre de manzana y un vaso de agua con limón. Con su esposo, acostumbra a preparar un batido verde con ingredientes como brócoli, espinaca, apio, jengibre y manzana. Tras el entrenamiento, opta por un batido de proteínas, frutos secos y fruta fresca.

La constancia y el cambio
Victoria ha declarado en entrevistas con Vogue Australia que evita el alcohol durante ciclos de detox de hasta seis meses, aunque en ocasiones especiales lo incluye en su menú.

Descanso, mentalidad y apoyo mutuo

Ambos consideran el descanso parte esencial de la rutina. Incluyen sesiones de recuperación activa, movilidad y pausas cuando el calendario de trabajo se complica o cuando el cuerpo da señales de necesitarlo.

David Beckham complementa la disciplina física con terapias alternativas como la acupuntura y los contrastes de temperatura en sauna y hielo, estrategias que afirma le permiten mantenerse en forma y con energía más allá de los años de carrera profesional.

El enfoque de los Beckham en la actividad física no solo constituye una búsqueda de imagen o estado físico, sino que responde a un modo de vida integrado en su agenda personal y familiar. Han demostrado que la constancia, la estructura y la adaptabilidad pueden transformar la relación con el ejercicio, incluso más allá de los 40 años.

“Ahora hago entrenamientos que nunca imaginé posibles, y el cambio real viene del apoyo y la medición de progresos”, sostiene Victoria Beckham.

La vida en el gimnasio, lejos de ser una obligación, representa para David y Victoria una oportunidad cotidiana de superación, complicidad y bienestar compartido.

