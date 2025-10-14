Tendencias

Receta de salsa romesco, rápida y fácil

Una versión exprés de la tradicional receta mediterránea permite disfrutar de esta salsa cremosa y versátil en menos de media hora, ideal para acompañar carnes, pescados, verduras o como dip para pan crujiente

Por Nazareno Rosen

Guardar
La salsa romesco es un
La salsa romesco es un clásico de la cocina catalana, famosa por su sabor intenso y versatilidad

La salsa romesco es un clásico irresistible de la cocina catalana, famosa por su sabor intenso, su textura untuosa y su increíble versatilidad. Preparada a base de tomates, frutos secos, ajo y aceite de oliva, esta salsa resulta perfecta para acompañar pescados, carnes, verduras a la parrilla o simplemente para disfrutar con un buen pan. Con esta versión rápida y fácil, se puede llevar el auténtico sabor mediterráneo a la mesa en pocos minutos y sin complicaciones, ideal para realzar cualquier plato con un toque gourmet.

Originaria de la región de Tarragona, esta salsa tiene sus raíces en la cocina de pescadores mediterráneos, quienes aprovechaban ingredientes locales y sencillos como tomates, ajo, pan y frutos secos. Tradicionalmente, se prepara en mortero, aunque hoy existen versiones rápidas y fáciles con batidora que mantienen su esencia y potencia de sabor. Según la temporada o la zona, la receta puede incluir ñoras (una variedad de pimiento seco), almendras, avellanas o incluso un toque de vinagre de vino. La romesco es especialmente famosa en la fiesta de la calçotada, pero es perfecta para realzar cualquier plato durante todo el año.

Receta de salsa romesco

La salsa romesco se prepara a partir de una base de tomates asados, pan, ajo, frutos secos y pimientos secos o asados, todo ello emulsionado con aceite de oliva para lograr una textura untuosa y un color rojizo brillante. En la versión rápida y fácil, se pueden simplificar los pasos utilizando tomates en conserva y pimientos asados de frasco, lo cual reduce notablemente el tiempo de preparación sin sacrificar el sabor.

Esta salsa se puede hacer con antelación y conservar unos días en la heladera, siendo ideal para servir con pescados grillados, carnes blancas, verduras a la plancha, papas hervidas y, por supuesto, para acompañar calçots al estilo catalán. También es perfecta como dip para pan crujiente, crackers o bastones de verduras.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20-25 minutos

  • Preparación de ingredientes y tostado de pan/ frutos secos: 8 minutos
  • Triturado y mezcla: 7 minutos
  • Reposo (opcional para asentar sabor): 5-10 minutos

Ingredientes

  • 2 tomates medianos (pueden ser asados o 1 taza de tomate en lata pelado)
  • 1 pimiento rojo asado (puede ser de frasco)
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de almendras tostadas
  • 1 cucharada de avellanas tostadas (opcional)
  • 1 rebanada de pan duro o 1 biscote (30 g)
  • 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • 1 cucharada de vinagre de vino tinto o jerez
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 ñora (pimiento seco, opcional) hidratada y sin semillas

Cómo hacer salsa romesco rápida y fácil, paso a paso

  • Si se usan tomates frescos, asarlos en horno o sartén hasta que la piel se pele y la pulpa esté tierna. En caso de usar tomates en lata, escurrirlos bien.
  • Tostar el pan en la plancha o sartén hasta que esté dorado y crujiente.
  • Si se usa ñora, hidratarla en agua caliente por 10 minutos; luego quitar la carne con una cuchara.
  • En un procesador de alimentos o licuadora, colocar los tomates, el pimiento asado, el ajo pelado, el pan tostado troceado, las almendras y avellanas, la carne de la ñora (si se usa), el pimentón, el vinagre y una pizca de sal y pimienta.
  • Triturar hasta obtener una mezcla cremosa pero con cierta textura.
  • Con la máquina en marcha, añadir lentamente el aceite de oliva hasta lograr una emulsión homogénea.
  • Probar y ajustar de sal y vinagre a gusto. Si la salsa está muy espesa, se pueden añadir unas cucharadas de agua para aligerar.
  • Dejar reposar unos minutos antes de servir para que los sabores se integren.
  • Guardar en un frasco hermético en la heladera si no se usa de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones (de unos 2-3 cucharadas cada una), suficiente para acompañar un plato principal o servir como salsa para un tapeo variado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aprox. 35 g) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 90
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 5 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 2 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa romesco se puede conservar en la heladera hasta 5 días, guardada en un recipiente hermético. Para un frescor óptimo, cubrir la superficie con un chorrito de aceite de oliva ayuda a mantener su sabor y color.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasSalsasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Fajas, mitos y cintura “snatched”: la sorprendente historia detrás del corsé y su impacto en la moda

La transformación del cuerpo ideal atravesó siglos de reglas sociales, controversias y avances técnicos. Desde aspiraciones estéticas hasta presiones culturales, cómo la percepción individual y las tendencias de belleza impactaron en el físico femenino

Fajas, mitos y cintura “snatched”:

Usher cumple 47 años: así es su rutina para la salud y el bienestar integral

El artista estadounidense mantiene un plan que incluye actividad física de bajo impacto y una alimentación baja en carbohidratos, hábitos que considera esenciales para su equilibrio físico y mental

Usher cumple 47 años: así

La era de la longevidad y la generación silver: cómo cambió la percepción de “ser mayor”

En el Día Internacional de las Personas de Edad, un repaso sobre las nuevas oportunidades de los adultos senior en sociedades con poblaciones que cada vez viven más y mejor

La era de la longevidad

A qué edad comienza la vejez, según la ciencia

Investigadores de la Universidad de Stanford analizaron proteínas en sangre y establecieron una cronología científica del envejecimiento

A qué edad comienza la

Cómo reducir la exposición a microplásticos en casa: prácticas recomendadas por científicos

Rutinas diarias como calentar recipientes para servir comidas y bebidas pueden facilitar la presencia de diminutas partículas en los alimentos. Los consejos de expertos

Cómo reducir la exposición a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento enfrentamiento entre la policía

Violento enfrentamiento entre la policía y manifestantes en Chaco: hubo más de 40 heridos

El Congreso activó la bicameral de seguimiento de las privatizaciones después de 10 años

Javier Milei: “Si Argentina se alejara de las ideas de la libertad para volver al populismo, EEUU dejará de apoyarnos”

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Córdoba

El Indec comenzará a utilizar un nuevo índice de inflación a partir de enero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Transportistas bolivianos bloquearon carreteras en

Transportistas bolivianos bloquearon carreteras en Cochabamba en protesta por el desabastecimiento de combustibles

Haití reabrió la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y pidió ayuda de Estados Unidos y Canadá

Zelensky ordenó el control militar de Odesa tras retirarle la ciudadanía a su alcalde por posesión de pasaporte ruso

El discreto lenguaje de los Premios Nobel

Caso Madeleine McCann: una prueba de ADN confirmó que una mujer polaca no es la niña que desapareció en 2007

TELESHOW
Margaret Atwood, autora de El

Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, felicitó a la película Belén de Dolores Fonzi

Georgina Barbarossa contó que ya decidió cómo será el día de su muerte: “Tengo todo organizado”

Wanda Nara opinó de la relación entre su hermana Zaira y el streamer Bauleti: “Le va a dar un aire fresco”

La Joaqui contó por qué todavía no hizo un tema con Luck Ra: “Me preocupa mucho fallar”

La muerte de Luis Pedro Toni: colegas y figuras lo homenajearon con mensajes emotivos