Receta de salsa romesco, rápida y fácil

La salsa romesco es un clásico irresistible de la cocina catalana, famosa por su sabor intenso, su textura untuosa y su increíble versatilidad. Preparada a base de tomates, frutos secos, ajo y aceite de oliva, esta salsa resulta perfecta para acompañar pescados, carnes, verduras a la parrilla o simplemente para disfrutar con un buen pan. Con esta versión rápida y fácil, se puede llevar el auténtico sabor mediterráneo a la mesa en pocos minutos y sin complicaciones, ideal para realzar cualquier plato con un toque gourmet.

Originaria de la región de Tarragona, esta salsa tiene sus raíces en la cocina de pescadores mediterráneos, quienes aprovechaban ingredientes locales y sencillos como tomates, ajo, pan y frutos secos. Tradicionalmente, se prepara en mortero, aunque hoy existen versiones rápidas y fáciles con batidora que mantienen su esencia y potencia de sabor. Según la temporada o la zona, la receta puede incluir ñoras (una variedad de pimiento seco), almendras, avellanas o incluso un toque de vinagre de vino. La romesco es especialmente famosa en la fiesta de la calçotada, pero es perfecta para realzar cualquier plato durante todo el año.

Receta de salsa romesco

La salsa romesco se prepara a partir de una base de tomates asados, pan, ajo, frutos secos y pimientos secos o asados, todo ello emulsionado con aceite de oliva para lograr una textura untuosa y un color rojizo brillante. En la versión rápida y fácil, se pueden simplificar los pasos utilizando tomates en conserva y pimientos asados de frasco, lo cual reduce notablemente el tiempo de preparación sin sacrificar el sabor.

Esta salsa se puede hacer con antelación y conservar unos días en la heladera, siendo ideal para servir con pescados grillados, carnes blancas, verduras a la plancha, papas hervidas y, por supuesto, para acompañar calçots al estilo catalán. También es perfecta como dip para pan crujiente, crackers o bastones de verduras.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20-25 minutos

Preparación de ingredientes y tostado de pan/ frutos secos: 8 minutos

Triturado y mezcla: 7 minutos

Reposo (opcional para asentar sabor): 5-10 minutos

Ingredientes

2 tomates medianos (pueden ser asados o 1 taza de tomate en lata pelado)

1 pimiento rojo asado (puede ser de frasco)

1 diente de ajo

2 cucharadas de almendras tostadas

1 cucharada de avellanas tostadas (opcional)

1 rebanada de pan duro o 1 biscote (30 g)

2 o 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharada de vinagre de vino tinto o jerez

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

1 ñora (pimiento seco, opcional) hidratada y sin semillas

Cómo hacer salsa romesco rápida y fácil, paso a paso

Si se usan tomates frescos, asarlos en horno o sartén hasta que la piel se pele y la pulpa esté tierna. En caso de usar tomates en lata, escurrirlos bien.

Tostar el pan en la plancha o sartén hasta que esté dorado y crujiente.

Si se usa ñora, hidratarla en agua caliente por 10 minutos; luego quitar la carne con una cuchara.

En un procesador de alimentos o licuadora, colocar los tomates, el pimiento asado, el ajo pelado, el pan tostado troceado, las almendras y avellanas, la carne de la ñora (si se usa), el pimentón, el vinagre y una pizca de sal y pimienta.

Triturar hasta obtener una mezcla cremosa pero con cierta textura.

Con la máquina en marcha, añadir lentamente el aceite de oliva hasta lograr una emulsión homogénea.

Probar y ajustar de sal y vinagre a gusto. Si la salsa está muy espesa, se pueden añadir unas cucharadas de agua para aligerar.

Dejar reposar unos minutos antes de servir para que los sabores se integren.

Guardar en un frasco hermético en la heladera si no se usa de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones (de unos 2-3 cucharadas cada una), suficiente para acompañar un plato principal o servir como salsa para un tapeo variado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aprox. 35 g) contiene aproximadamente:

Calorías: 90

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 5 g

Azúcares: 2 g

Proteínas: 2 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa romesco se puede conservar en la heladera hasta 5 días, guardada en un recipiente hermético. Para un frescor óptimo, cubrir la superficie con un chorrito de aceite de oliva ayuda a mantener su sabor y color.