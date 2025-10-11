Día del Asado: 5 recetas para disfrutar en familia

El 11 de octubre en Argentina marca un día especial dedicado a la costumbre de cocinar carne a las brasas, práctica que se mantiene vigente desde el siglo XIX. Más que una comida, el asado reúne a quienes buscan compartir una mesa donde la variedad de cortes, el armado del fuego y los acompañamientos marcan el ritmo de la reunión. Con opciones que responden tanto a gustos tradicionales como a propuestas renovadas, la fecha reúne a grupos en casas, restaurantes y espacios públicos, confirmando su lugar central en la cultura local.
A continuación, cinco recetas recomendadas para celebrar el Día del Asado en casa, con detalles sobre ingredientes y pasos para su correcta preparación.
1. Asado de tira clásico
Ingredientes:
- 2 kg de asado de tira (costillas de vaca)
- Sal gruesa a gusto
Preparación:
- Prender el fuego con carbón o leña y dejar que se formen buenas brasas.
- Ubicar el asado de tira sobre la parrilla del lado del hueso.
- Salar abundantemente con sal gruesa.
- Cocinar durante una hora a fuego medio, girando la pieza para dorar ambos lados y logrando una cocción pareja.
- Servir caliente y cortar en porciones.
2. Matambre a la pizza
Ingredientes:
- 1 matambre vacuno
- 300 g de salsa de tomate
- 300 g de muzzarella rallada
- 100 g de jamón cocido (opcional)
- 1 cucharadita de orégano
- Aceitunas verdes
- Sal y pimienta a gusto
Preparación:
- Limpiar el matambre y quitar el exceso de grasa.
- Colocar el matambre sobre la parrilla con la grasa hacia abajo. Cocinar durante 20 minutos.
- Dar vuelta y cubrir con una capa de salsa de tomate, luego la muzzarella, el jamón cocido, el orégano y las aceitunas.
- Tapar con una fuente metálica o papel aluminio para derretir el queso sin que se queme la base.
- Cocinar por 15 minutos más y servir en porciones.
3. Provoleta a la parrilla
Ingredientes:
- 1 rodaja gruesa de queso provoleta
- Orégano seco
- Ají molido (opcional)
- Aceite de oliva (un chorrito)
Preparación:
- Colocar la provoleta en una cazuela de hierro o directo sobre la parrilla.
- Condimentar con orégano, ají molido y aceite de oliva.
- Cocinar hasta que la base esté crocante y el queso fundido pero consistente.
- Retirar y servir inmediatamente para evitar que se derrame.
4. Chorizos a la parrilla (para hacer choripán)
Ingredientes:
- 6 chorizos de cerdo
- 6 panes tipo baguette o criollo
- 1 cebolla, 1 morrón rojo, 1 morrón verde
- 100 ml de vino blanco (opcional)
- Ingredientes para chimichurri: 4 cucharadas de aceite, 2 de vinagre, ajo picado, orégano, pimentón, ají molido, sal y perejil.
Preparación:
- Cocinar los chorizos a fuego medio, girando hasta dorar parejo y cocer el interior (20 minutos aproximadamente).
- En una sartén sobre la parrilla, saltear la cebolla y morrones cortados en tiras con un chorro de vino blanco.
- Preparar el chimichurri mezclando todos los ingredientes.
- Abrir los panes y armar el choripán con chorizo, vegetales y chimichurri al gusto.
5. Vacío a la parrilla
Ingredientes:
- 1,5 kg de vacío de novillo
- Sal gruesa a gusto
Preparación:
- Encender la parrilla y esperar a que las brasas estén bien formadas con fuego parejo.
- Colocar el vacío sobre la parrilla con el lado de la grasa hacia abajo.
- Salar generosamente la superficie con sal gruesa.
- Cocinar a fuego lento durante aproximadamente 45 minutos hasta que la grasa esté dorada y crocante.
- Dar vuelta y cocinar el otro lado durante 30 minutos para asegurar que esté tierno y jugoso.
- Retirar de la parrilla y dejar reposar unos minutos antes de cortar en tiras o trozos.