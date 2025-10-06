Cuáles son los errores más frecuentes al teñirse el cabello y cómo evitarlos

Cambiar el color de cabello puede transformar por completo el estilo personal, mejorar la apariencia y renovar la imagen con un solo procedimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el color del cabello puede ser una de las transformaciones más emocionantes. Un nuevo tono puede realzar tu rostro, actualizar tu estilo y darte un aire completamente renovado. Pero también puede salir mal. Muy mal.

Elegir incorrectamente no solo puede desequilibrar tus rasgos, también puede arruinar la salud de tu melena, costarte tiempo, dinero y autoestima. Por eso, antes de correr a la tienda o a la peluquería con una foto, conviene conocer qué errores evitar a la hora de teñirte.

Aquí te explico en detalle las formas más comunes (y peligrosas) de equivocarte al elegir el color para tu pelo, y cómo evitarlas.

1. Elegir un tono que te suma años

Un error más común de lo que parece es escoger un color que te hace ver mayor de lo que eres. Esto puede pasar por dos razones: por elegir un tono que endurece tus rasgos o por alejarte demasiado de tu pigmentación natural.

Colores excesivamente oscuros

Colores demasiado alejados de la pigmentación natural generan desequilibrio, endurecen los rasgos y pueden sumar años al rostro al instante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas personas piensan que el negro o el castaño profundo estilizan y dan elegancia, lo cierto es que un tono muy oscuro endurece los rasgos, marca las arrugas y le quita luz al rostro. Sobre todo en pieles claras o con tonos fríos, puede producir un efecto gótico o artificial que no favorece.

Rubios demasiado fríos o pálidos

El rubio platinado o ceniza mal aplicado puede darte un look deslavado. Si tu piel no tiene el subtono adecuado (y si el color no se mantiene con cuidado), puede generar un efecto apagado, envejeciendo tu apariencia en lugar de rejuvenecerla.

Cómo evitarlo

Lo ideal es buscar colores que armonizan con tu tono de piel y subtono (cálido, frío o neutro). Un color bien elegido aporta luz, suaviza los rasgos y resta años. El objetivo no es parecer otra persona, sino una versión más luminosa y equilibrada de ti misma.

2. Ignorar tu subtono de piel

Otro error frecuente es elegir el color del cabello sin considerar si tu piel tiene subtono cálido o frío. Es un paso clave que muchas personas saltan por completo.

¿Por qué importa?

Elegir sin conocer los errores más comunes al teñirse incrementa el riesgo de resultados no deseados y podría poner en peligro la salud capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porque el color de cabello puede crear armonía o disonancia con tu piel. Si tienes subtonos cálidos (dorados, melocotón, oliva), los tonos fríos como el ceniza o el platinado pueden chocar visualmente. Si tu piel es fría (rosada, azulada), los rubios dorados o cobrizos pueden verse forzados.

Cómo saber tu subtono

Si te quedan bien los dorados, el beige y el bronce: subtono cálido.

Si te favorecen los plateados, el azul y el rosa: subtono frío.

Si te quedan bien ambos, tienes un subtono neutro.

Cómo elegir bien

Buscar un nuevo tono de cabello debe ser una decisión informada, pensando en la armonía general y evitando cambios que generen frustración

Subtono cálido : opta por castaños dorados, rubios miel, cobrizos o tonos chocolate.

Subtono frío : mejor rubios ceniza, castaños fríos, negro azulado.

Neutro: puedes jugar con casi todo, pero siempre ajustando a tu estilo personal.

3. Hacer un cambio demasiado drástico de golpe

Pasar de morena a rubia platinada en una sola sesión, o de rubio claro a negro azabache sin pensarlo, es una de las formas más comunes de acabar frustrada, decepcionada o con el pelo destruido.

¿Por qué es un error?

Ir directo a la tienda o a la peluquería sin información puede llevar a decisiones impulsivas y a un color que no armoniza con el rostro

Choque visual: verte en el espejo con un cambio radical puede generar rechazo. Aunque técnicamente el color “funcione”, si no estás lista psicológicamente, puede sentirse como una pérdida de identidad. Daño extremo: decolorar el pelo de manera abrupta puede quemarlo, romperlo y debilitarlo al punto de necesitar un corte urgente. Dificultad para volver atrás: no todos los colores son fáciles de revertir. El negro, por ejemplo, es muy difícil de sacar, y el rubio claro requiere mantenimiento constante.

Cómo evitarlo

Haz transiciones progresivas. Si quieres ir de oscuro a claro, prueba con reflejos o balayage primero. Si vas de claro a oscuro, elige un castaño medio antes de lanzarte al negro total. Así tu ojo (y tu pelo) se van adaptando.

4. No considerar el estado de tu cabello

Uno de los peores errores que puedes cometer es elegir un color sin evaluar la condición de tu pelo.

Cabello dañado o muy poroso

Un cambio de look planificado y fundamentado puede potenciar confianza, mientras uno sin análisis puede resultar costoso y decepcionante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu cabello está seco, con frizz, quebradizo o poroso, cualquier proceso químico lo va a empeorar. Y ciertos colores—como los rubios muy claros, los fantasía o los rojizos intensos—requieren decoloración, lo que implica más daño.

Lo que deberías hacer primero

Antes de cualquier cambio de color, haz una evaluación capilar. Si tu pelo está comprometido, primero enfócate en reparar, hidratar y fortalecer. Un color bonito no vale nada si tu pelo se rompe o se ve como paja.

5. Usar tintes baratos o sin asesoría

Comprar cualquier tinte en el supermercado y aplicarlo sin tener idea del proceso es una receta para el desastre.

Usar tintes sin asesoría o de baja calidad puede provocar manchas, resultados imprevisibles y daños severos en el cuero cabelludo y el pelo (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué puede salir mal?

Color desparejo

Manchas en el cuero cabelludo

Resultados impredecibles

Daño químico severo

Los tintes baratos a menudo contienen altos niveles de amoníaco o peróxidos agresivos, y si no sabes cómo mezclar los tonos o cuánto tiempo dejarlo, puedes terminar con un resultado muy diferente al esperado.

Consejo clave

Si no tienes experiencia, ve a un profesional. Y si lo haces en casa, infórmate bien antes, compra productos de calidad, haz prueba de mechón, y no improvises.

6. No pensar en el mantenimiento

Las modas capilares virales requieren mantenimiento constante y una base específica, no siempre favorecen fuera de las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay colores que requieren retoques cada 3 semanas, como los rubios claros o los colores fantasía. Si no estás dispuesta a mantenerlo, mejor no lo hagas.

El problema

Un color mal mantenido se oxida, se ve opaco, y puede arruinar todo tu look. Además, el contraste entre la raíz y el color artificial puede dar un aspecto descuidado.

Solución

Antes de cambiar de color, piensa en el largo plazo: ¿vas a poder mantenerlo? ¿Estás dispuesta a invertir en matizantes, retoques, protectores térmicos y cuidados extra?

Si no, opta por colores más naturales o técnicas de bajo mantenimiento como balayage, babylights o reflejos sutiles que crecen bien sin necesidad de retoques constantes.

7. Ignorar tus cejas y tu estilo personal

El color de pelo ideal armoniza con el tono y subtono de piel, aporta luz y rejuvenece, sin hacerte parecer otra persona ni perder autenticidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio de color puede funcionar en teoría, pero si no armoniza con tus cejas, tu ropa o tu maquillaje, puede verse fuera de lugar.

Cejas desentonadas

Si tiñes tu cabello a rubio claro pero dejas las cejas negras, el contraste puede ser chocante. Lo mismo si vas a un rojo intenso y no ajustas tus tonos de maquillaje.

Falta de coherencia

Tu color de cabello debe encajar con quién eres y cómo te vistes. Si llevas ropa minimalista, quizás un verde neón no sea el mejor match. Si eres de estilo clásico, un rosa pastel puede sentirse impostado.

Qué hacer

Siempre considera el conjunto completo: pelo, piel, cejas, estilo de vida y personalidad. El color perfecto no es el más llamativo, sino el que más realza tu autenticidad.

El contraste entre cejas y pelo puede resultar chocante, y el color debe ajustarse a tu estilo de vida, vestimenta y maquillaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el color del pelo no debería ser una ruleta rusa. No se trata de seguir la moda ciegamente, ni de forzar un cambio radical por aburrimiento. Elegir el tono adecuado es un acto de autoconocimiento, estrategia y autocuidado.

Las formas incorrectas de elegir color son muchas: no considerar tu piel, dañar tu pelo por impulso, hacer cambios extremos sin preparación, seguir tendencias sin criterio, y olvidar que tu pelo es parte de tu identidad.

La próxima vez que pienses en teñirte, no te guíes solo por el deseo de cambio. Hazlo con intención, con planificación y con respeto por tu propio estilo.

Porque un buen color no solo cambia cómo te ves. Cambia cómo te sientes.

8. Seguir tendencias visuales que no se adaptan a tu rostro, cuerpo o rutina de vida

Técnicas de bajo mantenimiento como balayage o babylights ayudan a evitar la apariencia descuidada causada por el crecimiento de la raíz

En la era de las redes sociales, es muy fácil dejarse llevar por lo que está “de moda”. El problema es que muchas personas confunden lo que se ve bien en pantalla con lo que se verá bien en la vida real.

¿Dónde nacen estas tendencias?

Redes sociales : influencers, celebridades y tiktokers imponen estilos que se viralizan en minutos. Pero esos looks están pensados para cámara, iluminación perfecta, edición y filtros.

Pinterest y revistas digitales : son fuentes visuales potentes, pero muestran un ideal, no una realidad. Muchas veces, las fotos están editadas o no tienen nada que ver con tu tipo de pelo o facciones.

Peluquerías low-cost que ofrecen “paquetes de moda”: en algunos lugares, te ofrecen el último corte o color tendencia sin una consulta real. No personalizan. Solo aplican.

¿Por qué esto es un problema?

Ignorar el estado del cabello antes de teñirlo incrementa el daño, los pelos quebradizos o porosos sufren aún más con procesos químicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las tendencias van con todos los rostros: un flequillo recto puede verse espectacular en una cara ovalada y mal en una cara redonda. Los colores fantasía o cortes extremos requieren un estilo acorde: si llevas un look muy llamativo pero tu forma de vestir y vivir es sobria, puede sentirse forzado. Hay que mantenerlo: muchos estilos virales requieren planchado diario, retoques frecuentes, productos especiales. Si no van con tu ritmo de vida, se desmoronan rápido.

El color escogido influye en tu autoestima, puede renovarte si se elige bien o provocar frustración y pérdida de confianza si falla el proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos comunes de malas adaptaciones

Imitar a una celebridad sin tener en cuenta la forma de tu cara: copiar el corte “bob” de Hailey Bieber cuando tienes cabello muy grueso y rostro redondo.

Teñirte de gris platinado sin considerar que ese tono resalta ojeras y exige maquillaje diario .

Cortarte el flequillo inspirado en Zendaya sin considerar que tienes rulos marcados y cero tiempo para peinarlos.

Solución: consultar, personalizar y observarte

Consulta con un profesional , no solo con tu espejo.

Piensa: ¿Esto representa quién soy o solo quiero parecerme a otra persona?

Usa tendencias como inspiración, no como mandato.

El color y corte de tu pelo no deberían ser impulsos

Una transformación capilar bien hecha empodera, refresca, realza. Pero una elección impulsiva o mal pensada puede traerte frustración, daño físico (al cabello) y psicológico (a tu autoestima).

Evaluar los riesgos de un cambio de color de cabello ayuda a tomar decisiones conscientes, evitar daños y cuidar tanto la salud como la imagen personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir mal el color para tu pelo no es solo un tema estético: puede sumar años, borrar tu identidad visual, afectar tu confianza y, lo más grave, romper tu cabello al punto de necesitar meses de recuperación.

Pero ahora lo sabes. Ahora conoces los errores más comunes:

Escoger colores que no favorecen tu piel ni tu edad

Hacer cambios drásticos sin preparación

No cuidar el estado del pelo antes del proceso

Dejarse llevar por modas ajenas

Tomar decisiones de apariencia en crisis emocionales

El pelo es una carta de presentación poderosa. No lo malgastes tratando de parecerte a otra persona. El mejor color, corte y estilo es el que realza tu versión más fuerte, auténtica y en paz.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años, donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.