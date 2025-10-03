Qué plantas sembrar en primavera para lograr una floración espectacular en el verano

La experta revela cómo pequeños detalles pueden marcar la diferencia en el jardín. Técnicas, riesgos y la emoción de ver florecer espacios propios. Un universo de posibilidades y desafíos inesperados

El proceso de siembra de flores anuales en primavera no solo anticipa jardines coloridos en verano, también permite disfrutar de una floración especialmente intensa durante el otoño.

Infobae Deco consultó a Paquita Romano, experta en jardinería, sobre cómo la elección de especies y la técnica de siembra resultan determinantes para el éxito de quienes buscan llenar de vida sus espacios verdes en los meses más cálidos.

Métodos para proteger semillas, especies ideales para sembrar esta estación y el papel de la luz en la germinación. Un recorrido por los aciertos y errores que definen el éxito en jardinería de la mano de Paquita Romano

¿Qué sembrar en primavera?

Durante la primavera, la siembra de flores anuales como cosmos, zinnias, celosías, alelíes, conejitos y amaranto garantiza que las primeras flores aparezcan hacia finales de diciembre o en enero, extendiéndose la floración hasta marzo e incluso, en ocasiones, hasta junio.

El método de almácigo protege las semillas y mejora el desarrollo inicial de las plantas

Diferentes tipos de siembra

La especialista detalló que, aunque es posible sembrar directamente en el cantero, esta práctica no es la más aconsejable cuando se dispone de pocas semillas.

“La siembra directa expone las semillas a riesgos como el ataque de caracoles”, advirtió Romano.

Conejitos y alelí pueden sembrarse en primavera y otoño, destacando por su resistencia y valor ornamental.

Por ello, sugirió optar por el método de almácigo, que consiste en sembrar en pequeños recipientes protegidos antes de trasplantar las plántulas al lugar definitivo.

Este procedimiento permite un mayor control sobre el desarrollo inicial de las plantas y reduce la vulnerabilidad frente a plagas y condiciones climáticas adversas.

El repique y el cuidado bajo techo de los almácigos aseguran un crecimiento saludable en el proceso de germinación

Romano subrayó la importancia de proteger los almácigos de la lluvia y de evitar la exposición directa al sol durante la germinación. “La germinación en almácigo no debe realizarse bajo sol directo”, explicó.

“El alelí tiene un perfume increíble y es ideal para floreros”, afirmó Romano

Además, señaló que existen semillas fotoblásticas negativas, que necesitan oscuridad para germinar, y fotoblásticas positivas, que requieren luz, pero nunca sol directo.

La experta destacó que pequeños errores en este proceso pueden impedir la germinación, por lo que recomendó prestar atención a estos detalles técnicos.

La elección de especies y la técnica de siembra son claves para el éxito en jardinería

Respecto al cuidado de los almácigos, Romano recomendó mantenerlos bajo techo para evitar que la lluvia arrastre las semillas y subrayó que la germinación debe realizarse sin sol directo.

“No hacemos propagación por semillas al sol directo”, enfatizó.

Luego del almácigo se realiza el proceso de repique, que consiste en trasladar los plantines a macetas individuales.

Flores en casa, siempre

Romano animó a incorporar flores de corte en los sectores de huerta, aprovechando espacios vacíos y evitando la compra de flores.

“Es increíble tener una casa con flores en todos los lugares, y más aún cuando las cultivaste vos mismo”, expresó.

La germinación de semillas requiere evitar el sol directo y considerar las necesidades de luz u oscuridad

Entre las especies que pueden sembrarse tanto en primavera como en otoño y que son ideales para armar ramos, Romano mencionó los conejitos y el alelí, que destacan por su resistencia y su valor ornamental.

“El alelí tiene un perfume increíble y es ideal para floreros”, afirmó. En su experiencia, estas plantas pueden soportar las heladas y florecer antes de lo habitual si se germinan con anticipación.

La siembra estratégica de especies seleccionadas puede transformar espacios verdes, logrando floraciones prolongadas y coloridas desde el verano hasta bien entrado el otoño

Finalmente, Romano destacó que la jardinería, aunque exige seguir ciertas reglas técnicas, siempre está sujeta a la influencia de la naturaleza, lo que obliga a los jardineros a aceptar cierto grado de incertidumbre y a adaptarse a los imprevistos.

Foto y Video: Belén Altieri - IWoKFilms