Tendencias

Qué plantas sembrar en primavera para lograr una floración espectacular en el verano

La elección adecuada de variedades y técnicas de cultivo permite disfrutar de flores únicas, extendiendo la belleza del jardín durante varios meses

Male Eirin

Por Male Eirin

Guardar
La experta revela cómo pequeños detalles pueden marcar la diferencia en el jardín. Técnicas, riesgos y la emoción de ver florecer espacios propios. Un universo de posibilidades y desafíos inesperados

El proceso de siembra de flores anuales en primavera no solo anticipa jardines coloridos en verano, también permite disfrutar de una floración especialmente intensa durante el otoño.

Infobae Deco consultó a Paquita Romano, experta en jardinería, sobre cómo la elección de especies y la técnica de siembra resultan determinantes para el éxito de quienes buscan llenar de vida sus espacios verdes en los meses más cálidos.

Métodos para proteger semillas, especies
Métodos para proteger semillas, especies ideales para sembrar esta estación y el papel de la luz en la germinación. Un recorrido por los aciertos y errores que definen el éxito en jardinería de la mano de Paquita Romano

¿Qué sembrar en primavera?

Durante la primavera, la siembra de flores anuales como cosmos, zinnias, celosías, alelíes, conejitos y amaranto garantiza que las primeras flores aparezcan hacia finales de diciembre o en enero, extendiéndose la floración hasta marzo e incluso, en ocasiones, hasta junio.

El método de almácigo protege
El método de almácigo protege las semillas y mejora el desarrollo inicial de las plantas

Diferentes tipos de siembra

La especialista detalló que, aunque es posible sembrar directamente en el cantero, esta práctica no es la más aconsejable cuando se dispone de pocas semillas.

La siembra directa expone las semillas a riesgos como el ataque de caracoles”, advirtió Romano.

Conejitos y alelí pueden sembrarse
Conejitos y alelí pueden sembrarse en primavera y otoño, destacando por su resistencia y valor ornamental.

Por ello, sugirió optar por el método de almácigo, que consiste en sembrar en pequeños recipientes protegidos antes de trasplantar las plántulas al lugar definitivo.

Este procedimiento permite un mayor control sobre el desarrollo inicial de las plantas y reduce la vulnerabilidad frente a plagas y condiciones climáticas adversas.

El repique y el cuidado
El repique y el cuidado bajo techo de los almácigos aseguran un crecimiento saludable en el proceso de germinación

Romano subrayó la importancia de proteger los almácigos de la lluvia y de evitar la exposición directa al sol durante la germinación. “La germinación en almácigo no debe realizarse bajo sol directo”, explicó.

“El alelí tiene un perfume
“El alelí tiene un perfume increíble y es ideal para floreros”, afirmó Romano

Además, señaló que existen semillas fotoblásticas negativas, que necesitan oscuridad para germinar, y fotoblásticas positivas, que requieren luz, pero nunca sol directo.

La experta destacó que pequeños errores en este proceso pueden impedir la germinación, por lo que recomendó prestar atención a estos detalles técnicos.

La elección de especies y
La elección de especies y la técnica de siembra son claves para el éxito en jardinería

Respecto al cuidado de los almácigos, Romano recomendó mantenerlos bajo techo para evitar que la lluvia arrastre las semillas y subrayó que la germinación debe realizarse sin sol directo.

No hacemos propagación por semillas al sol directo”, enfatizó.

Luego del almácigo se realiza el proceso de repique, que consiste en trasladar los plantines a macetas individuales.

El método de almácigo protege
El método de almácigo protege las semillas y mejora el desarrollo inicial de las plantas

Flores en casa, siempre

Romano animó a incorporar flores de corte en los sectores de huerta, aprovechando espacios vacíos y evitando la compra de flores.

Es increíble tener una casa con flores en todos los lugares, y más aún cuando las cultivaste vos mismo”, expresó.

La germinación de semillas requiere
La germinación de semillas requiere evitar el sol directo y considerar las necesidades de luz u oscuridad

Entre las especies que pueden sembrarse tanto en primavera como en otoño y que son ideales para armar ramos, Romano mencionó los conejitos y el alelí, que destacan por su resistencia y su valor ornamental.

El alelí tiene un perfume increíble y es ideal para floreros”, afirmó. En su experiencia, estas plantas pueden soportar las heladas y florecer antes de lo habitual si se germinan con anticipación.

La siembra estratégica de especies
La siembra estratégica de especies seleccionadas puede transformar espacios verdes, logrando floraciones prolongadas y coloridas desde el verano hasta bien entrado el otoño

Finalmente, Romano destacó que la jardinería, aunque exige seguir ciertas reglas técnicas, siempre está sujeta a la influencia de la naturaleza, lo que obliga a los jardineros a aceptar cierto grado de incertidumbre y a adaptarse a los imprevistos.

Foto y Video: Belén Altieri - IWoKFilms

Temas Relacionados

infobae-decoale-eirinPaquita romanojardineriajardinplantasfloresjardinesnaturalezasiembradecodecoraciondiseño

Últimas Noticias

¿Serpiente o lagarto? El fósil que borra las fronteras evolutivas

El espécimen encontrado en la Isla de Skye, en Escocia, muestra que los caminos de la evolución de los reptiles pueden ser mucho más impredecibles y complejos de lo que se creía

¿Serpiente o lagarto? El fósil

Llega una nueva edición de la Feria Leer y Comer para descubrir sabores, libros y espectáculos

El nuevo encuentro de la fiesta de la gastronomía, la literatura y la cultura, que se realizará este sábado y domingo, suma propuestas de turismo, foodtrucks de distintos países y presentaciones de autores internacionales. Los detalles

Llega una nueva edición de

“No te cuides a medias”, la campaña que impulsa la prevención del cáncer de mama y próstata

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer abrió una convocatoria solidaria en octubre y noviembre para promover el diagnóstico temprano en todo el país, mediante donaciones y acciones de concientización

“No te cuides a medias”,

Las formas conquistan las paredes: cómo transformar el hogar con arte y creatividad

Las figuras pueden ser protagonistas de los espacios. Cómo elegir los mejores colores y qué hacer para integrarlas a los ambientes

Las formas conquistan las paredes:

Día Mundial de la Sonrisa: cuáles son los beneficios de reír para la salud física y mental

Cada primer viernes de octubre, la fecha invita a descubrir el impacto de este gesto en el bienestar. De qué manera la risa produce cambios positivos inmediatos en el organismo y ayuda a enfrentar mejor el estrés

Día Mundial de la Sonrisa:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dictaron prisión preventiva para Fernando

Dictaron prisión preventiva para Fernando “Colo” Cappelletti, acusado de gestionar apuestas clandestinas en Rosario

Rechazaron un pedido para que el juicio por los incendios en el Delta del Paraná pase a la Corte Suprema de Nación

Investigan el caso de una mujer que fue ingresada a un hospital de Salta en grave estado de salud

Condenaron a tres hombres por el brutal ataque a un joven a la salida de un boliche en Neuquén

Desarticularon una banda que realizaba entraderas en la zona sur de la Ciudad tras nueve meses de investigación

INFOBAE AMÉRICA
¿Serpiente o lagarto? El fósil

¿Serpiente o lagarto? El fósil que borra las fronteras evolutivas

La Casa Blanca señaló que Trump será quien fije la fecha límite para que Hamas acepte el acuerdo de paz para Gaza

Asif Kapadia: “Soy periodista de investigación, artista y hombre de negocios, todo al mismo tiempo”

Qué leer esta semana: el hombre que quiso matar a Pinochet, autobiografía trágica de Mr.E, romance y Borges “decadente”

Un teniente coronel vinculado a la justicia militar de Paraguay fue asesinado a tiros en Asunción

TELESHOW
Luciana Geuna y el libro

Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”

Dieron los primeros nombres de las explosivas famosas que podrían participar de Gran Hermano: Generación Dorada

El romántico videoclip de Yami Safdie y Manuel Turizo: pasión fugaz, momentos robados y una historia de desamor