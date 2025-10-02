Los mejores looks de las celebridades en la tercera jornada del Paris Fashion Week 2025

La tercera jornada del Paris Fashion Week 2025 reunió a celebridades internacionales y potenció la fusión entre moda y espectáculo

El inicio de la tercera jornada del Paris Fashion Week 2025, que se celebra del 29 de septiembre al 7 de octubre, se convirtió en un episodio clave del circuito internacional de moda.

El evento reunió a una exclusiva selección de figuras del cine, la música y la política, aportando una diversidad generacional y de estilos singulares a la pasarela más influyente del calendario.

Los diseñadores lanzaron sus propuestas para la temporada primavera/verano 2026, mientras la atención se volvía hacia la llegada de Rosalía, Jennifer Lawrence, Jenna Ortega, Anya Taylor-Joy, Brigitte Macron y Johnny Depp, entre otras celebridades.

1- Rosalía

Rosalía impactó con sus elecciones de vestuario, desde un minivestido de gasa hasta un look con trenzas y stilettos (The Grosby Group)

La cantante española eligió un minivestido blanco de gasa, acompañado por una capa fina que caía desde los hombros. El vestido, con pliegues verticales y cuello alto, fusionó estructura y ligereza.

Completó el conjunto con sandalias negras de tacón bajo, uñas largas en tonos claros y gafas de sol redondeadas.

En otra aparición, Rosalía vistió una campera corta beige con aplicaciones y detalles en mangas y frente, camiseta blanca con texto en gris y pantalones oscuros de corte recto y rayas diplomáticas.

Rosalía desfila con estilo a su llegada a la tienda Schiaparelli durante la Semana de la Moda de París (The Grosby Group)

Los stilettos negros de punta pronunciada y el cabello recogido en trenzas pegadas a la cabeza definieron un estilo elegante y audaz, pero sin accesorios ostentosos.

2- Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence apostó por la sobriedad y el refinamiento a través de prendas clásicas y accesorios sutiles (Grosby)

La llegada de Jennifer Lawrence atrajo a la prensa y a los asistentes. La actriz estadounidense lució un abrigo trench largo beige sobre una camisa azul claro y chaleco negro abotonado, junto a pantalones grises anchos.

El bolso burdeos aportó un sutil contraste, mientras las gafas de sol oscuras enmarcaban su rostro. El cabello, suelto en ondas con flequillo recto, acompañó una imagen de sobriedad refinada y sin elementos llamativos.

3- Jenna Ortega

Jenna Ortega destacó por la mezcla de elementos urbanos contemporáneos y detalles de inspiración militar en su atuendo (APS-Medias/ABACA)

Jenna Ortega optó por un look juvenil y funcional. Usó una minifalda denim azul claro, deshilachada en el borde inferior, sumada a un chaleco negro de inspiración militar con botones dorados y bordados blancos.

Se inclinó por stilettos negros lacados, gafas de sol de montura metálica espejada y varias pulseras doradas finas. Su cabello, suelto y sutilmente ondulado, permitió que el vestuario destaque por su diálogo entre elegancia y elementos urbanos contemporáneos.

4- Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy reinterpretó la tradición francesa con una capa de estampado pata de gallo y toques de modernidad (The Grosby Group)

El estilo de Anya Taylor-Joy resaltó con una capa larga de estampado pata de gallo blanco y negro, que cubría parte de su atuendo. Bajo la capa, exhibió un chaleco blanco abotonado y minifalda a juego con stilettos negros de tacón alto y punta fina.

El cabello rubio, peinado hacia atrás y recogido con un lazo negro, sumó estructura y seriedad. La ausencia de accesorios centró la atención en el contraste visual, al reiterprestar el diseño francés desde una perspectiva moderna.

5- Brigitte Macron y Johnny Depp

Brigitte Macron y Johnny Depp sumaron presencia institucional y un estilo personal inconfundible entre las celebridades (Grosby)

La presencia institucional llegó con la primera dama francesa, Brigitte Macron, quien asistió con un saco cruzado azul lavanda de solapas anchas, botones al tono y collar dorado doble, además de un maquillaje suave y peinado bob voluminoso.

Junto a ella, Johnny Depp eligió un abrigo de paño gris oscuro sobre una camisa de cuadros verdes, sombrero gris claro de ala ancha, gafas redondas con cristales azulados y pañuelo azul oscuro en el bolsillo superior.

Su bigote recortado, junto al cabello castaño con mechas, completaron un estilo que fusiona el clasicismo con un toque personal inconfundible.

La sinergia entre moda, política y espectáculo definió el espíritu renovador de esta edición de Paris Fashion Week, con la maison Dior en el centro de todas las miradas.