Tendencias

Cómo funciona nuestra mente a la hora de establecer y alcanzar metas

Estudios muestran que dividir los objetivos en pasos pequeños refuerza la perseverancia y el compromiso individual

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
Las metas alineadas con la
Las metas alineadas con la identidad personal generan mayor perseverancia y sentido de propósito.

La forma en que las personas definen y persiguen sus metas personales está íntimamente relacionada con su identidad y los mecanismos motivacionales del cerebro, según un análisis de Psychology Today. La claridad en los objetivos y la alineación con los valores individuales no solo incrementan la probabilidad de éxito, sino que también sostienen la motivación a lo largo del proceso. Este enfoque, respaldado por la psicología de las metas y la neurociencia, brinda herramientas prácticas para quienes buscan avanzar en el desarrollo personal y profesional.

La identidad personal es el punto de partida en la formación de metas. Una investigación de 2011, demostró que cuando la acción se percibe como congruente con la identidad, uno siente que la dificultad experimentada es importante y significativa, mientras que cuando la acción contrasta con la identidad, la misma dificultad sugiere que el comportamiento es inútil y “no apto para personas como yo”.

De acuerdo con Psychology Today, las aspiraciones adoptadas por una persona suelen reflejar quién es o en quién desea convertirse. Así mismo, el artículo advierte que cuando los objetivos se originan a partir de presiones externas, como expectativas familiares o normas culturales, pueden surgir conflictos internos. Es habitual que quienes trabajan durante años para alcanzar la jubilación experimenten una sensación de vacío al lograrla, especialmente si no han definido qué significa realmente esa etapa más allá de dejar de trabajar.

Establecer metas claras y específicas es un factor determinante para alcanzar el éxito. Psychology Today sostiene que las aspiraciones vagas, como “quiero ser más organizado” o “debería comer más sano”, raramente generan cambios sostenibles. Por el contrario, los objetivos específicos y alineados con la identidad facilitan la acción y el control.

Un ejemplo mencionado en el artículo es el de los asesores financieros, quienes observan que los clientes que formulan metas específicas —por ejemplo, “quiero ahorrar lo necesario para llevar a mi hija a la universidad el año que viene”— demuestran mayor motivación y compromiso que aquellos que solo expresan deseos generales de ahorrar. La especificidad aporta claridad y vincula la meta a un significado personal.

Celebrar los pequeños hitos es
Celebrar los pequeños hitos es importante, el cerebro libera dopamina ante cada avance, lo que explica la eficacia de los logros parciales.

Desde la neurociencia, el progreso cumple un papel central en la motivación. El cerebro responde con liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer, tanto al alcanzar la meta final como en cada avance logrado. Según Psychology Today, este mecanismo explica la eficacia de dividir grandes objetivos en logros pequeños y medibles. Por ejemplo, una escritora que decide “escribir 500 palabras” en vez de “terminar el libro” recibe más refuerzos motivacionales, lo que favorece la perseverancia. Tachar tareas de una lista, completar una semana de entrenamiento o alcanzar la mitad de una meta de ahorro son muestras de cómo el cerebro recompensa el avance y promueve la continuidad del esfuerzo.

Alcanzar una meta no representa el final del camino. Psychology Today sostiene que el éxito significa una transición, no un punto final. Los atletas olímpicos, por ejemplo, describen una sensación de vacío después de ganar una medalla, pues surge la pregunta sobre cuál será el siguiente paso. Igualmente, los jubilados que planifican su retiro en términos financieros, pero no psicológicos, pueden tener dificultades para encontrar un nuevo propósito. Cada meta conseguida debería abrir la puerta a otro capítulo, no dejar a la persona anclada en logros pasados.

Comprender los procesos psicológicos y neurocientíficos implicados en la formación y obtención de metas permite evitar búsquedas vacías, mantener la motivación y adaptarse a nuevas transiciones tras el éxito. Como concluye Psychology Today, las metas personales no solo representan logros, sino que expresan la evolución de la identidad y el sentido que cada persona otorga a su vida.

Temas Relacionados

Identidad personalNeurocienciaDopaminaDesarrollo personalNewsroom BUELogrosMagazines

Últimas Noticias

Una científica del sueño reveló qué ocurre en el cuerpo y la mente cuando las personas no duermen lo suficiente

En una charla para ZOE podcast, la Dra. Sophie Bostock analizó los efectos de esta problemática sobre la salud física y emocional, desmontó mitos populares y compartió estrategias respaldadas para recuperar un reposo reparador

Una científica del sueño reveló

Una vacuna tetravalente redujo en Brasil un 68% las hospitalizaciones de un brote de dengue

El estudio constituye la primera prueba de efectividad de la vacuna Qdenga desde su aprobación por autoridades sanitarias

Una vacuna tetravalente redujo en

¿Comer huevos después de entrenar ayuda a aumentar la masa muscular?

Es uno de los alimentos más completos que aporta proteínas de alta calidad, esenciales para la recuperación tras el ejercicio. Cuántos se recomienda consumir y en qué momento

¿Comer huevos después de entrenar

Cuáles son las causas científicas detrás de la aparición temprana de canas, según especialistas de Harvard

Nuevas investigaciones revelan conexiones inesperadas entre el entorno, la herencia y la salud en la transformación del cabello a tonos grises o blancos

Cuáles son las causas científicas

Jaime Lorente de La Casa de Papel reveló cómo dejó atrás los excesos y alcanzó el bienestar físico y mental

Hábitos saludables sumados a la paternidad y la fe le dieron nuevas perspectivas y responsabilidades. Cómo su entrenamiento y la terapia lo ayudaron a mantener el equilibrio emocional y físico

Jaime Lorente de La Casa
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del “rulito”: según

El impacto del “rulito”: según Bloomberg, cuánto costó la maniobra y cómo afectó al Gobierno

Cómo es el viaje en tren de pasajeros más largo del mundo: de Portugal a Singapur

El INTI tomó una medida contra la polémica mutual creada por delegados sindicales con antecedentes violentos

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre 2025

Triple femicidio narco, en vivo: la Justicia ya puso fecha para abrir los celulares de los 9 detenidos

INFOBAE AMÉRICA
La ciudad europea elegida como

La ciudad europea elegida como el destino más sostenible del mundo por segundo año consecutivo

Siete pequeñas piezas hechas por indígenas cambian un viejo relato sobre un antiguo pueblo en Canadá

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Supermercado celebra su aniversario con descuentos y viajes a Punta Cana

La demanda de energía eléctrica en Cuba supera el doble de la capacidad: habrá apagones en más de la mitad del país

TELESHOW
El baúl secreto de Boy

El baúl secreto de Boy Olmi: la increíble revelación sobre lo que guarda en su auto

Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa: “Estamos juntos”

El coqueteo de Sabrina Rojas con un influencer en vivo: “Es muy de la escuelita Fede Bal”

Lola Latorre se recibió de abogada y Yanina compartió el alocado festejo: “La felicidad es total”

Tuvo un percance en su actuación en La Voz y la reacción de Lali conmovió a todos: “Estas cosas pasan”