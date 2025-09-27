Tendencias

El increíble vestido que lució Selena Gomez para casarse con Benny Blanco

La actriz eligió un modelo de la firma Ralph Lauren en una ceremonia privada a la que asistieron alrededor de 170 personas

Selena Gomez, vestida con un
Selena Gomez, vestida con un diseño de Ralph Lauren

La artista estadounidense Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco contrajeron matrimonio este 27 de septiembre en una ceremonia privada en California, rodeados por figuras de la industria del entretenimiento y bajo estrictas medidas de seguridad.

El enlace tuvo lugar en una finca de Montecito, una zona exclusiva cerca de Santa Bárbara, con la asistencia de aproximadamente 170 invitados.

Selena Gomez y Benny Blanco
Selena Gomez y Benny Blanco durante su boda en Montecito

Desde Taylor Swift hasta miembros del elenco de “Only Murders in the Building,” como Steve Martin y Martin Short, la lista de invitados resultó tan mediática como el propio evento.

La noticia se confirmó cuando Selena Gomez compartió en Instagram una serie de fotografías de la boda acompañadas únicamente de la fecha “9.27.25” escrita en la leyenda, sin dar detalles adicionales. La publicación acumuló más de un millón de “me gusta” en los primeros veinte minutos.

El vestido de Selena Gomez y los detalles del look nupcial

Selena Gomez eligió un vestido de novia de Ralph Lauren, confeccionado en satén blanco y con un diseño de escote halter, detalles florales y una falda amplia de acabado luminoso. El corte minimalista y elegante del vestido, sumado a un peinado retro tipo old Hollywood y un pequeño ramo de flores blancas, marcó tendencia. Benny Blanco también optó por Ralph Lauren, con un esmoquin negro clásico y pajarita.

La pareja compartió un emotivo
La pareja compartió un emotivo momento tras la ceremonia, rodeados por familiares y amigos cercanos en California

Las imágenes difundidas por la propia artista muestran momentos de cercanía entre la pareja: uno de ellos recostados en el césped, otra escena en la que Gomez acomoda la pajarita a su esposo y un retrato de ambos abrazados. People remarcó que en ninguna imagen faltaron las alianzas ni el ramo, ambos elementos con fuerte carga simbólica en la tradición nupcial.

La celebración se llevó a cabo bajo una estricta política de privacidad. El acceso al recinto estuvo limitado y protegido, con áreas separadas para la ceremonia y el banquete.

Detalle del vestido satinado y
Detalle del vestido satinado y sin tirantes de Selena Gomez, un aporte de elegancia clásica a la celebración

El evento se realizó en una finca rodeada de vegetación, alejada de los medios y curiosos, lo que favoreció un ambiente más íntimo para los recién casados y sus invitados. El enlace contó con invitados como Ed Sheeran, Paris Hilton y David Henrie, quien fuera compañero de reparto de Gomez en la serie “Wizards of Waverly Place”.

El menú de la boda fue tema de interés para los seguidores de la pareja. Benny Blanco expresó anteriormente que el pan tradicional challah y los platos tex-mex serían infaltables.

En declaraciones más recientes, la propia Selena Gomez señaló la importancia de incluir postres como los biscuits and gravy preparados por su abuela.

La pareja dio la noticia
La pareja dio la noticia de su unión en redes sociales

Otra de las singularidades del evento fue la intención de la pareja de no realizar el tradicional primer baile, ya que ambos manifestaron sentirse incómodos con protocolos rígidos.

Muy por el contrario, Gomez sí tuvo un baile especial con su abuelo materno, cumpliendo así un deseo personal.

Tras la boda, tanto Selena Gomez como Benny Blanco planean continuar con sus compromisos profesionales.

Más imágenes de la boda
Más imágenes de la boda

Según lo compartido por la pareja, ambos han manifestado interés en formar una familia en el futuro. Blanco sostuvo que “quiere ser padre”, mientras que Gomez aseguró que la maternidad es uno de sus deseos a mediano plazo.

La boda se presentó como un momento de celebración en el que coincidieron el mundo del espectáculo y los afectos más cercanos de los protagonistas. Selena Gomez y Benny Blanco consolidan así un vínculo que comenzó en el ámbito profesional y que hoy da un paso importante hacia lo personal.

Fotos Instagram Selena Gomez

