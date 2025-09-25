Tendencias

Receta de berlinesas rellenas con crema pastelera, rápida y fácil

El paso a paso para lograr bollos suaves y rellenos cremosos, con ingredientes simples y una técnica sencilla

Guardar
La receta de berlinesas rellenas
La receta de berlinesas rellenas con crema pastelera es un clásico de la pastelería centroeuropea, popular en Argentina como 'bola de fraile' - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las berlinesas rellenas con crema pastelera resultaron siempre una tentación irresistible. Este clásico de la pastelería centroeuropea conquistó paladares en todo el mundo y en Argentina se integró con el nombre de “bola de fraile”.

El aroma a masa recién frita y la crema suave que escapa del primer mordisco evoca tardes típicas de merienda familiar o vitrinas de panaderías de barrio, donde las berlinesas siempre son protagonistas.

El origen de esta preparación apareció en Berlín, Alemania, ciudad que les dio su nombre. Pronto la receta se popularizó en distintos países de Europa Central y, con las migraciones, se trasladó a Sudamérica. En Argentina se incorporó a la tradición pastelera.

Estas masas fritas y esponjosas aceptaron rellenos variados, como dulce de leche o mermelada, pero la crema pastelera imprimió al producto su toque clásico y equilibrado, perfecto para acompañar café o mate y elegido en celebraciones, meriendas y momentos especiales.

Receta de berlinesas rellenas con crema pastelera

Para preparar berlinesas se utilizó masa tipo brioche, enriquecida con huevo y manteca para obtener una textura suave y esponjosa. Tras un levado breve, se formaron bollos, se frieron en aceite y se rellenaron con crema pastelera.

El toque final consistió en pasar cada pieza por azúcar, sumando dulzura y esa textura crocante. Esta versión permite disfrutar de berlinesas caseras en menos de dos horas, ideal para quienes buscan resultados espectaculares sin complicaciones.

En la crema pastelera se eligió una receta exprés, lista en minutos y sin batidora eléctrica. Para obtener mejor consistencia, se preparó antes de armar la masa, logrando un relleno frío, firme, suave y sencillo de manipular.

Tiempo de preparación

El tiempo total requerido para la elaboración fue de aproximadamente 1 hora y 40 minutos:

  • Preparación de la crema pastelera: 15 minutos (más 20-30 minutos de enfriado).
  • Preparación de la masa: 15 minutos.
  • Primer levado de la masa: 40 minutos.
  • Formado y reposo de los bollos: 15 minutos.
  • Cocción en aceite: 15 minutos.
  • Relleno y decorado: 10 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de harina 0000
  • 1 sobre de levadura seca (10 g) o 25 g de levadura fresca
  • 80 g de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 2 huevos grandes
  • 230 ml de leche tibia
  • 60 g de manteca derretida
  • 1 cdita. de esencia de vainilla
  • Aceite neutro para freír (cantidad suficiente)
  • Azúcar extra para rebozar

Para la crema pastelera rápida:

  • 500 ml de leche entera
  • 100 g de azúcar
  • 3 yemas de huevo
  • 40 g de maicena
  • 1 cdita. de esencia de vainilla
  • 40 g de manteca
La masa tipo brioche y
La masa tipo brioche y la crema pastelera exprés permiten preparar berlinesas caseras en menos de dos horas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer berlinesas rellenas con crema pastelera, paso a paso

  1. Preparar la crema pastelera: Disolver la maicena en un poco de leche fría. En una olla, mezclar el resto de la leche con azúcar y yemas. Incorporar la maicena disuelta y la esencia de vainilla. Llevar al fuego suave, mezclando continuamente hasta espesar. Retirar del fuego, añadir la manteca y mezclar. Verter en un bol, cubrir con film en contacto y dejar enfriar al menos 20-30 minutos.
  2. Preparar la masa: Mezclar harina con levadura seca, azúcar y sal. Hacer un hueco en el centro, agregar huevos, leche tibia, manteca derretida y vainilla. Amasar para obtener una masa suave que no se pegue. Añadir un poco más de harina si fuera necesario.
  3. Primer levado: Cubrir la masa y dejar reposar en un lugar cálido 40 minutos o hasta que duplique su tamaño.
  4. Formar los bollos: Desgasificar la masa y dividir en porciones del tamaño de una pelota de golf. Colocar en una placa ligeramente enharinada.
  5. Segundo reposo: Cubrir y dejar descansar 15 minutos para que adquieran mayor volumen.
  6. Cocción: Calentar aceite a fuego medio (170-180°C). Freír los bollos hasta dorar ambos lados, dándolos vuelta a mitad de cocción (2-3 minutos por lado). Escurrir en papel absorbente.
  7. Rellenar y decorar: Una vez tibios, rellenar con crema pastelera usando manga y pico largo, introduciendo por un orificio lateral. Pasar cada pieza por azúcar.
  8. Listo para consumir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta, con los ingredientes mencionados, logra entre 14 y 16 berlinesas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada unidad de berlinesa rellena con crema pastelera aporta aproximadamente:

  • Calorías: 270
  • Grasas: 10 g
  • Grasas saturadas: 4 g
  • Carbohidratos: 39 g
  • Azúcares: 18 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las berlinesas rellenas con crema pastelera se mantienen en su mejor estado el día de su preparación, aunque se conservan en heladera, bien tapadas, hasta 2 días. Se aconseja guardar sin rebozar en azúcar hasta el momento de servir para evitar humedad.

Temas Relacionados

Receta de cocinaPanaderíaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Día Internacional de la Ataxia: 5 pautas esenciales para convivir con esta condición neurológica

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó estrategias para un diagnóstico temprano y un abordaje integral

Día Internacional de la Ataxia:

La clave emocional que multiplica el bienestar y está al alcance todos los días, según científicos

Especialistas en neurociencia y psicología coinciden en que cultivar estos breves momentos diarios puede generar cambios duraderos en la salud, las emociones y la forma de relacionarse con los demás

La clave emocional que multiplica

Encuentran un vínculo entre las bacterias de la boca y la enfermedad de Parkinson

La investigación desarrollada hasta aquí en ratones por equipos coreanos y publicada en Nature, identifica el papel de una enzima bacteriana en la neurodegeneración y abre nuevas perspectivas en la prevención y tratamiento

Encuentran un vínculo entre las

Brenda Haines, la argentina detrás de Tu Espacio Organizado: “El orden no es obsesión, es una forma de vivir”

Con más de 2,3 millones de seguidores en Instagram y dos libros publicados, Brenda Haines contó en el podcast Planes cómo transformó una crisis personal en un proyecto que hoy inspira a miles de personas a ordenar su casa y su vida

Brenda Haines, la argentina detrás

6 señales que pueden anticipar el desgaste en la pareja y suelen pasar inadvertidas

Especialistas advierten sobre indicios que marcarían el inicio de una crisis sentimental y el cambio de rumbo de la convivencia afectiva

6 señales que pueden anticipar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes eran Brenda, Morena y

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela

Elecciones 2025: cuáles son las provincias que votan autoridades locales en los comicios nacionales de octubre

Pronostican una ciclogénesis para el fin de semana: cómo impactará en el AMBA y otras zonas del país

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: el misterioso mensaje que posteó la hermana de una de las chicas asesinadas

El presidente de la Rural cuestionó el final de las retenciones 0%: “Muchos productores se quedaron afuera”

INFOBAE AMÉRICA
Cambió la historia pero su

Cambió la historia pero su tumba permanece abandonada en México, rodeada de basura y casi invisible

Cuba descartó ir a una guerra con Estados Unidos para defender a Nicolás Maduro

El enigma del perro: nueva revelación sobre la icónica “Ronda de noche” de Rembrandt

Italia envió un segundo buque para escoltar a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza: “Tiene otras capacidades, si fueran necesarias”

Corea del Sur legalizó el tatuaje profesional sin título médico después de 33 años de prohibición

TELESHOW
Evangelina Anderson deslumbra en Milán:

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda

Repudiable ataque en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice

El enojo de Cecilia Milone ante una pregunta sobre su vida privada: “No es no, en todo”

Unidos por Thiago Medina: familiares, amigos y fans convocan a una vigilia frente al hospital

Dolores Fonzi habla de su película seleccionada para el Oscar: “Belén fue un caso real y fue terrible”