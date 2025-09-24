Chuck Norris a los 85 años: cuáles son los secretos de su longevidad y cómo es su rutina física

El actor atribuye parte de su energía a la conexión con la naturaleza y a las caminatas que realiza junto a su esposa por paisajes llenos de significado personal (EFE/ Tamas Kovacs/Archivo)

Chuck Norris inspira con su longevidad saludable a los 85 años, un fenómeno que él atribuye en gran parte a su férrea disciplina física.

El actor y celebridad de las artes marciales no dejó de moverse: el senderismo es uno de sus hábitos preferidos, como lo demostró recientemente al subir el pico Lassen, de más de 3 mil metros de altura.

Compartió la experiencia en sus redes al afirmar sentirse de 48 años, y relatar la satisfacción de continuar desafiando sus propios límites.

Su rutina no se limita a caminar o subir montañas: Norris también practica entrenamiento funcional, y en su cumpleaños número 84 incluso subió al ring para hacer una exhibición de box, evidenciando que la edad no disminuyó su energía ni sus ganas de ejercitarse.

Cumpleaños activos: Norris celebró sus 84 y 85 años con actividades al aire libre, boxeo y jornadas de playa en compañía de sus seres queridos (@chucknorris)

Este enfoque activo no varió con el paso de los años. Norris considera esencial que el cuerpo esté en movimiento y busca constantemente desafíos físicos.

Conexión con la naturaleza y evocación de recuerdos

Al recorrer los senderos del parque Lassen, Norris expresó un aprecio particular por la naturaleza y el efecto reparador que esta tiene en su vida. No solo se trata de ejercitarse en un entorno natural, sino de volver a lugares llenos de significado emocional.

Destacó especialmente los momentos compartidos con su esposa, Gina O’Kelly, quien creció en esa zona y le introdujo a la majestuosidad de sus paisajes. Estas caminatas le recuerdan momentos pasados y reviven memorias valiosas, lo que potencia su motivación y su apego a un estilo de vida activo.

El papel fundamental de la familia en su bienestar

La nutrición cuidadosa es una constante: Norris incluye suplementos como ashwagandha, berberina y probióticos en su dieta diaria para apoyar su bienestar

Norris otorga a la familia un valor central en su fórmula de longevidad y felicidad. Frecuentemente comparte fotografías con su esposa Gena O’Kelley y sus hijos Danilee y Dakota Alan Norris, con quienes no solo convive sino que también practica artes marciales, asiste a exhibiciones y viaja.

Los encuentros familiares, como los días en las playas de Kauai, se convierten en espacios de entrenamiento y complicidad, al fortalecer la salud emocional y crear rutinas compartidas.

En las celebraciones de sus 84 y 85 años, Norris optó por actividades que refuerzan la conexión con sus pasiones: desde ejercicios al aire libre hasta entrenamientos de box y días en la playa.

Aprovecha también estos aniversarios para recordar sus inicios, desde su crianza en Oklahoma y California hasta su etapa en las Fuerzas Aéreas, donde comenzó a formarse en artes marciales. Las experiencias y los vínculos creados, incluido su aprendizaje junto a Bruce Lee, influyeron de manera decisiva en su carácter y en la solidez de sus hábitos.

Su pasión por las artes marciales se remonta a sus años en las Fuerzas Aéreas, una etapa que marcó sus hábitos de vida saludable

Nutrición y los suplementos en su régimen antienvejecimiento

En el apartado nutricional, Norris atribuye parte de su vitalidad al consumo de ciertos suplementos y a la selección consciente de alimentos. En una entrevista con Men’s Health, dio especial importancia a la ashwagandha, una raíz proveniente de la tradición herbal que él califica como “superplanta antienvejecimiento”, la cual afirma haber revitalizado su salud y capacidad de concentración.

Además, incluye la berberina y una combinación de 15 cepas probióticas. Norris enfatiza la importancia de escuchar al cuerpo y adaptar lo que consume de acuerdo con sus necesidades. Para él, la nutrición no solo abarca vitaminas y suplementos, sino también el equilibrio, la regularidad y la atención a las señales del propio organismo.

El ritual diario de la tranquilidad y el autocuidado

Además de la actividad física y la nutrición, Norris declaró que una de sus claves más infranqueables es iniciar cada jornada con un momento de tranquilidad personal. Suele elegir entre meditar, rezar o simplemente pasear al aire libre antes de cualquier otra tarea. Este tiempo le otorga claridad mental y favorece la preparación para las exigencias del día.

El ritual matutino de Norris incluye meditación, oración o paseos al aire libre, seguido de café, como parte fundamental de su equilibrio físico y mental (The Cannon Group Inc / Album)

El hábito es completado con una buena taza de café, tanto por el disfrute como por su efecto energizante, y marca la pauta de un día activo pero también centrado y consciente.

Norris afirmó que este momento previo al ejercicio es su “secreto” y que jamás lo omite sin importar la agenda, sosteniendo que ese instante de calma es esencial para el equilibrio entre cuerpo y mente.

Lejos de retirarse, Norris mantiene proyectos cinematográficos y sigue vinculado a la industria del entretenimiento. Su más reciente participación en cine, tras haber compartido pantalla con figuras de acción como Sylvester Stallone y Jason Statham en “Los Mercenarios 2”, se produce con nuevos papeles, demostrando su determinación por seguir activo tanto física como profesionalmente.