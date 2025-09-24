Chuck Norris a los 85 años: cuáles son los secretos de su longevidad y cómo es su rutina física

Chuck Norris inspira con su longevidad saludable a los 85 años, un fenómeno que él atribuye en gran parte a su férrea disciplina física.
El actor y celebridad de las artes marciales no dejó de moverse: el senderismo es uno de sus hábitos preferidos, como lo demostró recientemente al subir el pico Lassen, de más de 3 mil metros de altura.
Compartió la experiencia en sus redes al afirmar sentirse de 48 años, y relatar la satisfacción de continuar desafiando sus propios límites.
Su rutina no se limita a caminar o subir montañas: Norris también practica entrenamiento funcional, y en su cumpleaños número 84 incluso subió al ring para hacer una exhibición de box, evidenciando que la edad no disminuyó su energía ni sus ganas de ejercitarse.
Este enfoque activo no varió con el paso de los años. Norris considera esencial que el cuerpo esté en movimiento y busca constantemente desafíos físicos.
Conexión con la naturaleza y evocación de recuerdos
Al recorrer los senderos del parque Lassen, Norris expresó un aprecio particular por la naturaleza y el efecto reparador que esta tiene en su vida. No solo se trata de ejercitarse en un entorno natural, sino de volver a lugares llenos de significado emocional.
Destacó especialmente los momentos compartidos con su esposa, Gina O’Kelly, quien creció en esa zona y le introdujo a la majestuosidad de sus paisajes. Estas caminatas le recuerdan momentos pasados y reviven memorias valiosas, lo que potencia su motivación y su apego a un estilo de vida activo.
El papel fundamental de la familia en su bienestar
Norris otorga a la familia un valor central en su fórmula de longevidad y felicidad. Frecuentemente comparte fotografías con su esposa Gena O’Kelley y sus hijos Danilee y Dakota Alan Norris, con quienes no solo convive sino que también practica artes marciales, asiste a exhibiciones y viaja.
Los encuentros familiares, como los días en las playas de Kauai, se convierten en espacios de entrenamiento y complicidad, al fortalecer la salud emocional y crear rutinas compartidas.
En las celebraciones de sus 84 y 85 años, Norris optó por actividades que refuerzan la conexión con sus pasiones: desde ejercicios al aire libre hasta entrenamientos de box y días en la playa.
Aprovecha también estos aniversarios para recordar sus inicios, desde su crianza en Oklahoma y California hasta su etapa en las Fuerzas Aéreas, donde comenzó a formarse en artes marciales. Las experiencias y los vínculos creados, incluido su aprendizaje junto a Bruce Lee, influyeron de manera decisiva en su carácter y en la solidez de sus hábitos.
Nutrición y los suplementos en su régimen antienvejecimiento
En el apartado nutricional, Norris atribuye parte de su vitalidad al consumo de ciertos suplementos y a la selección consciente de alimentos. En una entrevista con Men’s Health, dio especial importancia a la ashwagandha, una raíz proveniente de la tradición herbal que él califica como “superplanta antienvejecimiento”, la cual afirma haber revitalizado su salud y capacidad de concentración.
Además, incluye la berberina y una combinación de 15 cepas probióticas. Norris enfatiza la importancia de escuchar al cuerpo y adaptar lo que consume de acuerdo con sus necesidades. Para él, la nutrición no solo abarca vitaminas y suplementos, sino también el equilibrio, la regularidad y la atención a las señales del propio organismo.
El ritual diario de la tranquilidad y el autocuidado
Además de la actividad física y la nutrición, Norris declaró que una de sus claves más infranqueables es iniciar cada jornada con un momento de tranquilidad personal. Suele elegir entre meditar, rezar o simplemente pasear al aire libre antes de cualquier otra tarea. Este tiempo le otorga claridad mental y favorece la preparación para las exigencias del día.
El hábito es completado con una buena taza de café, tanto por el disfrute como por su efecto energizante, y marca la pauta de un día activo pero también centrado y consciente.
Norris afirmó que este momento previo al ejercicio es su “secreto” y que jamás lo omite sin importar la agenda, sosteniendo que ese instante de calma es esencial para el equilibrio entre cuerpo y mente.
Lejos de retirarse, Norris mantiene proyectos cinematográficos y sigue vinculado a la industria del entretenimiento. Su más reciente participación en cine, tras haber compartido pantalla con figuras de acción como Sylvester Stallone y Jason Statham en “Los Mercenarios 2”, se produce con nuevos papeles, demostrando su determinación por seguir activo tanto física como profesionalmente.