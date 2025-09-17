Por qué la educación financiera es clave para el éxito económico

Codie Sanchez desmitifica la libertad financiera y el mito de los ingresos pasivos (captura de video)

Millones de personas tropiezan con la falta de educación financiera, un obstáculo silencioso que les impide alcanzar estabilidad económica y aprovechar oportunidades reales de crecimiento. El desconocimiento sobre cómo funciona el dinero, la presión social para consumir y los mitos en torno a la inversión perpetúan situaciones de dependencia y frustración.

En este escenario, el último pódcast de Jay Shetty ofreció una guía valiosa al entrevistar a la experta Codie Sanchez, emprendedora, inversora y fundadora de Contrarian Thinking, plataforma que promueve una visión alternativa y crítica sobre las finanzas, las inversiones y la creación de riqueza.

A lo largo de la conversación, Sanchez rompió paradigmas y compartió estrategias prácticas para que cualquier persona, independientemente de su contexto o experiencia previa, pueda entender las reglas del juego financiero y asumir el control de sus recursos, incluso frente a la incertidumbre económica que caracteriza la actualidad.

Entender el “idioma del dinero”

La experta en inversiones destaca la importancia de la educación financiera y la diversificación (captura de video)

Con experiencia en Wall Street y una comunidad de más de cuatro millones de seguidores, Sanchez enfatizó que la libertad financiera no es exclusiva de unos pocos: se basa en educación, estrategia y mentalidad.

Afirmó que la cultura financiera comienza al comprender el “idioma del dinero”. “Entender el dinero es como hablar un idioma. ¿Cómo vas a comunicarte y tener éxito si no hablas el mismo idioma?”, señaló. Por ello, considera la educación financiera una necesidad básica, que debe incorporarse desde la infancia.

Un pilar fundamental, explicó Sanchez, residía en conocer la diferencia entre tarjetas de crédito y débito y su influencia en el historial crediticio. Comentó que, aunque las tarjetas de crédito solían considerarse peligrosas, el verdadero problema aparecía cuando las personas no pagaban sus cuotas mensuales.

La diferencia entre tarjetas de crédito y débito impacta el historial crediticio, según la experta Sanchez (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las tarjetas de débito son peores porque impiden construir crédito y no ofrecen beneficios como puntos o reembolsos”, afirmó la experta, quien también resaltó que este tipo de tarjetas protegían menos frente a fraudes. Por ello, defendió la importancia de comenzar a crear historial crediticio en la escuela, pues esto, señaló, permitía acceder a mayores oportunidades en el futuro.

Mitos de la vivienda y el camino de la inversión

Sanchez desmitificó la creencia de que comprar una vivienda siempre constituía la mejor inversión. “Actualmente, los salarios apenas se duplicaron en décadas, mientras que los precios de la vivienda se multiplicaron por nueve”. Sostuvo que “hoy, ser propietario de una vivienda como inversión no es matemáticamente una decisión inteligente”.

Por eso, recomendó negociar el alquiler y resistir la presión social que asociaba la adquisición de una casa al éxito personal.

Para quienes deseaban invertir con pocos recursos, Sanchez aconsejó ante todo invertir en uno mismo. “La clase de activo con mejor rentabilidad de todos los tiempos eres tú”, aseguró. Comentó que aprender habilidades nuevas y profundizar en conocimiento ofrecía la mejor rentabilidad.

Comprar vivienda no siempre es la mejor inversión, ya que los precios han crecido mucho más que los salarios, afirma Sanchez

Solo después, recomendó elegir fondos indexados de bajo costo y construir una cartera diversificada entre acciones y bonos. Destacó la diversificación como escudo ante la volatilidad y la inflación.

Sanchez también desafió el mito de que emprender necesariamente implicaba “apostarlo todo”. Según su experiencia, quienes mantenían un empleo estable mientras iniciaban su propio proyecto tenían hasta 33% más probabilidades de éxito. “El salario del trabajo principal puede financiar el emprendimiento hasta que sea autosuficiente”, señaló.

Finanzas y relaciones de pareja

Las finanzas personales tampoco quedaban al margen de las relaciones. Sanchez citó estudios y comentó que las parejas casadas solían tener un patrimonio neto casi tres veces mayor que quienes estaban solteros, y ganaban, en promedio, un 30% más.

Sin embargo, advirtió sobre priorizar únicamente los ingresos económicos al elegir pareja: “Busca a alguien que juegue un juego diferente, porque así se complementan”, recomendó. El apoyo mutuo y la estabilidad emocional también son claves, agregó.

Jay shetty escucha a Sanchez defender la transparencia y los acuerdos prenupciales en las finanzas de pareja

No eludió temas incómodos: defendió los acuerdos prenupciales y la necesidad de hablar sobre dinero en pareja. Consideró estas conversaciones “una oportunidad para establecer reglas claras y evitar futuros conflictos”, ya fuera con cuentas conjuntas o separadas, siempre sobre la base de una comunicación transparente.

El mito de los ingresos pasivos

Sanchez desmontó la fantasía de los ingresos pasivos como camino directo a la riqueza. Reconoció que existían diferencias fiscales entre ingresos activos y pasivos, pero sostuvo que todo negocio “requería esfuerzo”. “No existen los ingresos pasivos. Incluso las máquinas expendedoras exigen atención”, advirtió con claridad.

Por eso, aconsejó centrarse en proyectos que resultaran motivadores y permitieran aprendizaje constante.

El ahorro y la inversión automática son esenciales para evitar la trampa de aparentar riqueza (captura de video)

Por último, la experta instó a evitar el gasto impulsivo cuyo único fin era aparentar riqueza. “La gente malgasta dinero en parecer rica en lugar de serlo”, advirtió. Sugirió priorizar siempre el ahorro y la inversión automática, reservando al menos el 10% de los ingresos mensuales, para construir un futuro sólido sin caer en la trampa de la apariencia.