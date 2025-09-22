Las figuras del fútbol mundial deslumbran con sus looks en la gala del Balón de Oro

Los looks de la gala del Balón de Oro: la moda dio la nota una vez más con un despliegue de estilos

La gala del Balón de Oro 2025 reúne a las máximas estrellas del fútbol mundial en el Théatre du Châtelet de París este lunes 22. En esta edición, los nominados y sus acompañantes desfilaron por la alfombra roja previa a la ceremonia y mostraron elegantes trajes y vestidos de gala, conjuntos elegidos especialmente para la ocasión.

La delegación argentina se hizo notar entre las nominaciones con la presencia de Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, postulados al Balón de Oro masculino, quienes finalmente no resultaron ganadores del premio mayor. Otro gran exponente es Emiliano “Dibu” Martínez, candidato al Trofeo Yashin al mejor arquero de la temporada.

El evento, organizado por la revista France Football, no solo consagra a los mejores futbolistas del año, sino que también se convierte en un escenario clave donde el estilo y la elegancia se encuentran con el reconocimiento deportivo frente a las cámaras internacionales.

Los mejores looks de la alfombra roja del Balón de Oro 2025

Lamine Yamal

Lamine Yamal elige un esmoquin negro de corte clásico con solapas satinadas, camisa negra y accesorios plateados discretos, apostando por una imagen contemporánea y elegante que fusiona lo tradicional con toques modernos en una noche de reconocimiento deportivo y exhibición de estilo /REUTERS/Benoit Tessier

Lamine Yamal optó por un esmoquin negro de corte clásico, con solapas satinadas y detalles discretos que refuerzan la elegancia del atuendo.

La elección de camisa negra, sin corbata, le da un perfil contemporáneo y relajado, manteniendo la sofisticación exigida por la gala.

Los accesorios plateados, como el reloj y la pulsera, aportan un punto de brillo sin recargar el conjunto.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk recurre a un traje negro con solapas anchas, corbata de rayas diagonales y ausencia de accesorios llamativos

Virgil van Dijk eligió un traje negro de corte estructurado, acompañado de una camisa blanca y corbata con rayas diagonales en tonos oscuros y claros. El saco presenta solapas anchas que refuerzan la formalidad del conjunto.

El look es sobrio, sin accesorios llamativos, transmitiendo una imagen clásica y refinada, con un estilo pulido y presencia imponente en la alfombra roja.

Ronaldinho

Ronaldinho sorprende al lucir un traje negro de finas líneas blancas verticales y camiseta negra en lugar de las prendas tradicionales de gala

Ronaldinho eligió un traje de dos piezas de tela negra con finas líneas blancas dispuestas de manera vertical. Llevó una camiseta negra de tejido liso en lugar de camisa y corbata. Además agregó unos anteojos negros como accesorio.

Alisson Becker y Natalia Loewe

Alisson Becker y Natalia Loewe presentan una combinación de sofisticación y armonía

Alisson Becker llevó un esmoquin azul oscuro con textura, combinado con una camisa blanca, moño negro y zapatos negros de charol.

Natalia Loewe, esposa de Becker, vistió un vestido largo verde oscuro de tela satinada, ajustado al cuello y sin mangas, con una abertura lateral. Completó su atuendo con un bolso de mano plateado, aros y el cabello recogido.

Yann Sommer y Alina Sommer

Yann Sommer y Alina Sommer aparecen en la ceremonia con una propuesta elegante, él con esmoquin negro y ella con un vestido gris drapeado de escote asimétrico y capa

Yann Sommer vistió un esmoquin negro de corte clásico con solapas de raso, camisa blanca, moño negro y zapatos de cuero negros.

Alina Sommer, esposa de Sommer, llevó un vestido largo gris de tela drapeada, con escote asimétrico y una capa ligera que cubre uno de los hombros. Sumó al conjunto un bolso de mano plateado y sandalias de tiras plateadas.

Charlene de Mónaco

Charlene de Mónaco, princesa consorte del principado, escoge un vestido largo blanco de manga larga y corte recto

Charlene de Mónaco, princesa consorte del principado de Mónaco, llevó un vestido largo blanco de manga larga y corte recto, confeccionado en una tela lisa y de caída suave.

Complementó el look con un bolso de mano blanco a juego y pendientes pequeños de forma circular.

Denzel Dumfries y Jaimy Kenswiel

Denzel Dumfries y Jaimy Kenswiel contrastan estilo y elegancia, él con esmoquin clásico y ella con un vestido negro de lentejuelas y mangas translúcidas

Denzel Dumfries eligió un esmoquin negro de corte clásico con solapas de raso, camisa blanca, moño negro y zapatos de charol negros.

Jaimy Kenswiel, empresaria y pareja de Dumfries, llevó un vestido largo negro cubierto de lentejuelas, con mangas largas translúcidas y escote en V. Completó su atuendo con un bolso pequeño negro.

Serhou Guirassy

Serhou Guirassy, delantero del Borussia Dortmund y de la selección de Guinea, destaca en la gala llevando un esmoquin de terciopelo negro

Serhou Guirassy, delantero del Borussia Dortmund y de la selección de Guinea, llevó un esmoquin negro confeccionado en terciopelo, con solapas de raso y camisa negra a juego sin botones visibles.

Complementó su atuendo con gafas de montura delgada de color metálico y un reloj de pulsera oscuro.

Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres con un esmoquin clásico

Viktor Gyökeres optó por un esmoquin clásico de color negro, con un blazer cruzado de solapas anchas satinadas, camisa blanca y moño negro. Su cabello estaba peinado hacia atrás sin dejar mechones sueltos.

Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé apuesta por un traje negro de solapas satinadas, camisa de cuello mao y gafas de sol de cristales redondeados

Ousmane Dembélé lució un traje sastre de color negro con solapas amplias en acabado satinado y una camisa blanca de cuello mao, sin corbata. Llevó anteojos de sol de montura oscura y cristales redondeados.

Andrés Iniesta

Andrés Iniesta, con un traje de tres piezas azul marino y corbata a juego, exhibe la vigencia del diseño clásico para los invitados más experimentados

Andrés Iniesta llevó un traje de tres piezas de color azul marino, compuesto por blazer, chaleco y pantalón, acompañado de una camisa blanca y una corbata azul. S

Luís Figo

El ex futbolista Luís Figo

Luís Figo vistió un esmoquin de color negro con solapas satinadas, acompañado de una camisa blanca, chaleco negro y moño a juego. Como accesorio llevó un reloj de pulsera oscuro en la muñeca izquierda.

Didier Deschamps

Didier Deschamps, quien fue campeón del mundo con Francia como jugador y DT

Didier Deschamps eligió un traje de color azul marino, con una chaqueta de solapas clásicas y una camisa blanca sin corbata. De accesorio llevó un reloj de pulsera metálico.

María Guardiola

María Guardiola asiste a la gala luciendo un vestido largo negro con hombros descubiertos y falda de línea recta

María Guardiola llevó un vestido largo de color negro, con corte de hombros descubiertos y falda de línea recta. El diseño dejó al descubierto los hombros y la parte superior de los brazos. Optó un reloj metálico de caja ancha. Su cabello castaño lo llevó con ondas suaves sobre los hombros.

Clara Mateo

Clara Mateo elige para la ocasión un vestido negro de cuello alto y pliegues frontales, completando el conjunto con una pulsera delgada y un bolso negro

Clara Mateo lució un vestido largo de color negro con cuello alto y pliegues verticales en la parte frontal del corpiño. Su cabello, de tono oscuro y largo, caía en ondas suaves sobre los hombros. Llevó una pulsera delgada en la muñeca derecha y en la mano izquierda un bolso pequeño de color negro.

Cristiana Girelli

Cristiana Girelli asiste con un mono negro de escote profundo y corte recto

Cristiana Girelli llevó un mono negro sin mangas, de escote profundo en V y corte recto en las piernas. Además optó por un bolso de mano plateado con textura y un reloj metálico en la muñeca. Sus zapatos son de color negro, de punta afilada y con tiras finas.

Caroline Weir

Caroline Weir destaca con un vestido largo rojo de corte asimétrico y hombro descubierto, acompañando su vestimenta con un pequeño bolso rojo de detalles metálicos y el cabello liso suelto

Caroline Weir vistió un vestido largo de color rojo intenso, de corte asimétrico con un solo hombro descubierto y falda de línea recta que se extiende sobre la alfombra roja. En la mano derecha sostuvo un bolso pequeño, también rojo, con detalles metálicos en la correa. Llevó el cabello liso y suelto.