Cocinar en primavera: siete recetas fáciles con frutas, verduras y flores comestibles

La llegada de la primavera transforma la cocina con colores, aromas y texturas que invitan a experimentar. Los ingredientes de estación ofrecen frescura y variedad para comidas más ligeras y atractivas.
Entre los productos típicos destacan hojas verdes, frutas, verduras frescas y, cada vez más, flores comestibles, que suman originalidad y un toque especial en la presentación de los platos.
La primavera es el momento ideal para renovar recetas y aprovechar los alimentos que mejor se adaptan a esta época del año. Siete recetas fáciles, nutritivas y estacionales:
1- Ensalada de rúcula, naranja y nueces
Una ensalada que equilibra hojas verdes, fruta fresca y frutos secos. Aporta fibra, vitaminas, grasas saludables y un sabor refrescante ideal para los primeros días templados.
Ingredientes:
- 1 atado de rúcula fresca
- 2 naranjas
- 50 gramos de nueces
- 50 gramos de queso feta o similar
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso:
- Lavar y secar la rúcula.
- Pelar las naranjas y separar en gajos.
- Trocear las nueces y cortar el queso en cubos.
- Mezclar todo en una ensaladera.
- Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta.
2- Omelette de espinaca y queso
Clásico para desayunos o cenas rápidas. El omelette suma proteínas y hierro, con bajo aporte calórico y preparación sencilla.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1 taza de hojas de espinaca fresca
- 40 gramos de queso fresco
- 1 cucharada de leche
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva
Paso a paso:
- Batir los huevos junto con la leche, sal y pimienta.
- Cortar la espinaca y el queso en tiras o cubos.
- Calentar una sartén y aceitar levemente.
- Verter la mezcla y, antes de que cuaje, sumar la espinaca y el queso.
- Cocinar hasta que quede firme y doblar para servir.
3- Sopa fría de tomate y albahaca
Esta sopa fría, ligera y aromática, es ideal para hidratarse en los días templados y aprovechar el tomate y la albahaca en su mejor momento.
Ingredientes:
- 4 tomates maduros
- 1 pepino
- 1 diente de ajo
- 1/2 pimiento rojo
- 2 rebanadas de pan
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Hojas de albahaca fresca
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso:
- Lavar y trocear los vegetales.
- Llevar a la licuadora junto con el pan, ajo, aceite, sal y pimienta.
- Procesar hasta lograr textura cremosa.
- Refrigerar antes de servir.
- Decorar con albahaca picada.
4- Frittata de verduras de estación
Versátil, colorida y apta para cualquier comida. Esta frittata utiliza distintos vegetales de estación y suma proteínas con los huevos.
Ingredientes:
- 3 huevos
- 1 zapallito
- 1 zanahoria
- 1/2 cebolla
- 1/2 taza de arvejas
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso:
- Batir los huevos con sal y pimienta.
- Cortar y saltear las verduras en una sartén con aceite.
- Agregar las arvejas.
- Incorporar los huevos batidos y cocinar a fuego bajo.
- Terminar la cocción en horno durante cinco minutos.
5- Ensalada de flores comestibles y queso fresco
Las flores comestibles otorgan un aspecto vistoso y aportan notas sutiles en ensaladas frescas. Esta receta es sencilla, nutritiva y diferente.
Ingredientes:
- 1 atado de hojas verdes (rúcula, espinaca o lechuga)
- 1 puñado de flores comestibles (pensamientos, caléndula, pétalos de rosa, borraja o violetas)
- 80 gramos de queso fresco (feta, ricota o cabra)
- 1 palta
- 1 pepino pequeño
- 2 cucharadas de semillas de girasol o sésamo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de 1/2 limón
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Lavar con cuidado las flores y hojas verdes.
- Pelar y cortar la palta y el pepino.
- Disponer en la ensaladera hojas verdes, palta, pepino y queso en trozos.
- Ubicar por encima las flores comestibles enteras.
- Sumar las semillas.
- Mezclar aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta para aliñar al momento de servir.
6-Salteado de zanahoria, espárragos y semillas
Un plato que aporta fibra, texturas y color. Se puede servir solo o como guarnición.
Ingredientes:
- 2 zanahorias
- 6 espárragos frescos
- 1 cucharada de semillas de sésamo o girasol
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso:
- Pelar las zanahorias y cortar en tiras finas.
- Lavar y trocear los espárragos.
- Saltear ambos en sartén con aceite unos tres minutos.
- Añadir las semillas, sal y pimienta.
- Servir caliente al momento.
7- Limonada de frutas y menta
Refrescante y natural, la limonada combina cítricos y frutos frescos para acompañar las comidas o hidratarse en la tarde.
Ingredientes:
- 1 limón
- 1 naranja
- 100 gramos de frutillas
- Unas hojas de menta fresca
- 1 litro de agua fría
- Hielo
Paso a paso:
- Cortar el limón y la naranja en rodajas.
- Lavar y cortar las frutillas.
- Colocar las frutas y la menta en una jarra con agua.
- Añadir hielo y dejar reposar en frío.