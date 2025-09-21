Tendencias

Cocinar en primavera: siete recetas fáciles con frutas, verduras y flores comestibles

La llegada de la estación invita a cambiar el menú diario. Hojas verdes, cítricos, vegetales frescos y pétalos suman color, texturas y sabor a preparaciones simples para cualquier momento del día

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

La primavera incentiva el consumo
La primavera incentiva el consumo de ingredientes frescos (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de la primavera transforma la cocina con colores, aromas y texturas que invitan a experimentar. Los ingredientes de estación ofrecen frescura y variedad para comidas más ligeras y atractivas.

Entre los productos típicos destacan hojas verdes, frutas, verduras frescas y, cada vez más, flores comestibles, que suman originalidad y un toque especial en la presentación de los platos.

La primavera es el momento ideal para renovar recetas y aprovechar los alimentos que mejor se adaptan a esta época del año. Siete recetas fáciles, nutritivas y estacionales:

1- Ensalada de rúcula, naranja y nueces

La combinación de hortalizas, frutos
La combinación de hortalizas, frutos secos y queso potencia el valor nutricional de las ensaladas primaverales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ensalada que equilibra hojas verdes, fruta fresca y frutos secos. Aporta fibra, vitaminas, grasas saludables y un sabor refrescante ideal para los primeros días templados.

Ingredientes:

  • 1 atado de rúcula fresca
  • 2 naranjas
  • 50 gramos de nueces
  • 50 gramos de queso feta o similar
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

  1. Lavar y secar la rúcula.
  2. Pelar las naranjas y separar en gajos.
  3. Trocear las nueces y cortar el queso en cubos.
  4. Mezclar todo en una ensaladera.
  5. Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta.

2- Omelette de espinaca y queso

Las recetas incluyen opciones ligeras
Las recetas incluyen opciones ligeras y nutritivas, ideales para los días templados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clásico para desayunos o cenas rápidas. El omelette suma proteínas y hierro, con bajo aporte calórico y preparación sencilla.

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 1 taza de hojas de espinaca fresca
  • 40 gramos de queso fresco
  • 1 cucharada de leche
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite de oliva

Paso a paso:

  1. Batir los huevos junto con la leche, sal y pimienta.
  2. Cortar la espinaca y el queso en tiras o cubos.
  3. Calentar una sartén y aceitar levemente.
  4. Verter la mezcla y, antes de que cuaje, sumar la espinaca y el queso.
  5. Cocinar hasta que quede firme y doblar para servir.

3- Sopa fría de tomate y albahaca

La sopa fría de tomate
La sopa fría de tomate y albahaca es ideal para hidratarse y aprovechar productos de temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta sopa fría, ligera y aromática, es ideal para hidratarse en los días templados y aprovechar el tomate y la albahaca en su mejor momento.

Ingredientes:

  • 4 tomates maduros
  • 1 pepino
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 pimiento rojo
  • 2 rebanadas de pan
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Hojas de albahaca fresca
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

  1. Lavar y trocear los vegetales.
  2. Llevar a la licuadora junto con el pan, ajo, aceite, sal y pimienta.
  3. Procesar hasta lograr textura cremosa.
  4. Refrigerar antes de servir.
  5. Decorar con albahaca picada.

4- Frittata de verduras de estación

La estación invita a renovar
La estación invita a renovar las recetas y aprovechar la amplia oferta de productos en mercados y ferias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Versátil, colorida y apta para cualquier comida. Esta frittata utiliza distintos vegetales de estación y suma proteínas con los huevos.

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 1 zapallito
  • 1 zanahoria
  • 1/2 cebolla
  • 1/2 taza de arvejas
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

  1. Batir los huevos con sal y pimienta.
  2. Cortar y saltear las verduras en una sartén con aceite.
  3. Agregar las arvejas.
  4. Incorporar los huevos batidos y cocinar a fuego bajo.
  5. Terminar la cocción en horno durante cinco minutos.

5- Ensalada de flores comestibles y queso fresco

Las flores comestibles se consolidan
Las flores comestibles se consolidan como una tendencia innovadora en la presentación de platos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores comestibles otorgan un aspecto vistoso y aportan notas sutiles en ensaladas frescas. Esta receta es sencilla, nutritiva y diferente.

Ingredientes:

  • 1 atado de hojas verdes (rúcula, espinaca o lechuga)
  • 1 puñado de flores comestibles (pensamientos, caléndula, pétalos de rosa, borraja o violetas)
  • 80 gramos de queso fresco (feta, ricota o cabra)
  • 1 palta
  • 1 pepino pequeño
  • 2 cucharadas de semillas de girasol o sésamo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Lavar con cuidado las flores y hojas verdes.
  2. Pelar y cortar la palta y el pepino.
  3. Disponer en la ensaladera hojas verdes, palta, pepino y queso en trozos.
  4. Ubicar por encima las flores comestibles enteras.
  5. Sumar las semillas.
  6. Mezclar aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta para aliñar al momento de servir.

6-Salteado de zanahoria, espárragos y semillas

El salteado de zanahorias y
El salteado de zanahorias y espárragos resulta una propuesta versátil, apta como guarnición o plato principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato que aporta fibra, texturas y color. Se puede servir solo o como guarnición.

Ingredientes:

  • 2 zanahorias
  • 6 espárragos frescos
  • 1 cucharada de semillas de sésamo o girasol
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

  1. Pelar las zanahorias y cortar en tiras finas.
  2. Lavar y trocear los espárragos.
  3. Saltear ambos en sartén con aceite unos tres minutos.
  4. Añadir las semillas, sal y pimienta.
  5. Servir caliente al momento.

7- Limonada de frutas y menta

La limonada de frutas y
La limonada de frutas y menta destaca por su frescura y aporte natural de vitaminas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refrescante y natural, la limonada combina cítricos y frutos frescos para acompañar las comidas o hidratarse en la tarde.

Ingredientes:

  • 1 limón
  • 1 naranja
  • 100 gramos de frutillas
  • Unas hojas de menta fresca
  • 1 litro de agua fría
  • Hielo

Paso a paso:

  1. Cortar el limón y la naranja en rodajas.
  2. Lavar y cortar las frutillas.
  3. Colocar las frutas y la menta en una jarra con agua.
  4. Añadir hielo y dejar reposar en frío.

