Cocinar en primavera: siete recetas fáciles con frutas, verduras y flores comestibles

La primavera incentiva el consumo de ingredientes frescos (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de la primavera transforma la cocina con colores, aromas y texturas que invitan a experimentar. Los ingredientes de estación ofrecen frescura y variedad para comidas más ligeras y atractivas.

Entre los productos típicos destacan hojas verdes, frutas, verduras frescas y, cada vez más, flores comestibles, que suman originalidad y un toque especial en la presentación de los platos.

La primavera es el momento ideal para renovar recetas y aprovechar los alimentos que mejor se adaptan a esta época del año. Siete recetas fáciles, nutritivas y estacionales:

1- Ensalada de rúcula, naranja y nueces

La combinación de hortalizas, frutos secos y queso potencia el valor nutricional de las ensaladas primaverales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ensalada que equilibra hojas verdes, fruta fresca y frutos secos. Aporta fibra, vitaminas, grasas saludables y un sabor refrescante ideal para los primeros días templados.

Ingredientes:

1 atado de rúcula fresca

2 naranjas

50 gramos de nueces

50 gramos de queso feta o similar

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

Lavar y secar la rúcula. Pelar las naranjas y separar en gajos. Trocear las nueces y cortar el queso en cubos. Mezclar todo en una ensaladera. Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta.

2- Omelette de espinaca y queso

Las recetas incluyen opciones ligeras y nutritivas, ideales para los días templados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clásico para desayunos o cenas rápidas. El omelette suma proteínas y hierro, con bajo aporte calórico y preparación sencilla.

Ingredientes:

2 huevos

1 taza de hojas de espinaca fresca

40 gramos de queso fresco

1 cucharada de leche

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Paso a paso:

Batir los huevos junto con la leche, sal y pimienta. Cortar la espinaca y el queso en tiras o cubos. Calentar una sartén y aceitar levemente. Verter la mezcla y, antes de que cuaje, sumar la espinaca y el queso. Cocinar hasta que quede firme y doblar para servir.

3- Sopa fría de tomate y albahaca

La sopa fría de tomate y albahaca es ideal para hidratarse y aprovechar productos de temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta sopa fría, ligera y aromática, es ideal para hidratarse en los días templados y aprovechar el tomate y la albahaca en su mejor momento.

Ingredientes:

4 tomates maduros

1 pepino

1 diente de ajo

1/2 pimiento rojo

2 rebanadas de pan

3 cucharadas de aceite de oliva

Hojas de albahaca fresca

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

Lavar y trocear los vegetales. Llevar a la licuadora junto con el pan, ajo, aceite, sal y pimienta. Procesar hasta lograr textura cremosa. Refrigerar antes de servir. Decorar con albahaca picada.

4- Frittata de verduras de estación

La estación invita a renovar las recetas y aprovechar la amplia oferta de productos en mercados y ferias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Versátil, colorida y apta para cualquier comida. Esta frittata utiliza distintos vegetales de estación y suma proteínas con los huevos.

Ingredientes:

3 huevos

1 zapallito

1 zanahoria

1/2 cebolla

1/2 taza de arvejas

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

Batir los huevos con sal y pimienta. Cortar y saltear las verduras en una sartén con aceite. Agregar las arvejas. Incorporar los huevos batidos y cocinar a fuego bajo. Terminar la cocción en horno durante cinco minutos.

5- Ensalada de flores comestibles y queso fresco

Las flores comestibles se consolidan como una tendencia innovadora en la presentación de platos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores comestibles otorgan un aspecto vistoso y aportan notas sutiles en ensaladas frescas. Esta receta es sencilla, nutritiva y diferente.

Ingredientes:

1 atado de hojas verdes (rúcula, espinaca o lechuga)

1 puñado de flores comestibles (pensamientos, caléndula, pétalos de rosa, borraja o violetas)

80 gramos de queso fresco (feta, ricota o cabra)

1 palta

1 pepino pequeño

2 cucharadas de semillas de girasol o sésamo

2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de 1/2 limón

Sal y pimienta

Paso a paso:

Lavar con cuidado las flores y hojas verdes. Pelar y cortar la palta y el pepino. Disponer en la ensaladera hojas verdes, palta, pepino y queso en trozos. Ubicar por encima las flores comestibles enteras. Sumar las semillas. Mezclar aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta para aliñar al momento de servir.

6-Salteado de zanahoria, espárragos y semillas

El salteado de zanahorias y espárragos resulta una propuesta versátil, apta como guarnición o plato principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato que aporta fibra, texturas y color. Se puede servir solo o como guarnición.

Ingredientes:

2 zanahorias

6 espárragos frescos

1 cucharada de semillas de sésamo o girasol

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

Pelar las zanahorias y cortar en tiras finas. Lavar y trocear los espárragos. Saltear ambos en sartén con aceite unos tres minutos. Añadir las semillas, sal y pimienta. Servir caliente al momento.

7- Limonada de frutas y menta

La limonada de frutas y menta destaca por su frescura y aporte natural de vitaminas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refrescante y natural, la limonada combina cítricos y frutos frescos para acompañar las comidas o hidratarse en la tarde.

Ingredientes:

1 limón

1 naranja

100 gramos de frutillas

Unas hojas de menta fresca

1 litro de agua fría

Hielo

Paso a paso:

Cortar el limón y la naranja en rodajas. Lavar y cortar las frutillas. Colocar las frutas y la menta en una jarra con agua. Añadir hielo y dejar reposar en frío.