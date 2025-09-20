Día Mundial de la Paella: 5 recetas para descubrir el clásico español

La paella es uno de los símbolos de la gastronomía española y cuenta con numerosas variantes según la región (Freepik)

El Día Mundial de la Paella se celebra el 20 de septiembre como reconocimiento internacional a uno de los platillos más representativos de la gastronomía española y, en particular, de la Comunidad Valenciana.

Esta conmemoración, impulsada por el ayuntamiento de Valencia, destaca la variedad de ingredientes y estilos que caracterizan a la paella, un plato cuyos orígenes se remontan a las zonas rurales de Albufera, donde campesinos y pastores combinaban arroz con carne, verduras y especias que tenían a mano. A lo largo del tiempo, la receta tradicional ha evolucionado, incorporando productos locales y permitiendo diversas interpretaciones según la región.

El término “paella” proviene del catalán, significa sartén y hace referencia al utensilio donde se cocina este arroz. Aunque cuenta con una receta estandarizada, la paella ha generado debate entre chefs y aficionados debido a las múltiples variaciones aceptadas dentro y fuera de Valencia.

Su popularidad ha crecido hasta convertirse en un símbolo de celebración y unión, lo que ha permitido el surgimiento de variantes como la paella mixta, que reúne carnes y mariscos, y ha motivado teorías románticas en torno al origen de su nombre. La adaptación de la paella a diferentes entornos ha contribuido a su consolidación como uno de los grandes íconos de la cocina española reconocidos a nivel mundial.

Paella Valenciana

Ingredientes:

400 g de arroz bomba

300 g de pollo troceado

200 g de conejo troceado

100 g de judía verde

50 g de garrofón

1 tomate maduro rallado

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva

Hebras de azafrán

800 ml de caldo de ave caliente

Sal y pimienta

Preparación:

Calentar el aceite de oliva en paellera amplia. Dorar el pollo y el conejo hasta sellar por todos los lados. Añadir ajo y sofreír unos minutos. Incorporar la judía verde y rehogar dos minutos. Agregar el tomate rallado y cocinar hasta reducir el líquido. Añadir pimentón, garrofón y arroz; mezclar para impregnar los sabores. Verter el caldo caliente y añadir el azafrán. Salpimentar. Cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Bajar el fuego y cocinar 10 minutos más, sin remover. Apagar y dejar reposar la paella tapada 5 minutos. Servir caliente.

Paella de Mariscos

La paella de mariscos destaca por el uso de productos frescos del mar, como mejillones, gambas y calamares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

400 g de arroz bomba

200 g de calamares en anillos

200 g de mejillones limpios

150 g de gambas

1 pimiento rojo cortado en tiras

1 tomate maduro rallado

2 dientes de ajo picados

Aceite de oliva

Hebras de azafrán

800 ml de caldo de pescado caliente

Sal y pimienta

Limón para acompañar

Preparación:

Calentar el aceite de oliva en paellera. Dorar las gambas y retirar. Añadir los calamares y dorar ligeramente. Incorporar el ajo, el pimiento y rehogar. Agregar el tomate y cocinar hasta evaporar el líquido. Añadir el arroz y el azafrán, mezclar bien. Verter el caldo caliente y añadir los mejillones. Cocinar 10 minutos a fuego medio, luego bajar y cocinar 10 minutos más, sin remover. Colocar las gambas encima al final de la cocción. Apagar y dejar reposar tapada 5 minutos. Servir caliente con gajos de limón.

Paella Mixta

La paella mixta combina carnes y mariscos, en una preparación que reúne distintos sabores en un solo plato – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

400 g de arroz bomba

150 g de pollo en trozos

100 g de costillas de cerdo

100 g de langostinos

100 g de calamares

100 g de mejillones

1 pimiento rojo en tiras

1 tomate rallado

2 dientes de ajo picados

Aceite de oliva

Hebras de azafrán

800 ml de caldo de pollo caliente

Sal y pimienta

Preparación:

Calentar el aceite en paellera. Dorar el pollo y las costillas hasta sellar. Añadir los mariscos y dorar brevemente, retirar y reservar. Sofreír ajo y pimiento. Agregar el tomate y cocer hasta reducir. Incorporar arroz y azafrán, mezclar. Verter el caldo caliente. Devolver langostinos, calamares y mejillones. Cocinar 10 minutos a fuego medio, luego reducir fuego y cocer 10 minutos más, sin remover. Tapar y dejar reposar 5 minutos. Servir caliente.

Paella Vegetariana

El 20 de septiembre se reconoce internacionalmente la importancia cultural y culinaria de este plato originario de Valencia (Freepik)

Ingredientes:

400 g de arroz bomba

100 g de judía verde

100 g de alcachofas

1 berenjena en cubos

1 calabacín en cubos

1 tomate rallado

1 pimiento rojo en tiras

2 dientes de ajo picados

Aceite de oliva

Hebras de azafrán

800 ml de caldo de verduras caliente

Sal y pimienta

Preparación:

Calentar aceite en paellera. Dorar todas las verduras hasta ablandar un poco. Añadir ajo y pimiento y mezclar. Agregar el tomate y cocinar hasta evaporar el líquido. Incorporar el arroz y el azafrán y mezclar. Verter el caldo caliente y salpimentar. Cocinar 10 minutos a fuego medio, luego reducir y cocer 10 minutos más, sin remover el arroz. Apagar y dejar reposar la paella tapada 5 minutos. Servir caliente.

Paella Negra

La diversidad de ingredientes y estilos ha convertido a la paella en un emblema de la cocina española – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

400 g de arroz bomba

200 g de sepia en trozos

200 g de calamares en anillos

150 g de gambas

Tinta de calamar

1 pimiento verde en tiras

1 tomate rallado

2 dientes de ajo picados

Aceite de oliva

800 ml de caldo de pescado caliente

Sal y pimienta

Limón para servir

Preparación:

Calentar aceite en paellera. Dorar la sepia y los calamares. Agregar las gambas, dorar y reservar. Sofreír ajo y pimiento verde, añadir el tomate y cocinar hasta reducir líquido. Incorporar la tinta de calamar y mezclar bien. Añadir el arroz y remover para integrar. Verter el caldo caliente y salpimentar. Colocar las gambas sobre la paella. Cocinar 10 minutos a fuego medio y 10 minutos más a fuego bajo, sin remover. Tapar y reposar 5 minutos. Servir caliente con limón.