Día Mundial de la Paella: 5 recetas para descubrir el clásico español

El Día Mundial de la Paella se celebra el 20 de septiembre como reconocimiento internacional a uno de los platillos más representativos de la gastronomía española y, en particular, de la Comunidad Valenciana.
Esta conmemoración, impulsada por el ayuntamiento de Valencia, destaca la variedad de ingredientes y estilos que caracterizan a la paella, un plato cuyos orígenes se remontan a las zonas rurales de Albufera, donde campesinos y pastores combinaban arroz con carne, verduras y especias que tenían a mano. A lo largo del tiempo, la receta tradicional ha evolucionado, incorporando productos locales y permitiendo diversas interpretaciones según la región.
El término “paella” proviene del catalán, significa sartén y hace referencia al utensilio donde se cocina este arroz. Aunque cuenta con una receta estandarizada, la paella ha generado debate entre chefs y aficionados debido a las múltiples variaciones aceptadas dentro y fuera de Valencia.
Su popularidad ha crecido hasta convertirse en un símbolo de celebración y unión, lo que ha permitido el surgimiento de variantes como la paella mixta, que reúne carnes y mariscos, y ha motivado teorías románticas en torno al origen de su nombre. La adaptación de la paella a diferentes entornos ha contribuido a su consolidación como uno de los grandes íconos de la cocina española reconocidos a nivel mundial.
Paella Valenciana
Ingredientes:
- 400 g de arroz bomba
- 300 g de pollo troceado
- 200 g de conejo troceado
- 100 g de judía verde
- 50 g de garrofón
- 1 tomate maduro rallado
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Aceite de oliva
- Hebras de azafrán
- 800 ml de caldo de ave caliente
- Sal y pimienta
Preparación:
- Calentar el aceite de oliva en paellera amplia.
- Dorar el pollo y el conejo hasta sellar por todos los lados.
- Añadir ajo y sofreír unos minutos.
- Incorporar la judía verde y rehogar dos minutos.
- Agregar el tomate rallado y cocinar hasta reducir el líquido.
- Añadir pimentón, garrofón y arroz; mezclar para impregnar los sabores.
- Verter el caldo caliente y añadir el azafrán. Salpimentar.
- Cocinar a fuego medio durante 10 minutos.
- Bajar el fuego y cocinar 10 minutos más, sin remover.
- Apagar y dejar reposar la paella tapada 5 minutos.
- Servir caliente.
Paella de Mariscos
Ingredientes:
- 400 g de arroz bomba
- 200 g de calamares en anillos
- 200 g de mejillones limpios
- 150 g de gambas
- 1 pimiento rojo cortado en tiras
- 1 tomate maduro rallado
- 2 dientes de ajo picados
- Aceite de oliva
- Hebras de azafrán
- 800 ml de caldo de pescado caliente
- Sal y pimienta
- Limón para acompañar
Preparación:
- Calentar el aceite de oliva en paellera.
- Dorar las gambas y retirar.
- Añadir los calamares y dorar ligeramente.
- Incorporar el ajo, el pimiento y rehogar.
- Agregar el tomate y cocinar hasta evaporar el líquido.
- Añadir el arroz y el azafrán, mezclar bien.
- Verter el caldo caliente y añadir los mejillones.
- Cocinar 10 minutos a fuego medio, luego bajar y cocinar 10 minutos más, sin remover.
- Colocar las gambas encima al final de la cocción.
- Apagar y dejar reposar tapada 5 minutos.
- Servir caliente con gajos de limón.
Paella Mixta
Ingredientes:
- 400 g de arroz bomba
- 150 g de pollo en trozos
- 100 g de costillas de cerdo
- 100 g de langostinos
- 100 g de calamares
- 100 g de mejillones
- 1 pimiento rojo en tiras
- 1 tomate rallado
- 2 dientes de ajo picados
- Aceite de oliva
- Hebras de azafrán
- 800 ml de caldo de pollo caliente
- Sal y pimienta
Preparación:
- Calentar el aceite en paellera.
- Dorar el pollo y las costillas hasta sellar.
- Añadir los mariscos y dorar brevemente, retirar y reservar.
- Sofreír ajo y pimiento.
- Agregar el tomate y cocer hasta reducir.
- Incorporar arroz y azafrán, mezclar.
- Verter el caldo caliente.
- Devolver langostinos, calamares y mejillones.
- Cocinar 10 minutos a fuego medio, luego reducir fuego y cocer 10 minutos más, sin remover.
- Tapar y dejar reposar 5 minutos.
- Servir caliente.
Paella Vegetariana
Ingredientes:
- 400 g de arroz bomba
- 100 g de judía verde
- 100 g de alcachofas
- 1 berenjena en cubos
- 1 calabacín en cubos
- 1 tomate rallado
- 1 pimiento rojo en tiras
- 2 dientes de ajo picados
- Aceite de oliva
- Hebras de azafrán
- 800 ml de caldo de verduras caliente
- Sal y pimienta
Preparación:
- Calentar aceite en paellera.
- Dorar todas las verduras hasta ablandar un poco.
- Añadir ajo y pimiento y mezclar.
- Agregar el tomate y cocinar hasta evaporar el líquido.
- Incorporar el arroz y el azafrán y mezclar.
- Verter el caldo caliente y salpimentar.
- Cocinar 10 minutos a fuego medio, luego reducir y cocer 10 minutos más, sin remover el arroz.
- Apagar y dejar reposar la paella tapada 5 minutos.
- Servir caliente.
Paella Negra
Ingredientes:
- 400 g de arroz bomba
- 200 g de sepia en trozos
- 200 g de calamares en anillos
- 150 g de gambas
- Tinta de calamar
- 1 pimiento verde en tiras
- 1 tomate rallado
- 2 dientes de ajo picados
- Aceite de oliva
- 800 ml de caldo de pescado caliente
- Sal y pimienta
- Limón para servir
Preparación:
- Calentar aceite en paellera.
- Dorar la sepia y los calamares.
- Agregar las gambas, dorar y reservar.
- Sofreír ajo y pimiento verde, añadir el tomate y cocinar hasta reducir líquido.
- Incorporar la tinta de calamar y mezclar bien.
- Añadir el arroz y remover para integrar.
- Verter el caldo caliente y salpimentar.
- Colocar las gambas sobre la paella.
- Cocinar 10 minutos a fuego medio y 10 minutos más a fuego bajo, sin remover.
- Tapar y reposar 5 minutos.
- Servir caliente con limón.