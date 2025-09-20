Tendencias

Día Mundial de la Paella: 5 recetas para descubrir el clásico español

Desde la tradición valenciana hasta alternativas contemporáneas, diferentes formas de preparar este plato emblemático

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
La paella es uno de
La paella es uno de los símbolos de la gastronomía española y cuenta con numerosas variantes según la región (Freepik)

El Día Mundial de la Paella se celebra el 20 de septiembre como reconocimiento internacional a uno de los platillos más representativos de la gastronomía española y, en particular, de la Comunidad Valenciana.

Esta conmemoración, impulsada por el ayuntamiento de Valencia, destaca la variedad de ingredientes y estilos que caracterizan a la paella, un plato cuyos orígenes se remontan a las zonas rurales de Albufera, donde campesinos y pastores combinaban arroz con carne, verduras y especias que tenían a mano. A lo largo del tiempo, la receta tradicional ha evolucionado, incorporando productos locales y permitiendo diversas interpretaciones según la región.

El término “paella” proviene del catalán, significa sartén y hace referencia al utensilio donde se cocina este arroz. Aunque cuenta con una receta estandarizada, la paella ha generado debate entre chefs y aficionados debido a las múltiples variaciones aceptadas dentro y fuera de Valencia.

Su popularidad ha crecido hasta convertirse en un símbolo de celebración y unión, lo que ha permitido el surgimiento de variantes como la paella mixta, que reúne carnes y mariscos, y ha motivado teorías románticas en torno al origen de su nombre. La adaptación de la paella a diferentes entornos ha contribuido a su consolidación como uno de los grandes íconos de la cocina española reconocidos a nivel mundial.

Paella Valenciana

La paella es uno de
La paella es uno de los símbolos de la gastronomía española y cuenta con numerosas variantes según la región (Pixabay)

Ingredientes:

  • 400 g de arroz bomba
  • 300 g de pollo troceado
  • 200 g de conejo troceado
  • 100 g de judía verde
  • 50 g de garrofón
  • 1 tomate maduro rallado
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Aceite de oliva
  • Hebras de azafrán
  • 800 ml de caldo de ave caliente
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Calentar el aceite de oliva en paellera amplia.
  2. Dorar el pollo y el conejo hasta sellar por todos los lados.
  3. Añadir ajo y sofreír unos minutos.
  4. Incorporar la judía verde y rehogar dos minutos.
  5. Agregar el tomate rallado y cocinar hasta reducir el líquido.
  6. Añadir pimentón, garrofón y arroz; mezclar para impregnar los sabores.
  7. Verter el caldo caliente y añadir el azafrán. Salpimentar.
  8. Cocinar a fuego medio durante 10 minutos.
  9. Bajar el fuego y cocinar 10 minutos más, sin remover.
  10. Apagar y dejar reposar la paella tapada 5 minutos.
  11. Servir caliente.

Paella de Mariscos

La paella de mariscos destaca
La paella de mariscos destaca por el uso de productos frescos del mar, como mejillones, gambas y calamares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de arroz bomba
  • 200 g de calamares en anillos
  • 200 g de mejillones limpios
  • 150 g de gambas
  • 1 pimiento rojo cortado en tiras
  • 1 tomate maduro rallado
  • 2 dientes de ajo picados
  • Aceite de oliva
  • Hebras de azafrán
  • 800 ml de caldo de pescado caliente
  • Sal y pimienta
  • Limón para acompañar

Preparación:

  1. Calentar el aceite de oliva en paellera.
  2. Dorar las gambas y retirar.
  3. Añadir los calamares y dorar ligeramente.
  4. Incorporar el ajo, el pimiento y rehogar.
  5. Agregar el tomate y cocinar hasta evaporar el líquido.
  6. Añadir el arroz y el azafrán, mezclar bien.
  7. Verter el caldo caliente y añadir los mejillones.
  8. Cocinar 10 minutos a fuego medio, luego bajar y cocinar 10 minutos más, sin remover.
  9. Colocar las gambas encima al final de la cocción.
  10. Apagar y dejar reposar tapada 5 minutos.
  11. Servir caliente con gajos de limón.

Paella Mixta

La paella mixta combina carnes
La paella mixta combina carnes y mariscos, en una preparación que reúne distintos sabores en un solo plato – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de arroz bomba
  • 150 g de pollo en trozos
  • 100 g de costillas de cerdo
  • 100 g de langostinos
  • 100 g de calamares
  • 100 g de mejillones
  • 1 pimiento rojo en tiras
  • 1 tomate rallado
  • 2 dientes de ajo picados
  • Aceite de oliva
  • Hebras de azafrán
  • 800 ml de caldo de pollo caliente
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Calentar el aceite en paellera.
  2. Dorar el pollo y las costillas hasta sellar.
  3. Añadir los mariscos y dorar brevemente, retirar y reservar.
  4. Sofreír ajo y pimiento.
  5. Agregar el tomate y cocer hasta reducir.
  6. Incorporar arroz y azafrán, mezclar.
  7. Verter el caldo caliente.
  8. Devolver langostinos, calamares y mejillones.
  9. Cocinar 10 minutos a fuego medio, luego reducir fuego y cocer 10 minutos más, sin remover.
  10. Tapar y dejar reposar 5 minutos.
  11. Servir caliente.

Paella Vegetariana

El 20 de septiembre se
El 20 de septiembre se reconoce internacionalmente la importancia cultural y culinaria de este plato originario de Valencia (Freepik)

Ingredientes:

  • 400 g de arroz bomba
  • 100 g de judía verde
  • 100 g de alcachofas
  • 1 berenjena en cubos
  • 1 calabacín en cubos
  • 1 tomate rallado
  • 1 pimiento rojo en tiras
  • 2 dientes de ajo picados
  • Aceite de oliva
  • Hebras de azafrán
  • 800 ml de caldo de verduras caliente
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Calentar aceite en paellera.
  2. Dorar todas las verduras hasta ablandar un poco.
  3. Añadir ajo y pimiento y mezclar.
  4. Agregar el tomate y cocinar hasta evaporar el líquido.
  5. Incorporar el arroz y el azafrán y mezclar.
  6. Verter el caldo caliente y salpimentar.
  7. Cocinar 10 minutos a fuego medio, luego reducir y cocer 10 minutos más, sin remover el arroz.
  8. Apagar y dejar reposar la paella tapada 5 minutos.
  9. Servir caliente.

Paella Negra

La diversidad de ingredientes y
La diversidad de ingredientes y estilos ha convertido a la paella en un emblema de la cocina española – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de arroz bomba
  • 200 g de sepia en trozos
  • 200 g de calamares en anillos
  • 150 g de gambas
  • Tinta de calamar
  • 1 pimiento verde en tiras
  • 1 tomate rallado
  • 2 dientes de ajo picados
  • Aceite de oliva
  • 800 ml de caldo de pescado caliente
  • Sal y pimienta
  • Limón para servir

Preparación:

  1. Calentar aceite en paellera.
  2. Dorar la sepia y los calamares.
  3. Agregar las gambas, dorar y reservar.
  4. Sofreír ajo y pimiento verde, añadir el tomate y cocinar hasta reducir líquido.
  5. Incorporar la tinta de calamar y mezclar bien.
  6. Añadir el arroz y remover para integrar.
  7. Verter el caldo caliente y salpimentar.
  8. Colocar las gambas sobre la paella.
  9. Cocinar 10 minutos a fuego medio y 10 minutos más a fuego bajo, sin remover.
  10. Tapar y reposar 5 minutos.
  11. Servir caliente con limón.

Temas Relacionados

Día de la PaellaEspañaPaellaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo hacer un barrilete en casa, paso a paso

Su elaboración desde cero es una actividad sencilla que fomenta la creatividad y la unión familiar, utilizando materiales accesibles y pasos claros para lograr un juguete resistente y personalizado, ideal para días ventosos

Cómo hacer un barrilete en

El cerebro en desarrollo y las huellas de la separación entre madres e hijos: la ciencia del apego temprano

Un novedoso método desarrollado en el Instituto Weizmann permitió demostrar que la hormona oxitocina ayuda a los jóvenes a regular mejor la respuesta emocional ante la separación parental

El cerebro en desarrollo y

“Una invasora submarina”: científicos usan inteligencia artificial para rastrear un alga exótica en el Mar Argentino

El equipo de investigadores logró mapear la expansión de Undaria pinnatifida. Usó también tecnología acústica. Contaron a Infobae qué se podría hacer para mitigar el problema ambiental

“Una invasora submarina”: científicos usan

Vino 0% alcohol: cuáles son las propuestas que apuntan a nuevos consumidores

Las bodegas se flexibilizan para captar públicos, adaptándose a las tendencias que proponen las nuevas generaciones

Vino 0% alcohol: cuáles son

Cómo se hace la perfecta salsa italiana, según la ciencia

Fabrizio Olmeda y su equipo fueron reconocidos con el Premio Ig Nobel 2025 por su estudio sobre una preparación clásica de la gastronomía mediterránea. Cómo la creatividad y el rigor pueden aportar soluciones prácticas a desafíos cotidianos

Cómo se hace la perfecta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Simularon ser policías y organizaron

Simularon ser policías y organizaron un robo millonario a una fábrica de Santa Fe: se llevaron 18 millones de pesos

Cómo hacer un barrilete en casa, paso a paso

La ciudad con encanto rural y arroyos a menos de 70 km de CABA para conocer en primavera

Más de diez provincias estarán bajo alerta por lluvias y tormentas en la víspera de primavera

Por qué se frenó el consumo de electrodomésticos pese a la baja de precios y cuáles son los rubros más afectados

INFOBAE AMÉRICA
Cinco escándalos que marcaron la

Cinco escándalos que marcaron la vida y la caída de María Antonieta, la reina más polémica de Francia

Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

Thomas Greven, politólogo alemán: “El cortafuegos contra la extrema derecha en Europa ya se ha roto”

Rusia lanzó un ataque masivo con 580 drones y 40 misiles contra Ucrania: hay al menos tres muertos y decenas de heridos

“Hoy todo mi núcleo familiar sufre”, la incansable lucha de la madre del médico detenido por la dictadura de Ortega en Nicaragua

TELESHOW
Valentino Rossi y el sueño

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián