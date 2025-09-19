Tendencias

Receta de budín de naranja sin harina ni azúcar, rápida y fácil

La solución perfecta para quienes disponen de poco tiempo y desean un resultado delicioso, con ingredientes simples y pasos sencillos que garantizan un postre casero y nutritivo

Por Martina Cortés Moschetti

El budín de naranja sin harina ni azúcar es una opción saludable y fácil de preparar en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de naranja sin harina ni azúcar es una alternativa deliciosa y saludable, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. Elegir esta opción para preparar en pocos pasos y disfrutar de una receta casera, permitiendo resolver un desayuno o una merienda de manera fácil y rápida, sin complicaciones y logrando excelentes resultados.

El origen de este tipo de recetas responde a una tendencia mundial: adaptar preparaciones tradicionales a nuevas necesidades y estilos de vida saludable, sin perder la esencia de la cocina hogareña.

En Argentina, el budín de naranja es un clásico. Las versiones sin harina ni azúcar permiten disfrutarlo sin culpa y aprovechar sus beneficios, especialmente si usamos naranjas frescas y productos naturales. Es posible servirlo solo o decorarlo con un glaseado ligero hecho de yogur natural, o acompañarlo con frutas frescas.

Receta de budín de naranja sin harina ni azúcar

Este budín se destaca por su textura húmeda y su intenso sabor a naranja. En lugar de harina, se utilizan almendras molidas o avena procesada que aportan estructura y nutrientes al budín. Para endulzar sin agregar azúcar, se recurre al uso de edulcorantes naturales como stevia o puré de frutas como banana o manzana.

Esta receta utiliza almendras molidas o avena procesada en lugar de harina tradicional

Es una receta muy sencilla y rápida, ideal para quienes llegan con poco tiempo y buscan un resultado saludable y sabroso.

Preparar este budín no requiere de técnicas complejas ni equipamiento especializado. Es tan fácil como mezclar los ingredientes líquidos y secos, verter la preparación en un molde, y hornear durante unos minutos. Personalizar la receta agregando nueces, pasas o chips de chocolate amargo para elevar aún más su sabor.

Tiempo de preparación

Preparar este budín rápido y saludable en aproximadamente 10 minutos de preparación y 30 minutos de cocción, sumando un total de 40 minutos de principio a fin. Permitir variar el tiempo ligeramente según el horno y el tamaño del molde

Ingredientes

  • 2 naranjas medianas (jugo y ralladura)
  • 3 huevos grandes
  • 100 g de harina de almendras (o avena procesada, en caso de no ser necesario eliminar el gluten)
  • 1/2 taza de puré de banana madura (aprox 1 banana grande)
  • 2 cucharadas de aceite neutro (girasol, coco o maíz)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 a 3 cucharadas de edulcorante apto para horno (stevia, eritritol u otro a gusto)
  • Opcional: nueces, pasas o chips de chocolate (a gusto)
Preparar el budín de naranja lleva solo 40 minutos entre preparación y cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de naranja sin harina ni azúcar, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde de budín.
  2. Lavar las naranjas, rallar la piel y exprimir el jugo.
  3. Batir los huevos con el edulcorante y la esencia de vainilla hasta espumar.
  4. Agregar el aceite, el puré de banana, la ralladura y el jugo de naranja. Mezclar bien.
  5. Incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear. Mezclar hasta integrar. Añadir opcionales si se desea.
  6. Volcar la mezcla en el molde.
  7. Hornear durante 30 minutos o hasta que al pinchar con un palillo, salga apenas húmedo.
  8. Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.
El budín puede conservarse en la heladera hasta por 4 días en un recipiente hermético

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, el budín rinde aproximadamente 8 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de budín (considerando 8 porciones) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Azúcares: 4 g (provenientes de la fruta)
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de naranja sin harina ni azúcar se puede conservar en la heladera hasta 4 días, preferentemente en un recipiente hermético para mantener su humedad y frescura.

