Tendencias

Ideas de decoración para celebraciones al aire libre: cómo crear ambientes memorables

Pequeños detalles pueden convertir cualquier encuentro en una experiencia visualmente impactante durante la primavera

Male Eirin

Por Male Eirin

Guardar
La clave es que te
La clave es que te propongas contar un cuento que te inspire y represente, y que de marco a tu momento de celebración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen múltiples formas de transformar un evento o celebración en una experiencia memorable y visualmente impactante en esta temporada de primavera. Estas ideas de Infobae Deco buscan inspirar a quienes desean organizar una celebración especial.

Decoraciones que marcan la diferencia

Uno de los elementos destacados en cualquier celebración son los pequeños detalles que capturan la atención de los invitados.

Las flores transforman espacios, creando
Las flores transforman espacios, creando ambientes coloridos y acogedores para las fiestas

Un aspecto clave es la decoración de la mesa: las flores son esenciales para dar vida y color a cualquier espacio. Ya sea recolectando flores del jardín o adquiriendo ramos, ubicarlas en jarrones a lo largo de la mesa crea un ambiente acogedor, fresco y elegante.

Personalización en cada detalle

Una opción interesante es incorporar
Una opción interesante es incorporar tarjetas con nombre y diseños ingeniosos con un mensaje especial para cada uno de los invitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalización es una tendencia que no pasa desapercibida en todo tipo de celebraciones. Imprimir tarjetas personalizadas con el nombre y algún mensaje especial, ubicadas estratégicamente sobre los platos, es una forma de sorprender a los invitados.

Estas tarjetas, colocadas sobre cada plato, aportan un aire sofisticado y permiten a los asistentes identificar su lugar con facilidad además de leer un mensaje especialmente dedicado para cada uno de ellos.

Además, jugar con la presentación de los alimentos puede convertirse en una experiencia creativa para sumar a la temática de la celebración.

Una opción, puede ser jugar
Una opción, puede ser jugar con la presentación de los alimentos, ofrececiendo el plato preferido del homenajeado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escenarios únicos para celebrar

El lugar donde se realiza la fiesta también juega un papel fundamental.

Es la época ideal para organizar una reunión al aire libre: un picnic, con vino, queso, frutas y una decoración sencilla pero chic, puede ser una alternativa relajada y memorable.

Picnic en la naturaleza con
Picnic en la naturaleza con una decoración sencilla y relajada resalta en celebraciones esta primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iluminación y ambientación

La iluminación es un elemento que no debe pasarse por alto. Las guirnaldas de luces colgantes son ideales para crear un ambiente especial en reuniones al aire libre. Pueden ser de colores o tonos cálidos, dependiendo de las preferencias del homenajeado.

Además, las palabras luminosas que representan términos clave para el agasajado añaden un toque moderno y divertido al evento.

Las luces colgantes y palabras
Las luces colgantes y palabras luminosas añaden encanto moderno a cenas al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles que unen a los invitados

Los pequeños detalles pueden ayudar a que los invitados se sientan más conectados. No hace falta montar una gran estructura, aunque sí es vital plantear un espacio que contenga a los invitados, asegurándose que estén cómodos.

Esto no solo organiza el espacio, también puede ser una oportunidad para presentar a personas con intereses comunes.

Mantas, almohadones, puffs y mesas
Mantas, almohadones, puffs y mesas bajas es igualmente efectivo para armar un rincón para compartir la celebración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fiestas de cumpleaños han dejado de ser eventos simples para convertirse en experiencias cuidadosamente diseñadas.

Desde la personalización de los detalles hasta la elección del lugar y la iluminación, cada elemento contribuye a crear una celebración inolvidable en espacios al aire libre.

Temas Relacionados

decodecoraciondiseñoeventocelebracioncumpleañosorganización de eventosInfobae decotendenciainspiración y plantasinfobae-decomale-eirinÚltimas noticias

Últimas Noticias

20 fotos: la presentación de la espectacular carta de Selvática para la nueva temporada

La propuesta culinaria se dio a conocer en un evento en la sede de Pilar. Hubo degustaciones, maridajes y recetas inéditas. Las mejores imágenes

20 fotos: la presentación de

Selvática, el oasis gastronómico en Pilar donde se fusiona lo mejor de las cocinas asiática y latinoamericana

Un ambiente sofisticado, detalles cuidadosamente seleccionados y propuestas gourmet de excelencia distinguen a este restaurante que presentó nuevos platos para la temporada. Los detalles de una velada única sobre este templo del sabor que reúne a famosos, deportistas y figuras de todos los ámbitos

Selvática, el oasis gastronómico en

Cuáles son las tres flores ideales para lograr un jardín colorido en el inicio de la primavera

Son especies que permiten disfrutar de tonos vibrantes antes y durante el cambio de estación, con cuidados mínimos y adaptabilidad a diferentes condiciones de luz y clima

Cuáles son las tres flores

Día Mundial del Colesterol: hábitos clave para mejorar los niveles y proteger la salud cardiovascular

Expertos enfatizan la importancia del estilo de vida para prevenir enfermedades y promover el bienestar

Día Mundial del Colesterol: hábitos

Trucos fáciles y económicos para dar nueva vida a paredes, muebles y rincones

Soluciones prácticas y sin obras, como cortinas improvisadas y efectos de pintura, ofrecen alternativas para modernizar cualquier ambiente

Trucos fáciles y económicos para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del nombre más popular a

Del nombre más popular a uno único: la madre quería ponerle “Benjamín” a su primer hijo y un abuelo propuso una denominación inédita

En agosto, la balanza comercial registró un saldo a favor de USD 1.402 millones

Schiaretti se afianza en Córdoba como el principal opositor a Milei y apuesta a empujar a Provincias Unidas

La tasa de desocupación se mantuvo en 7,6% en el segundo trimestre y creció la informalidad

Gonzalo Roca, la apuesta de Milei en Córdoba: “La provincia puede volver a salvar al país del kirchnerismo”

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

Huelga sindical en Francia: más de 300 detenidos y choques con la Policía en rechazo al ajuste fiscal del Gobierno

El nuevo álbum de The Divine Comedy sublima memoria y dolor en tono de pop orquestal

Trump y Xi Jinping intentarán cerrar un acuerdo sobre TikTok en una charla decisiva para el futuro de la app en EEUU

Qué leer esta semana: Elísabet Benavent, un misterio de Dan Brown y los amores de Borges

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”