Del street style al estilo romántico y etéreo: qué looks brillaron en la Semana de la Moda de Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York SS26 destacó la diversidad cromática y la individualidad en cada propuesta presentada (REUTERS/Caitlin Ochs)

La Semana de la Moda de Nueva York consolidó la innovación y la autoexpresión como ejes centrales. Durante seis días, los desfiles y la intensa actividad en las calles marcaron el pulso de la moda internacional.

En esta edición, la elección de colores, los diseños presentados tanto en pasarelas como en el street style, y los looks de celebridades definieron una temporada Primavera/Verano 2026 que apuesta por la individualidad y la versatilidad.

La paleta cromática de la temporada y su impacto

El evento evidenció una gama cromática diversa que brindó espacio para la experimentación y la expresión personal. Entre los tonos predominantes estuvieron amarillos vibrantes.

Amarillos vibrantes, rosas suaves y marrones cálidos marcaron la paleta cromática más relevante de la edición (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los rosas suaves se posicionaron como grandes protagonistas en propuestas de Armani, Saint Laurent y Dior, al transmitir romanticismo y nostalgia.

También sobresalieron matices como marrones cálidos junto a púrpuras profundos y misteriosos como el Amaranto, presentes tanto en ready-to-wear como en alta costura.

La paleta incluyó azules intensos, naranjas afrutados, lilas delicados y características mezclas de tonos verdes. Estos colores se combinaron con una base de neutros como marrón oscuro, gris claro, azul marino y beige, sumando variantes verdosas que fueron desde el bosque profundo hasta matices agrisados.

Durante los desfiles, algunos de los diseños presentaron una paleta de colores suaves, junto a detalles como bordados florales, apliques tridimensionales y hombros descubiertos con un estilo romántico y etéreo.

Los diseños de la temporada Primavera/Verano 2026 fusionaron innovación con detalles inspirados en el romanticismo y la vida urbana (REUTERS/Kylie Cooper)

Esta diversidad cromática marcó una apuesta clara por la experimentación visual y además ofreció nuevas oportunidades para combinar y diferenciar estilos, al reforzar el color como símbolo de identidad en la moda actual.

De la pasarela al street style: modas clave

Respecto a formas y conceptos, la NYFW SS26 renovó clásicos y proyectó microtendencias contundentes. En pasarela, los vestidos lenceros destacaron en versiones sensuales y sencillas, o combinados con pantalones para lograr una propuesta fresca y urbana.

Vestidos lenceros y detalles de estilo cowboy renovaron los clásicos en las pasarelas de Nueva York (REUTERS/Mike Segar)

El renacer del estilo cowboy se manifestó en detalles distintivos: sombreros, botas, cinturones anchos y abundancia de flecos. Las polleras midi con flecos ganaron popularidad por aportar movimiento y un giro audaz.

Los total looks de lunares, vistos en colecciones de Valentino y Carolina Herrera, pasaron rápidamente de las pasarelas a las calles, posicionándose como uno de los estampados clave entre el otoño 2025 y la primavera siguiente.

Las tendencias del street style, como el total denim y los lunares, conquistaron tanto las calles como los desfiles (REUTERS/Kylie Cooper)

El encaje y las transparencias hallaron su espacio en faldas o vestidos, para un aire romántico y casual. En calzado, las chanclas se confirmaron como elección cómoda y sofisticada.

Además, los pañuelos como cinturón continuaron en crecimiento como accesorio funcional, y los conjuntos total denim reafirmaron su estatus atemporal con interpretaciones actualizadas.

Las prendas estampadas, como las de lunares, también estuvieron presentes, con estilos que combinaron desde vestidos hasta accesorios con el mismo estampado.

Los conjuntos monocromáticos y las mezclas de texturas redefinieron la elegancia en la Semana de la Moda de Nueva York SS26 (REUTERS/Caitlin Ochs)

El front row: el impacto de las celebridades

La Semana de la Moda de Nueva York también brilló gracias al estilo de las celebridades presentes.

Lily Collins

Lily Collins sorprendió en la Semana de la Moda de Nueva York SS26 con un conjunto plateado de Calvin Klein que combinó cortes innovadores y detalles metálicos (The Grosby Group)

Lily Collins optó por celebrar la creatividad de Calvin Klein con una combinación innovadora de cortes y neutralidad de paleta. La actriz de Emily en París lució una mezcla entre prendas clásicas y formas inesperadas.

Llevó un conjunto a juego plateado que tenía hombros descubiertos, asimetrías y detalles metálicos que elevaron el outfit e hicieron que todas las miradas se posaran en ella.

Kendall Jenner

El look minimalista en blanco y negro de Kendall Jenner se consolidó como una de las apuestas más elegantes y comentadas del evento neoyorquino (The Grosby Group)

Kendall Jenner apostó por la sencillez con uno de los dúos en blanco y negro más notables del evento. La modelo apostó por un conjunto elegante de inspiración minimalista.

Llevó un jersey negro de manga larga y cuello alto, acompañado de una pollera negra de longitud media que resalta por una banda blanca de textura arrugada situada en la cintura. Complementó el atuendo con zapatos de tacón negros de punta fina y un bolso pequeño también negro.

Naomi Watts

Naomi Watts eligió un sofisticado traje blanco de corte amplio y acabado satinado, marcando tendencia entre las celebridades presentes en la NYFW SS26 (REUTERS/Caitlin Ochs)

Por otro lado, Naomi Watts se inclinó por un look de blazer y pantalón a juego blancos. Su look fue un conjunto de corte amplio en tono marfil, confeccionado en un tejido satinado de textura suave.

El blazer, ligeramente oversize, llevó un cinturón de la misma tela anudado a la altura de la cintura y solapas pronunciadas. La actriz complementó el diseño con anteojos de sol blancos de forma ovalada y labios maquillados en un tono rojo intenso.

Rosalía

Rosalía destacó por un vestido blanco arrugado de silueta amplia y sin tirantes, acompañado de accesorios que captaron todas las miradas en la pasarela (The Grosby Group)

Uno de los looks más destacados fue el de Rosalía, quien acaparó todas las miradas al vestir un diseño blanco arrugado. El vestido de la cantante, largo de color blanco, fue confeccionado en un tejido ligero y con textura arrugada, de silueta amplia y sin tirantes.

El diseño presentó un busto estructurado con pliegues y volumen, al marcar una línea fluida hasta los tobillos. Complementó el atuendo con zapatillas negras de plataforma, anteojos de sol de montura ancha y un pañuelo gris oscuro recogiendo el cabello, que cae suelto sobre los hombros.

Danai Gurira

Danai Gurira apostó por un conjunto monocromático en tono verde oliva con vestido de acabado satinado y blazer a juego, imponiendo un estilo sofisticado (REUTERS/Caitlin Ochs)

Otros de los looks comentados fue el de Danai Gurira. La actriz llevó un conjunto monocromático en tono verde oliva compuesto por un vestido largo de acabado satinado y un blazer a juego, que descansa sobre los hombros sin abrocharse.

El vestido destacó por una caída fluida y detalles de volantes superpuestos en la parte frontal. La textura ligeramente iridiscente del tejido aporta profundidad al color.

Complementó el look con un peinado recogido en una trenza alta y larga, maquillaje en tonos tierra y labios en un matiz cálido.