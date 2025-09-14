Transparencias y lentejuelas protagonizan los looks de celebridades en la Semana de la Moda de Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York refuerza la relación entre celebridades y tendencias de diseño (REUTERS/Eduardo Munoz)

La Semana de la Moda de Nueva York, que se desarrollará hasta el 16 de septiembre, reafirma su estatus como plataforma esencial para descubrir las tendencias que influirán en la industria durante la temporada primavera-verano 2026.

Las transparencias y las lentejuelas dominaron los looks hasta el momento. Aquí, un repaso por algunos casos.

Dakota Johnson: encaje y elegancia

Dakota Johnson deslumbra con un vestido de encaje negro en una gala benéfica (REUTERS/Angelina Katsanis)

Durante uno de los eventos, Dakota Johnson lució un vestido largo de encaje negro transparente con lencería a juego debajo. Destacaba la silueta ceñida, mangas largas, motivos florales bordados y una cola corta de encaje, junto a un escote alto.

El peinado suelto con ondas y flequillo recto acompañó un maquillaje con ojos ahumados y labios nude. Las sandalias negras de tiras finas y joyería discreta completaron su look.

Dylan O’Brien: color y originalidad sobre la pasarela

Dylan O’Brien aporta color y originalidad al desfilar con un perro de refugio en la pasarela (REUTERS/Kylie)

Dylan O’Brien se destacó en la Semana de la Moda de Nueva York al desfilar el 10 de septiembre de 2025 en el show de Rachel Antonoff & Susan Alexandra.

El actor caminó por la pasarela acompañado de un perro de refugio y generó una imagen que combinó creatividad y calidez.

O’Brien lució un suéter rojo con detalles blancos en el pecho y cuello, pantalones de rayas en rojo y blanco, y zapatos negros. Las cadenas doradas, junto con la correa del perro tejida en colores vibrantes y un bolso naranja de punto, aportaron un toque alegre y singular a su propuesta.

Christopher Briney: monocromo renovado en la calle

Christopher Briney opta por un look monocromático negro y propuesta contemporánea en plena calle neoyorquina (The Grosby Group)

Christopher Briney apareció con un estilismo completamente negro, integrado por un chaleco sin mangas, pantalones amplios y una falda superpuesta del mismo tono hasta los tobillos. Su elección aportó un aire contemporáneo.

El actor combinó el conjunto con zapatos negros de punta redonda y un collar largo con colgante metálico. El peinado corto con flequillo lateral complementó una imagen relajada.

Lizzo: transparencias y estructura

Lizzo sorprende con transparencias y estructura en su atuendo durante el desfile de Christian Siriano (REUTERS/Caitlin Ochs)

La artista Lizzo brilló en el desfile de Christian Siriano con un corsé nude de transparencias y costuras verticales, combinado con una falda negra translúcida de corte asimétrico y cola de tul, lo que acentuó la figura del torso y las piernas.

Optó por sandalias negras de tiras, el cabello liso y rojizo partido al centro, y maquillaje en tonos marrones para ojos y labios.

Demi Moore: brillo y glamour

Demi Moore elige el brillo de las lentejuelas y la sobriedad del negro para una aparición impactante (REUTERS/Angelina Katsanis)

Demi Moore posó con un vestido largo negro, ceñido, cubierto de lentejuelas circulares brillantes, cuello alto y mangas largas, además de una abertura lateral que dejaba ver la pierna izquierda.

El cabello suelto en ondas suaves y pendientes largos de piedras verdes añadieron elegancia.

Georgina Rodríguez: terciopelo negro y minimalismo

El minimalismo y el terciopelo negro definen el vestuario de Georgina Rodríguez en un evento de gala (REUTERS/Angelina Katsanis)

Georgina Rodríguez apareció con un vestido largo de terciopelo negro, escote palabra de honor y silueta ajustada, sin ornamentos adicionales. Un collar ancho de pedrería blanca y anillos plateados contrastaron con la prenda.

El peinado ondulado hacia un lado y el maquillaje que resaltó labios nude y cejas conformaron una presencia elegante y sobria, realzada por la iluminación del evento.

Naomi Watts

Naomi Watts llega a la Semana de la Moda de Nueva York con un abrigo-vestido blanco y accesorios en negro (The Grosby Group)

Naomi Watts hizo una aparición notable durante la Semana de la Moda de Nueva York con un estilismo que sorprendió tanto por su sencillez como por su carácter sofisticado.

La actriz eligió un abrigo-vestido blanco de corte recto, con solapas amplias y cierre cruzado y generó un efecto minimalista y elegante. Completó el conjunto con unos zapatos de taco negro de punta fina, combinados con medias grises que aportaron un giro moderno y desenfadado al total look.

A modo de accesorios, Watts optó por un bolso de mano negro de líneas estructuradas y anteojos de sol rectangulares.

Salma Hayek: escote corazón

Salma Hayek apuesta por un vestido de escote corazón y un porte sereno que acapara miradas en la gala (REUTERS/Angelina Katsanis)

Salma Hayek llevó un vestido largo negro de escote corazón y botones frontales, ajustado al cuerpo y sin tirantes, en una gala benéfica en el marco de la Fashion Week.

Además, añadió pendientes largos plateados con pedrería y el cabello peinado hacia atrás. El maquillaje reforzó la intensidad de su mirada y aportó un toque rosa a los labios.

Winnie Harlow: brillo y sofisticación

Winnie Harlow destaca con un conjunto nude de lentejuelas y peinado afro en la ceremonia “Caring for Women” (REUTERS/Angelina Katsanis)

Winnie Harlow deslumbró con un vestido entallado en tono nude, completamente cubierto de lentejuelas que reflejaban la luz y aportaban un acabado brillante y sofisticado.

El diseño, ajustado a la figura, realzó la silueta estilizada de Harlow. El peinado afro voluminoso en tono cobrizo y el maquillaje con labios nude, además de ojos delineados, reforzaron la elegancia.