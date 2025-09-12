Tendencias

Dakota Johnson, la nueva reina del naked dress: cómo se convirtió en referente de las transparencias

La actriz deslumbra en cada aparición pública en la que elige este estilo. Con maquillajes neutros y peinados sencillos, deja que sus vestidos sean los protagonistas

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Dakota Johnson en la cena
Dakota Johnson en la cena anual “Caring for Women” REUTERS/Angelina Katsanis

En la cena anual “Caring for Women” de la Fundación Kering en Nueva York, Dakota Johnson se aseguró que todas las miradas giraran en su dirección. Apostó por lo que muchos consideran la máxima expresión de la tendencia naked dress: un vestido de Gucci confeccionado con encaje negro, bordado con detalles florales que creaban la ilusión de tatuajes sobre su piel.

El vestido, con mangas largas, cuello alto y una falda rematada en tren de tul, dejaba al descubierto un conjunto de lencería oscura, repitiendo tono y actitud de firmeza.

Nada en el estilismo buscó suavizar el efecto: la protagonista de “Cincuenta Sombras de Grey” llevó el cabello recogido de manera informal y un maquillaje neutro, con ojos ahumados, apostando por una imagen de sofisticación sin complicaciones. La elegancia no opacó el mensaje: el naked dress fue protagonista absoluto y la actriz reafirmó el nexo con Gucci, marca que ha alimentado su costado más experimental en la moda.

El naked dress que eligió
El naked dress que eligió Dakota en su última aparición pública REUTERS/Angelina Katsanis

La estilista Kate Young definió a Dakota Johnson previamente en Vogue como una persona sencilla para vestir, a quien le gusta experimentar con la moda sin complicaciones ni estrés. Según Young, Johnson posee una figura que destaca con prendas simples y no requiere excesos, aunque por las noches prefiere arriesgarse y llamar la atención con brillo y propuestas más atrevidas.

Los naked dress de Dakota Johnson: una historia (muy) visual

Late Night y el vestido de la venganza: tul negro y body vintage

En su regreso a la televisión estadounidense tras la confirmación pública de su separación de Chris Martin, la protagonista de Amores Materialistas acudió al programa Late Night with Seth Meyers vestida de tul negro transparente. Bajo el vestido, lució un body bordo vintage con escote strapless, logrando una silueta acorde tanto para el impacto mediático como para la tendencia naked.

El apodado vestido de la
El apodado vestido de la venganza de Dakota Crédito: Grosby Group

El look, adornado con stilettos negros de YSL, bolso Jackie de Gucci, gafas Oliver Peoples x Khaite y joyas seleccionadas, motivó comparaciones inmediatas en redes sociales con el “revenge dress” inmortalizado por la princesa Diana.

La coincidencia temporal y la carga simbólica hicieron del outfit un fenómeno digital. El contexto fue clave: su aparición llegó justo después de que se conocieran detalles de su vida personal, convirtiendo la prenda en un guiño visual de independencia y estilo.

Dakota Johnson reinventó el naked
Dakota Johnson reinventó el naked dress en televisión estadounidense Crédito: Grosby Group

Premiere de “Madame Web”: nude efecto segunda piel por Gucci

Durante la premiere de “Madame Web”, Johnson prefirió un naked look en tono nude, también firmado por Gucci.

El vestido consistió en una red cosida con strass sobre una malla del color de su piel, logrando el efecto de “desnudez” que marcó tendencia. La imagen de Johnson luciendo esa pieza se viralizó de inmediato, fortaleciendo la relación entre la actriz y la casa italiana. El contexto, una premiere de superproducción internacional, reforzó el carácter innovador y el pulso contemporáneo de la apuesta.

Dakota Johnson em el estreno
Dakota Johnson em el estreno de "Madame Web" en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Festival de Venecia: flecos, cristales y nostalgia setentista

En la 78ª edición del Festival de Cine de Venecia, la actriz apostó por otro naked dress firmado nuevamente por Gucci. El diseño, una columna de tul bordado con cristales tipo lágrima y flecos de cristal rosaline, ofreció una silueta de capa y brillo potente para el evento cinematográfico.

El festival, icono del glamour europeo, sirvió de marco para que la actriz desplegara su interpretación del boho sofisticado de los años 70. La elección de accesorios minimalistas completó una imagen de modernidad y homenaje al pasado.

La actriz siempre fiel a
La actriz siempre fiel a las transparencias y a Gucci REUTERS/Yara Nardi

Met Gala 2022: catsuit de encaje y flecos por Gucci

En la Met Gala celebrada en el Museo Metropolitano de Nueva York, la hija de Don Jhonson y Melanie Griffith optó por un catsuit negro transparente realizado por Gucci, afirmando una vez más su fidelidad con la maison italiana. La prenda, ajustada como una segunda piel, se destacaba por el encaje y flecos de pailettes metálicos que acompañaban el movimiento.

La actriz llegó a la gala con un batín de terciopelo de la misma firma, una pieza inesperada que después fue retirada para revelar la verdadera apuesta de la noche. El Met es conocido por celebrar lo extremo y lo inesperado, y la elección de la actriz encajó con ese espíritu.

En la Met Gala, Dakota
En la Met Gala, Dakota Johnson eligió un catsuit de encaje negro con flecos metálicos de Gucci REUTERS/Andrew Kelly

Dakota Johnson encuentra en las transparencias, el encaje y la experimentación, el escenario ideal para demostrar que el naked dress puede ser mucho más que una tendencia pasajera: funciona como declaración, apropiación y show visual. Cada elección cuenta su propia historia, desde un evento benéfico y la alfombra roja hasta la respuesta instantánea de las redes sociales.

Temas Relacionados

Dakota JohnsonNaked dressCincuenta Sombras de GreyGucciModa

Últimas Noticias

Cómo adquirir el hábito de hacer ejercicio todos los días

Para integrar la actividad física en la vida diaria, es clave entender cómo se crean nuevas rutinas y cómo vencer las dificultades del comienzo. La opinión de un experto a Infobae

Cómo adquirir el hábito de

El flequillo Birkin y corte bob, un estilo combinado para rejuvenecer este otoño

Si quieres lucir un look nuevo para la temporada que está por llegar, esta fusión de clásicos será tu mejor opción

El flequillo Birkin y corte

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Un análisis genómico, que fue publicado en la revista Science, reveló que existió un equilibrio entre machos y hembras. Cómo los resultados ayudan a reescribir la historia evolutiva de la especie

La vida social de los

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

Una opción clásica de la cocina española y argentina, ideal para quienes buscan un plato sencillo y sabroso, con rebozado crujiente, listo en solo 25 minutos y perfecto para cualquier ocasión

Receta de filete de merluza

¿Los básicos conquistan Hollywood?: quiénes son los famosos devenidos en influencers de looks clásicos

Figuras como David Beckham, Jennifer Aniston y Kim Kardashian consolidan la vigencia de estas prendas en sus estilos personales. La comodidad y la funcionalidad están de moda

¿Los básicos conquistan Hollywood?: quiénes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una estación de la línea

Una estación de la línea B del Subte se mantendrá cerrada durante tres meses por obras

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Detuvieron a dos jóvenes que le dispararon a otro en una pierna en La Matanza: el video del ataque

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

El dólar subió por quinta jornada consecutiva en otro día negativo para acciones y bonos

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky advirtió que Putin busca

Zelensky advirtió que Putin busca la ocupación total de Ucrania

“No queremos convertirnos en un recuerdo”, dice el ministro de Tuvalu, un país en peligro de extinción

Ruinas imperiales, torres infinitas y migraciones legendarias: así es la enigmática ciudad de Daugavpils

Estados Unidos y Reino Unido avanzan en acuerdos tecnológicos y nucleares antes de la visita de Donald Trump a Londres

La Unión Europea e India entran en fase decisiva para un acuerdo de libre comercio

TELESHOW
Matías Martin confirmó que se

Matías Martin confirmó que se hizo una vasectomía y contó la razón detrás de su decisión

Las imágenes de Emilia Mernes en Nueva York: besos con Duki, moda y amigos después del mp3 tour

El gesto de Katy Perry con sus fans argentinos: fue a comer a una parrilla y salió a la calle a regalar empanadas

José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre: “Es muy mágico”

El primer viaje de Chechu Bonelli junto a sus hijas tras su separación de Darío Cvitanich