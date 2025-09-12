Dakota Johnson, la nueva reina del naked dress: cómo se convirtió en referente de las transparencias

Dakota Johnson en la cena anual “Caring for Women” REUTERS/Angelina Katsanis

En la cena anual “Caring for Women” de la Fundación Kering en Nueva York, Dakota Johnson se aseguró que todas las miradas giraran en su dirección. Apostó por lo que muchos consideran la máxima expresión de la tendencia naked dress: un vestido de Gucci confeccionado con encaje negro, bordado con detalles florales que creaban la ilusión de tatuajes sobre su piel.

El vestido, con mangas largas, cuello alto y una falda rematada en tren de tul, dejaba al descubierto un conjunto de lencería oscura, repitiendo tono y actitud de firmeza.

Nada en el estilismo buscó suavizar el efecto: la protagonista de “Cincuenta Sombras de Grey” llevó el cabello recogido de manera informal y un maquillaje neutro, con ojos ahumados, apostando por una imagen de sofisticación sin complicaciones. La elegancia no opacó el mensaje: el naked dress fue protagonista absoluto y la actriz reafirmó el nexo con Gucci, marca que ha alimentado su costado más experimental en la moda.

El naked dress que eligió Dakota en su última aparición pública REUTERS/Angelina Katsanis

La estilista Kate Young definió a Dakota Johnson previamente en Vogue como una persona sencilla para vestir, a quien le gusta experimentar con la moda sin complicaciones ni estrés. Según Young, Johnson posee una figura que destaca con prendas simples y no requiere excesos, aunque por las noches prefiere arriesgarse y llamar la atención con brillo y propuestas más atrevidas.

Los naked dress de Dakota Johnson: una historia (muy) visual

Late Night y el vestido de la venganza: tul negro y body vintage

En su regreso a la televisión estadounidense tras la confirmación pública de su separación de Chris Martin, la protagonista de Amores Materialistas acudió al programa Late Night with Seth Meyers vestida de tul negro transparente. Bajo el vestido, lució un body bordo vintage con escote strapless, logrando una silueta acorde tanto para el impacto mediático como para la tendencia naked.

El apodado vestido de la venganza de Dakota Crédito: Grosby Group

El look, adornado con stilettos negros de YSL, bolso Jackie de Gucci, gafas Oliver Peoples x Khaite y joyas seleccionadas, motivó comparaciones inmediatas en redes sociales con el “revenge dress” inmortalizado por la princesa Diana.

La coincidencia temporal y la carga simbólica hicieron del outfit un fenómeno digital. El contexto fue clave: su aparición llegó justo después de que se conocieran detalles de su vida personal, convirtiendo la prenda en un guiño visual de independencia y estilo.

Dakota Johnson reinventó el naked dress en televisión estadounidense Crédito: Grosby Group

Premiere de “Madame Web”: nude efecto segunda piel por Gucci

Durante la premiere de “Madame Web”, Johnson prefirió un naked look en tono nude, también firmado por Gucci.

El vestido consistió en una red cosida con strass sobre una malla del color de su piel, logrando el efecto de “desnudez” que marcó tendencia. La imagen de Johnson luciendo esa pieza se viralizó de inmediato, fortaleciendo la relación entre la actriz y la casa italiana. El contexto, una premiere de superproducción internacional, reforzó el carácter innovador y el pulso contemporáneo de la apuesta.

Dakota Johnson em el estreno de "Madame Web" en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Festival de Venecia: flecos, cristales y nostalgia setentista

En la 78ª edición del Festival de Cine de Venecia, la actriz apostó por otro naked dress firmado nuevamente por Gucci. El diseño, una columna de tul bordado con cristales tipo lágrima y flecos de cristal rosaline, ofreció una silueta de capa y brillo potente para el evento cinematográfico.

El festival, icono del glamour europeo, sirvió de marco para que la actriz desplegara su interpretación del boho sofisticado de los años 70. La elección de accesorios minimalistas completó una imagen de modernidad y homenaje al pasado.

La actriz siempre fiel a las transparencias y a Gucci REUTERS/Yara Nardi

Met Gala 2022: catsuit de encaje y flecos por Gucci

En la Met Gala celebrada en el Museo Metropolitano de Nueva York, la hija de Don Jhonson y Melanie Griffith optó por un catsuit negro transparente realizado por Gucci, afirmando una vez más su fidelidad con la maison italiana. La prenda, ajustada como una segunda piel, se destacaba por el encaje y flecos de pailettes metálicos que acompañaban el movimiento.

La actriz llegó a la gala con un batín de terciopelo de la misma firma, una pieza inesperada que después fue retirada para revelar la verdadera apuesta de la noche. El Met es conocido por celebrar lo extremo y lo inesperado, y la elección de la actriz encajó con ese espíritu.

En la Met Gala, Dakota Johnson eligió un catsuit de encaje negro con flecos metálicos de Gucci REUTERS/Andrew Kelly

Dakota Johnson encuentra en las transparencias, el encaje y la experimentación, el escenario ideal para demostrar que el naked dress puede ser mucho más que una tendencia pasajera: funciona como declaración, apropiación y show visual. Cada elección cuenta su propia historia, desde un evento benéfico y la alfombra roja hasta la respuesta instantánea de las redes sociales.