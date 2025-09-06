Tendencias

La nueva jefa de Vogue: fidelizar la audiencia digital y otras 4 claves de la llegada de Chloe Malle

Es la nueva directora de contenidos de la edición de Estados Unidos de la icónica revista. Con su llegada, qué transformaciones profundas se debaten sobre tradición y modernidad. Cómo es el inicio de una etapa que podría redefinir el rumbo de la industria editorial de lujo

Agustín Gallardo

Guardar
Chloe Malle asume como jefa
Chloe Malle asume como jefa de contenidos de Vogue Estados Unidos tras la salida de Anna Wintour luego de casi cuatro décadas al frente de la revista (Instagram/Chloe Malle)

Está claro: Anna Wintour será Vogue por siempre. Ahora bien, la cosas no ocurriran del mismo modo. Hay una nueva cara, un nuevo rostro de la edición norteamericana de la revista más importante de moda del mundo. Se trata de Chloe Malle, la nueva jefa de este universo fashionista que, a priori, tiene una misión y es -ni más ni menos- adecuarse a los nuevos tiempos.

El relevo en la dirección de contenidos de Vogue Estados Unidos marca un punto de inflexión en la historia de la revista. Tras el anuncio del retiro de Wintour como editora en jefe, la publicación ha designado a Chloe Malle como su nueva jefa de contenidos, una decisión que redefine el liderazgo tras casi cuarenta años de gestión ininterrumpida por parte de Wintour.

La revista que retrata el imperio del lujo comienza una nueva etapa en un tiempo donde las marcas de lujo también dan fin a nombres propios que simbolizaron una época. Por dar solo un ejemplo de varios recientes, tras más de 25 años al frente, la icónica diseñadora, Donatella Versace, dejó la dirección creativa de la marca en marzo de este año.

Aquí 5 claves para entender qué implica el nuevo “reinado” de Chloe Malle.

1. Estructura de nuevo cargo

Hija de Candice Bergen y
Hija de Candice Bergen y Louis Malle, Chloe aporta una identidad cosmopolita y un perfil mediático a la dirección editorial de Vogue Instagram Chloe Malle

La llegada de Malle a la cúspide editorial de Vogue no solo implica un cambio de nombre, sino también una transformación en la estructura del cargo, que ahora adopta el título de “jefa de contenidos”, en sintonía con las ediciones internacionales de la revista.

2. Identidad cosmopolita

Malle, de 39 años, nació en París y es hija de la actriz Candice Bergen y del director francés Louis Malle. Su infancia transcurrió entre la capital francesa y Los Ángeles, lo que le permitió forjar una identidad cosmopolita antes de consolidar su carrera en el periodismo y los medios.

El proceso de sucesión estuvo precedido por meses de especulaciones desde que Wintour comunicó su decisión de dejar el puesto en junio. La designación de Malle generó debate en redes sociales, donde su origen familiar se convirtió en tema de conversación. Frente a estas discusiones, Malle manifestó en The New York Times: “Me siento una nepobaby orgullosa”.

3. Trayectoria

El nuevo cargo de Chloe
El nuevo cargo de Chloe Malle, “jefa de contenidos”, responde a una estructura global adoptada por las ediciones internacionales de la revista Instagram Chloe Malle

La trayectoria profesional de Chloe Malle se caracteriza por una combinación de tradición y renovación. Antes de integrarse de manera estable a Vogue a los 25 años, colaboró con medios como The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest y WWD. Su experiencia previa incluyó la cobertura de temas inmobiliarios para The New York Observer.

Al referirse a su vínculo con la revista, Malle afirmó: “Vogue ya ha moldeado quién soy, ahora estoy emocionada ante la posibilidad de moldear Vogue”.

Desde su ingreso en 2011, Malle desempeñó diversos roles vinculados a la moda, la cultura y el estilo de vida, hasta asumir la jefatura de la web y la conducción del pódcast “The Run Through”. Bajo su liderazgo, el tráfico de Vogue.com duplicó sus cifras recientes, consolidando el giro hacia las plataformas digitales como eje central de la nueva gestión.

4. Fidelizar a la audiencia digital sin dejar de lado la periodicidad impresa

Con experiencia previa en medios
Con experiencia previa en medios como The New York Times y The Wall Street Journal, Malle representa una combinación de tradición y renovación en el liderazgo de Vogue Instagram Chloe Malle

En diálogo con The New York Times, Chloe Malle delineó los objetivos de su etapa al frente de la revista: “Propios, pero muy alineados con la deriva que ha impreso Wintour a la cabecera en los últimos años: tener menos periodicidad impresa, fidelizar a la audiencia digital y reducir los textos en web a los estrictamente necesarios, signifique eso lo que signifique”.

Entre los hitos de su trabajo reciente, Malle coordinó la histórica portada con Lauren Sánchez antes de su boda con Jeff Bezos y lideró la cobertura de la boda en la Casa Blanca de Naomi Biden, nieta del presidente Joe Biden.

Entre sus logros, impulsó el
Entre sus logros, impulsó el crecimiento digital de Vogue.com y coordinó coberturas relevantes, como la boda de Lauren Sánchez y Bezos

A pesar del cambio en la dirección de contenidos, la influencia de Anna Wintour permanece intacta dentro del organigrama de Condé Nast y Vogue.

Wintour continúa como directora de contenidos globales, supervisando las 27 ediciones internacionales del sello editorial. Ella misma confirmó que mantendrá su oficina y su colección de cerámica en el mismo lugar.

Sobre la convivencia profesional con Wintour, Chloe Malle expresó: “Sé que algunas personas que estaban interesadas en este puesto se sentían un poco intimidadas por la idea de tener a Anna al final del pasillo. Yo estoy muy contenta de que esté allí con su cerámica de Clarice Cliff”.

Aunque dejó de ser editora
Aunque dejó de ser editora en jefe, Anna Wintour sigue en Condé Nast como directora de contenidos globales y mantendrá su oficina en Vogue REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

El anuncio de la sucesión coincidió con la Semana de la Moda de Nueva York y se produce en un contexto de desafíos renovados para el sector editorial, donde la consolidación digital y las alianzas con marcas adquieren un papel prioritario.

En palabras de Anna Wintour: “Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos guía a nosotros y a nuestro público hacia donde nunca antes habíamos estado”.

5. Compromiso con la política

Malle ha hecho público su respaldo a cuestiones y figuras demócratas, tanto en sus perfiles de redes sociales como en su pódcast.

Firme en sus posturas políticas,
Firme en sus posturas políticas, Chloe Malle ha manifestado su respaldo a causas progresistas y figuras demócratas tanto en redes sociales como en su pódcast Instagram Chloe Malle

En 2017, participó en la Marcha de las Mujeres y fue retratada sosteniendo un cartel con la consigna “Mantén tus manitas lejos de mis derechos”.

En un episodio de su pódcast emitido en 2024 tras la reelección de Donald Trump, Malle manifestó su descontento por los resultados electorales.

Durante esa conversación, preguntó a su invitado Jack Schlossberg —nieto de John F. Kennedy— cuál sería el mensaje de Kennedy para quienes experimentan dificultades en ese momento y qué consejos podría ofrecerles.

