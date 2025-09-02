Vogue anunció quién será la sucesora de Anna Wintour en la dirección de contenidos

Chloe Malle asume la dirección de contenidos de Vogue Estados Unidos, sucediendo a Anna Wintour tras 37 años al frente de la revista (Créditos: Charles Sykes/Invision/AP. Instagram/Chloe Malle)

Los pasillos de la redacción de Vogue Estados Unidos respiran un aire distinto. Después de casi cuatro décadas bajo la autoridad inconfundible de Anna Wintour, el nombre de una nueva líder comienza a recorrer oficinas y portadas.

Chloe Malle, de 39 años, es hija de la actriz Candice Bergen y del director Louis Malle, y asume la dirección de contenidos de Vogue Estados Unidos, combinando una herencia familiar reconocida con una carrera propia en el periodismo y los medios.

El proceso de sucesión venía arrastrando especulaciones desde que Wintour anunció, en junio, su retiro del puesto como editora en jefe. Además del cambio de liderazgo, la revista adopta el título de “jefa de contenidos” para este puesto, igual que en sus otras ediciones internacionales.

Raíces familiares y trayectoria profesional

Chloe Malle, nacida en París, hija de la actriz Candice Bergen y el director francés Louis Malle, se crió entre la capital francesa y Los Ángeles. Malle ingresó de forma estable a Vogue a los 25 años, tras una colaboración previa con medios como The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest y WWD.

Hija de la actriz Candice Bergen y el director Louis Malle, Chloe Malle lidera la nueva etapa editorial de la influyente publicación de moda (Instagram/Chloe Malle)

La herencia familiar no pasó inadvertida en el debate público sobre su designación, en especial en redes sociales, donde su origen se convirtió en materia de conversación. Frente a ello, Malle expresó en The New York Times una postura clara: “Me siento una nepobaby orgullosa”.

El vínculo entre medios, tradición y reinvención contribuyó al perfil de Malle como una profesional que “cubría temas inmobiliarios para The New York Observer” antes de su desembarco en Vogue. De acuerdo a su propio testimonio, ella declaró: “Vogue ya ha moldeado quién soy, ahora estoy emocionada ante la posibilidad de moldear Vogue”.

Nuevo enfoque editorial y digitalización

El movimiento hacia las plataformas digitales se consolida como pilar de la nueva gestión. Bajo la orientación de Malle, el tráfico de Vogue.com duplicó sus cifras recientes. Desde 2011, desempeñó distintos roles relacionados con moda, cultura y estilo de vida, hasta ocupar la jefatura de la web y presentadora del pódcast “The Run Through”.

La designación de Chloe Malle marca el inicio de una estrategia enfocada en la transformación digital y la expansión de audiencias de Vogue Instagram Chloe Malle

En su diálogo con el medio mencionado Chloe Malle anticipó los objetivos principales de su fase al mando: “Propios, pero muy alineados con la deriva que ha impreso Wintour a la cabecera en los últimos años: tener menos periodicidad impresa, fidelizar a la audiencia digital y reducir los textos en web a los estrictamente necesarios, signifique eso lo que signifique”.

El trabajo de Malle incluyó la coordinación de la histórica portada con Lauren Sánchez en la previa a su boda con Jeff Bezos, y la cobertura de la boda en la Casa Blanca de Naomi Biden, nieta del presidente Joe Biden.

Relación con Anna Wintour y desafíos futuros

La influencia de Anna Wintour se mantiene dentro del organigrama de Condé Nast y Vogue. Wintour permanece como directora de contenidos globales y supervisa las 27 ediciones internacionales del sello editorial. Ella confirmó que seguirá en la misma oficina y que su colección de cerámica continuará allí.

Anna Wintour continúa como directora global de contenidos de Condé Nast y supervisa las 27 ediciones internacionales de Vogue REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Sobre el vínculo profesional con Wintour, Chloe Malle opinó: “Sé que algunas personas que estaban interesadas en este puesto se sentían un poco intimidadas por la idea de tener a Anna al final del pasillo. Yo estoy muy contenta de que esté allí con su cerámica de Clarice Cliff”.

El anuncio coincide con la Semana de la Moda de Nueva York y con un contexto de desafíos renovados para el sector editorial, donde el desarrollo digital y las alianzas con marcas resultan prioritarios. En palabras de Anna Wintour: “Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos guía a nosotros y a nuestro público hacia donde nunca antes habíamos estado”.