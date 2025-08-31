Tendencias

Por qué Sabrina Carpenter es la nueva embajadora del estilo coquette

La cantante estadounidense se consolidó como referente global al incorporar elementos románticos y vintage en su estética

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
El estilo coquette resalta la
El estilo coquette resalta la preferencia por tonos pastel y encajes en la moda pop actual (REUTERS)

Sabrina Carpenter se afianzó en la escena musical y de las redes sociales como una de las figuras clave de la moda pop juvenil, distinguida por una estética fácilmente identificable y posicionada en la vanguardia.

A lo largo del último año, sobresalió al adoptar y difundir el llamado estilo coquette, tendencia que recupera elementos románticos, tonos pastel y guiños vintage. Esta propuesta refuerza su presencia como referente entre la generación Z.

¿En qué consiste el estilo coquette?

La palabra coquette, de origen francés, alude a un ideal femenino vinculado a la coquetería y el atractivo visual. El look coquette se inspira en la moda de finales del siglo XIX y principios del XX. Incluye encajes, lazos, corsetería, tejidos semitransparentes, polleras con vuelo y accesorios como perlas o diademas. Los colores principales son blancos, rosas pálidos, celestes, cremas y la gama de tonos suaves.

El maquillaje acompaña con rubores tenues, labios rosados y delineados sutiles, mientras que los peinados evocan ondas marcadas, semirrecogidos y adornos como moños.

La influencia de Sabrina Carpenter
La influencia de Sabrina Carpenter impulsa una nueva estética romántica dentro de la cultura juvenil (REUTERS)

Esta moda se convierte además en un recurso de comunicación visual. Aporta una atmósfera definida por la inocencia y el romanticismo, renovando las referencias de feminidad contemporánea.

La tendencia se expresa en escenarios musicales y perfiles de Instagram y TikTok de figuras internacionales. La cantante se destaca como una de las principales impulsoras de su popularización mundial.

El desarrollo de la estética de Sabrina Carpenter

La imagen de Sabrina Carpenter evolucionó de manera paulatina. En sus comienzos como actriz dentro del universo Disney, eligió prendas cómodas y estilismos propios de la alfombra roja adolescente, como pantalones ajustados, vestidos rectos en colores llamativos y maquillaje natural, siguiendo los códigos de la moda juvenil estadounidense.

Elementos vintage y accesorios clásicos
Elementos vintage y accesorios clásicos marcan tendencia en escenarios y redes sociales (REUTERS)

A medida que avanzó su carrera y se consolidó como cantante solista, añadió detalles románticos y delicados en sus apariciones públicas.

Las premiaciones y lanzamientos musicales se convirtieron en espacios de experimentación visual: se incorporaron vestidos de tul, encajes visibles, lazos en hombros y accesorios para el cabello, y la paleta de colores migró hacia los rosas, lilas y blanco marfil.

En sus videoclips recientes, la narrativa estética se profundizó: el vestuario para escenarios y giras incluye faldas voluminosas, tops bordados, medias de fantasía y el clásico calzado Mary Jane. El maquillaje remarca mejillas ruborizadas y destellos perlados en los párpados, sumado a peinados con ondas suaves o trenzas decorativas.

La imagen pública de Sabrina
La imagen pública de Sabrina Carpenter evoluciona con inspiración en finales del siglo XIX (REUTERS)

Influencia y adaptabilidad del estilo en redes sociales

El impacto del look también se refleja en la cultura visual de las redes sociales. Las publicaciones de Sabrina Carpenter en Instagram y TikTok demuestran un manejo consciente de su imagen, con interiores pastel, filtros brillantes, flores secas, espejos ornamentados y detalles antiguos en las fotografías.

Su influencia se amplifica entre seguidoras y creadoras de contenido, quienes replican y viralizan el hashtag #coquette a través de historias, reels y retos temáticos.

La versatilidad del estilo coquette en su figura destaca otra característica clave. En galas y alfombras rojas, Carpenter elige vestidos largos en seda, hombros caídos, collares de perlas y guantes cortos, al tener una estética clásica y refinada.

Vestidos de tul, lazos y
Vestidos de tul, lazos y perlas simbolizan la renovación del vestuario pop contemporáneo (REUTERS/Jeenah Moon)

En sus shows, la propuesta se traduce en conjuntos de corsés, minifaldas de tul o satén y encajes, mostrando a la vez una actitud lúdica. La consolidación de la artista como referente del look coquette responde tanto a su enfoque creativo como a la búsqueda de nuevas representaciones femeninas dentro de la industria cultural.

Su evolución estilística emplea la nostalgia visual, pero añade ironía y autoafirmación, en sintonía con las corrientes que actualizan el vestuario pop.

Temas Relacionados

Sabrina CarpenterEstilo de celebridadesLooksCoquetteFamosasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ataques de pánico en niños y adolescentes: por qué aumentan las consultas a edades cada vez más tempranas

Cuáles son las señales de alerta, los hábitos que pueden dispararlos y qué pueden hacer las familias para cuidar la salud emocional de sus hijos, según dos expertas

Ataques de pánico en niños

Los 10 platos argentinos elegidos entre los mejores del mundo, según un prestigioso ranking

La diversidad de ingredientes y tradiciones regionales convirtió a la cocina nacional en un referente global. Los detalles de la guía culinaria Taste Atlas

Los 10 platos argentinos elegidos

Brillos, transparencias y sastrería: las apuestas más espectaculares de la red carpet del Festival de Venecia

Entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre, la ciudad italiana se transforma en epicentro de moda y glamour, al presentar una sucesión de outfits que atrapan todas las miradas en su icónica alfombra roja. Los mejores looks de la cuarta jornada

Brillos, transparencias y sastrería: las

El secreto para lograr un buen descanso: cuáles son los mejores ejercicios para dormir bien

Investigaciones recientes coinciden en que ciertos entrenamientos ofrecen ventajas comprobadas para quienes buscan mejorar su calidad de sueño y dejar atrás los problemas de insomnio. Cuál es la práctica más efectiva para promover la relajación

El secreto para lograr un

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Un estudio realizado por investigadores de Indonesia, Australia y Nueva Zelanda halló que casi el 77% de los animales presenta heridas causadas por actividades humanas

¿El tiburón ballena es peligroso?
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ataques de pánico en niños

Ataques de pánico en niños y adolescentes: por qué aumentan las consultas a edades cada vez más tempranas

Venta de muebles y préstamos “gota a gota”: así operaba una banda que explotaba a extranjeros y extorsionaba a clientes

Misiones: rescataron a un chico de 11 años que se había caído a un pozo de agua de 8 metros de profundidad

Menor traslado a precios: pese a la suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto se mantendría cerca del 2 por ciento

Los 10 platos argentinos elegidos entre los mejores del mundo, según un prestigioso ranking

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador exigirá visa temporal a ciudadanos

Ecuador exigirá visa temporal a ciudadanos de 45 países desde el próximo lunes

Trump puso en duda una reunión bilateral entre Putin y Zelensky: “Quizás necesiten enfrentarse un poco más”

Backstreet Boys en Las Vegas: revelan cuánto ganan por cada concierto en el Sphere

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

TELESHOW
El festejo de la China

El festejo de la China Suárez luego de que Mauro Icardi convirtiera un gol en el triunfo del Galatasaray

Santiago Korovsky visitó la cancha de San Lorenzo junto a Celeste Cid y fue homenajeado en el clásico ante Huracán

Anita Espasandin celebró la comunión de su hijo: cartas a mano, globos y una torta especial

El día relax de Wanda Nara en México: amigos, paseo en barco y delfines

Charly García fue visto filmando un video en la calle Corrientes a bordo de un taxi antiguo