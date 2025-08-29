Ñoquis caseros: cinco variantes deliciosas para renovar la tradición de cada 29

El 29 de cada mes se celebra la tradición de los ñoquis en numerosos hogares argentinos y de raíz inmigrante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día 29 de cada mes, familias y amigos se preparan para compartir el ritual de los ñoquis. La costumbre, consolidada a lo largo de décadas, trasciende lo gastronómico y se asocia con gestos como dejar dinero bajo el plato para atraer la buena fortuna.

Estas son cinco variantes de recetas de ñoquis que apuestan por ingredientes diferentes, técnicas sencillas y una historia propia:

1- Ñoquis de papa clásicos

El origen de los ñoquis de papa queda vinculado a la llegada de los inmigrantes italianos a Sudamérica. Este plato, valorizado por su simpleza y versatilidad, se convirtió en un clásico indiscutido de la gastronomía hogareña. Su popularidad se sostiene por la nobleza de los ingredientes y la posibilidad de adaptarlos a cualquier tipo de salsa, desde la bolognesa tradicional hasta cremas suaves de queso.

Ingredientes:

1 kilo de papas harinosas

300 gramos de harina 0000

1 huevo

Sal y nuez moscada al gusto

Paso a paso:

Cocinar las papas con cáscara hasta que estén blandas. Pelarlas en caliente y hacer un puré fino, sin grumos. Mezclar el puré con el huevo, la sal y la nuez moscada. Incorporar la harina de a poco, amasando suavemente hasta lograr una masa tierna. Formar rollos y cortar en piezas de 2 centímetros. Marcar cada ñoqui sobre un tenedor. Hervirlos en agua con sal hasta que floten.

2- Ñoquis de ricota

Cinco variantes de ñoquis demuestran la creatividad y diversidad gastronómica en la cocina local (Freepik)

Los ñoquis de ricota representan una opción elegida por quienes buscan alternativas más ligeras y rápidas que la tradicional receta de papa. Se distinguen por su textura blanda y la velocidad de su preparación, que prescinde del paso de cocer y pelar las papas. Este plato se prepara fácilmente en casa, siguiendo pocos pasos y utilizando productos lácteos frescos.

Ingredientes:

500 gramos de ricota fresca

1 huevo

150 gramos de harina 0000

50 gramos de queso rallado (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

Disponer la ricota en un bol y desgranarla con un tenedor, para que quede bien suelta. Incorporar el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Agregar de a poco la harina hasta integrar y obtener una masa húmeda pero maleable. Dividir en porciones, hacer tiras cilíndricas y cortar los ñoquis. Cocinarlos en agua hirviendo con sal. Remover suavemente y retirar apenas suben a la superficie.

3- Ñoquis de espinaca

La costumbre de dejar dinero bajo el plato busca atraer prosperidad durante el ritual del Día de los Ñoquis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa tradicional es la de ñoquis de espinaca, una opción que suma el aporte de vegetales a la masa y resulta en una receta con color y sabor particular. Su origen se remonta a cocinas familiares donde la inventiva permitió incorporar verduras frescas a una base de harina y huevo.

Ingredientes:

1 atado grande de espinaca

250 gramos de ricota fresca

1 huevo

100 gramos de harina 0000

50 gramos de queso rallado

Sal, pimienta

Paso a paso:

Lavar bien la espinaca, cocer con agua y sal, y escurrir todo el líquido. Picar la espinaca para integrarla con la ricota y el huevo. Sumar el queso rallado, la harina, la sal y la pimienta, mezclando hasta formar una masa húmeda. Armar tiras y cortar ñoquis pequeños. Hervirlos hasta que suban, retirando con una espumadera para no romperlos.

4- Ñoquis de sémola (Gnocchi alla romana)

Los ñoquis de sémola, conocidos como gnocchi alla romana, aportan una textura única gracias a su gratinado (Freepik)

Los llamados ñoquis de sémola, o gnocchi alla romana, se diferencian por su textura distinta y su cocción al horno. Originarios de la región del Lacio, en Italia, se preparan con sémola de trigo, leche y huevos, y se gratinan con manteca y queso rallado hasta que forman una costra dorada.

Ingredientes:

1 litro de leche

250 gramos de sémola de trigo

50 gramos de manteca

2 yemas de huevo

100 gramos de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

Calentar la leche hasta que rompa hervor y añadir la sémola en forma de lluvia, revolviendo con cuchara de madera. Bajar el fuego y cocinar hasta que espese, unos 5 minutos. Retirar del fuego, sumar la manteca, las yemas, la mitad del queso y los condimentos. Extender sobre una placa, dejar enfriar y cortar círculos con un cortante. Colocar en una fuente enmantecada y cubrir con el resto del queso. Gratinar en horno fuerte hasta dorar la superficie.

5- Ñoquis de calabaza

La reunión de amigos y familiares en torno a los ñoquis refuerza la tradición gastronómica argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante de ñoquis de calabaza surgió como una respuesta a la estacionalidad de los productos y la necesidad de aprovechar al máximo los vegetales del huerto. Este plato, cada vez más valorado en menús de primavera y otoño, requiere algo más de paciencia en la cocción de la calabaza, pero resulta ideal para quienes buscan incorporar más hortalizas a su dieta diaria.

Ingredientes:

700 gramos de calabaza (preferentemente tipo anco)

250 gramos de harina 0000 (puede requerirse un poco más)

1 huevo

50 gramos de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

Cortar y cocinar la calabaza al vapor o al horno para evitar que absorba humedad adicional. Hacer un puré firme, dejar enfriar y mezclar con el huevo, el queso rallado y los condimentos. Agregar harina hasta formar una masa blanda, sin exceder la cantidad para que el ñoqui conserve la suavidad. Formar rollos, cortar en piezas y marcar sobre un tenedor. Cocinarlos en agua hirviendo con sal, apenas suban retirarlos con cuidado.