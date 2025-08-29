Ñoquis caseros: cinco variantes deliciosas para renovar la tradición de cada 29

El día 29 de cada mes, familias y amigos se preparan para compartir el ritual de los ñoquis. La costumbre, consolidada a lo largo de décadas, trasciende lo gastronómico y se asocia con gestos como dejar dinero bajo el plato para atraer la buena fortuna.
Estas son cinco variantes de recetas de ñoquis que apuestan por ingredientes diferentes, técnicas sencillas y una historia propia:
1- Ñoquis de papa clásicos
El origen de los ñoquis de papa queda vinculado a la llegada de los inmigrantes italianos a Sudamérica. Este plato, valorizado por su simpleza y versatilidad, se convirtió en un clásico indiscutido de la gastronomía hogareña. Su popularidad se sostiene por la nobleza de los ingredientes y la posibilidad de adaptarlos a cualquier tipo de salsa, desde la bolognesa tradicional hasta cremas suaves de queso.
Ingredientes:
- 1 kilo de papas harinosas
- 300 gramos de harina 0000
- 1 huevo
- Sal y nuez moscada al gusto
Paso a paso:
- Cocinar las papas con cáscara hasta que estén blandas. Pelarlas en caliente y hacer un puré fino, sin grumos.
- Mezclar el puré con el huevo, la sal y la nuez moscada.
- Incorporar la harina de a poco, amasando suavemente hasta lograr una masa tierna.
- Formar rollos y cortar en piezas de 2 centímetros.
- Marcar cada ñoqui sobre un tenedor.
- Hervirlos en agua con sal hasta que floten.
2- Ñoquis de ricota
Los ñoquis de ricota representan una opción elegida por quienes buscan alternativas más ligeras y rápidas que la tradicional receta de papa. Se distinguen por su textura blanda y la velocidad de su preparación, que prescinde del paso de cocer y pelar las papas. Este plato se prepara fácilmente en casa, siguiendo pocos pasos y utilizando productos lácteos frescos.
Ingredientes:
- 500 gramos de ricota fresca
- 1 huevo
- 150 gramos de harina 0000
- 50 gramos de queso rallado (opcional)
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso:
- Disponer la ricota en un bol y desgranarla con un tenedor, para que quede bien suelta.
- Incorporar el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Agregar de a poco la harina hasta integrar y obtener una masa húmeda pero maleable.
- Dividir en porciones, hacer tiras cilíndricas y cortar los ñoquis.
- Cocinarlos en agua hirviendo con sal. Remover suavemente y retirar apenas suben a la superficie.
3- Ñoquis de espinaca
Otra alternativa tradicional es la de ñoquis de espinaca, una opción que suma el aporte de vegetales a la masa y resulta en una receta con color y sabor particular. Su origen se remonta a cocinas familiares donde la inventiva permitió incorporar verduras frescas a una base de harina y huevo.
Ingredientes:
- 1 atado grande de espinaca
- 250 gramos de ricota fresca
- 1 huevo
- 100 gramos de harina 0000
- 50 gramos de queso rallado
- Sal, pimienta
Paso a paso:
- Lavar bien la espinaca, cocer con agua y sal, y escurrir todo el líquido.
- Picar la espinaca para integrarla con la ricota y el huevo.
- Sumar el queso rallado, la harina, la sal y la pimienta, mezclando hasta formar una masa húmeda.
- Armar tiras y cortar ñoquis pequeños.
- Hervirlos hasta que suban, retirando con una espumadera para no romperlos.
4- Ñoquis de sémola (Gnocchi alla romana)
Los llamados ñoquis de sémola, o gnocchi alla romana, se diferencian por su textura distinta y su cocción al horno. Originarios de la región del Lacio, en Italia, se preparan con sémola de trigo, leche y huevos, y se gratinan con manteca y queso rallado hasta que forman una costra dorada.
Ingredientes:
- 1 litro de leche
- 250 gramos de sémola de trigo
- 50 gramos de manteca
- 2 yemas de huevo
- 100 gramos de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso:
- Calentar la leche hasta que rompa hervor y añadir la sémola en forma de lluvia, revolviendo con cuchara de madera.
- Bajar el fuego y cocinar hasta que espese, unos 5 minutos.
- Retirar del fuego, sumar la manteca, las yemas, la mitad del queso y los condimentos.
- Extender sobre una placa, dejar enfriar y cortar círculos con un cortante.
- Colocar en una fuente enmantecada y cubrir con el resto del queso.
- Gratinar en horno fuerte hasta dorar la superficie.
5- Ñoquis de calabaza
La variante de ñoquis de calabaza surgió como una respuesta a la estacionalidad de los productos y la necesidad de aprovechar al máximo los vegetales del huerto. Este plato, cada vez más valorado en menús de primavera y otoño, requiere algo más de paciencia en la cocción de la calabaza, pero resulta ideal para quienes buscan incorporar más hortalizas a su dieta diaria.
Ingredientes:
- 700 gramos de calabaza (preferentemente tipo anco)
- 250 gramos de harina 0000 (puede requerirse un poco más)
- 1 huevo
- 50 gramos de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso:
- Cortar y cocinar la calabaza al vapor o al horno para evitar que absorba humedad adicional.
- Hacer un puré firme, dejar enfriar y mezclar con el huevo, el queso rallado y los condimentos.
- Agregar harina hasta formar una masa blanda, sin exceder la cantidad para que el ñoqui conserve la suavidad.
- Formar rollos, cortar en piezas y marcar sobre un tenedor.
- Cocinarlos en agua hirviendo con sal, apenas suban retirarlos con cuidado.