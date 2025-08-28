Receta de malfatti sin harina, rápida y fácil

Receta de malfatti sin harina: opción rápida, ligera y sin gluten (Imagen ilustrativa infobae)

Los malfatti sin harina son una excelente opción para quienes buscan una preparación ligera, rápida y libre de gluten. Su textura suave y su sabor equilibrado los convierten en una alternativa ideal a los clásicos ñoquis o pastas rellenas, especialmente cuando se desea una comida reconfortante sin harinas ni procesos largos. Se preparan en minutos y requieren solo unos pocos ingredientes básicos como ricota, espinaca, huevo y queso rallado.

Originarios de la región de Lombardía, en el norte de Italia, los malfatti (“mal hechos” en italiano) son pequeñas porciones formadas de manera rústica, sin molde ni amasado. Tradicionalmente llevan algo de harina en la mezcla, pero esta versión prescinde completamente de ella, lo cual intensifica su sabor y los vuelve más delicados.

Se pueden servir con una salsa casera de tomate, una emulsión de manteca y salvia o simplemente con un buen aceite de oliva extra virgen. Además de ser muy versátiles, son naturalmente sin gluten y aptos para dietas vegetarianas.

Receta de malfatti sin harina

La elaboración de estos malfatti sin harina comienza con una mezcla simple de ricota escurrida, espinaca cocida, huevo y queso rallado, todo bien sazonado. La clave está en lograr una consistencia firme que permita formar pequeñas porciones con cucharas, sin necesidad de agregar harina.

La receta de malfatti sin harina ofrece una alternativa ligera y fácil al clásico plato italiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez formada la masa, es fundamental enfriarla antes de cocinar, ya que esto ayuda a que los malfatti conserven su forma durante la cocción en agua hirviendo. En apenas dos o tres minutos estarán listos para servirse con la salsa elegida. Esta versión rápida y sin complicaciones convierte un plato tradicional italiano en una solución práctica para cualquier día de la semana.

Tiempo de preparación

Esta receta de malfatti sin harina requiere aproximadamente 45 minutos en total, distribuidos de la siguiente manera:

Preparación de ingredientes y mezcla: 15 minutos

Reposo de la mezcla en frío: 15 minutos

Formación y cocción de los malfatti: 15 minutos

a receta de malfatti sin harina se prepara en 45 minutos y rinde hasta 4 porciones (Freepik)

Ingredientes

250 g de ricota bien escurrida

200 g de espinaca cocida y exprimida

1 huevo grande

50 g de queso parmesano o grana rallado

Sal a gusto

Pimienta negra recién molida, a gusto

Nuez moscada (opcional)

Salsa de tomate o manteca con salvia, para acompañar

Cómo hacer malfatti sin harina, paso a paso

Cocinar la espinaca, escurrirla completamente y picarla finamente. Colocar en un bol la ricota bien escurrida y añadir la espinaca picada. Incorporar el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mezclar bien hasta obtener una preparación homogénea. Cubrir el bol con film y refrigerar la mezcla durante al menos 15 minutos. Calentar abundante agua con sal en una olla grande. Con ayuda de dos cucharas, formar porciones de masa y sumergirlas cuidadosamente en el agua hirviendo. Cocinar los malfatti durante 2 o 3 minutos, hasta que suban a la superficie. Retirarlos con una espumadera y servir calientes, acompañados con la salsa preferida.

Los malfatti sin harina pueden conservarse en la heladera hasta 3 días o congelarse antes de cocinarlos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 2 y 3 porciones como plato principal, o hasta 4 porciones si se sirve como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 220

Grasas: 14 g

Grasas saturadas: 7 g

Carbohidratos: 6 g

Azúcares: 2 g

Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los malfatti sin harina se conservan hasta 3 días en la heladera, almacenados en un recipiente hermético. También se pueden congelar antes de la cocción, colocándolos primero sobre una bandeja en el congelador y luego almacenándolos en bolsas o recipientes aptos para freezer.