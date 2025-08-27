Tendencias

Lenny Kravitz reveló el secreto de sus músculos a los 61 años: la estricta rutina de ejercicios y alimentación que sigue

El cantante sorprende por el nivel de exigencia y constancia con que enfrenta cada jornada, acompañado de un entrenador personal de confianza

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Lenny Kravitz mantiene un físico
Lenny Kravitz mantiene un físico impactante gracias a su disciplina con la alimentación y el ejercicio Foto: IG Lenny Kravitz

El secreto detrás del físico de Lenny Kravitz a sus 61 años no se oculta ni en productos milagrosos ni en rutinas inalcanzables. El músico, conocido por marcar tendencia tanto en el escenario como en el gimnasio, sostiene que todo radica en una fórmula clásica pero inquebrantable: disciplina y constancia.

El entrenamiento del músico sobresale tanto por su intensidad como por su particularidad. Su frecuencia es casi diaria, y puede comenzar en cualquier momento del día o la noche. “Entreno muy duro cinco o seis días a la semana”, explicó. Las jornadas de ejercicios pueden empezar a horas poco habituales.

En una entrevista para The Times, relató: “El otro día estaba en el gimnasio a las 2:30 de la mañana. Había estado trabajando todo el día. Mi entrenador, Dodd Romero, me dijo: ‘¡Estás loco, bro! La gente ve el resultado, pero no entiende que estás en el gimnasio a las 2:30 de la madrugada haciendo esto’”.

El artista realiza rutinas intensas
El artista realiza rutinas intensas de pesas y cardio, siempre bajo la supervisión de su entrenador Dodd Romero REUTERS/Caitlin Ochs

La agenda física de Kravitz incluye tanto ejercicios de cardio como pesas, y se organiza con un tipo de rutina descendente en repeticiones, manteniendo el músculo en tensión constante. Combina el cardio (dos veces al día) con levantamiento de pesas (una vez al día) y entrena 5-6 veces por semana. Una rutina normal empieza con 2 minutos de jumping jacks y le siguen unos ejercicios de los cuales realiza 5 sets. El sistema consiste en arrancar con 50 repeticiones en el primer set y disminuir en los siguientes a 35, 21, 14 y 10, siempre con intervalos de dos minutos de descanso entre ejercicios.

“Me tomo muy en serio mi entrenamiento, lo llevo por dentro. Intento descansar lo máximo posible, pero esa es mi debilidad”, sostuvo en diálogo con USA Today sobre una disciplina que lo acompaña cada día.

Por orden de su entrenador la rutina diaria de ejercicios incluye varias series que activan distintos músculos del cuerpo. Un ejemplo habitual consiste en realizar tres rondas donde ejecuta: elevaciones de piernas en anillas de gimnasia (21 repeticiones), abdominales en banco declinado mientras sostiene una pesa de 20 kilos (21 repeticiones) y crunches para abdominales usando cuerda con 40 kilos de peso (también 21 repeticiones). Según Romero, este tipo de ejercicios exigentes y su constante progresión han llevado a Kravitz a situarse en un nivel físico excepcional

Carácter y estilo único: la marca Kravitz en cada entrenamiento

La dieta de Kravitz está
La dieta de Kravitz está basada en alimentos crudos, sin azúcares y completamente vegana REUTERS/Hollie Adams

Una de las características más llamativas del entrenamiento del artista es el atuendo con el que realiza sus rutinas. El músico ha generado impacto visual y viralidad en redes por su costumbre de ejercitarse en pantalones de cuero, botas y camiseta de malla, lejos de la imagen tradicional de un gimnasio.

El propio Kravitz esclareció el motivo detrás de estas elecciones. “No lo hago para causar efecto. No hice eso para decir: ‘Oh, déjame ser diferente y vestirme con pantalones de cuero y gafas’. No, es solo que entro directamente desde la calle”.

Para su entrenador, esta elección es muestra de autenticidad: “Él siempre va a reuniones, así que no se pone ropa de gimnasio. Muy pocas veces cuando hace cardio lo hace”.

La confianza en esta modalidad queda en evidencia incluso ante los atletas profesionales. El cantante recordó al magazine Today ocasiones en que estos dudaron de su capacidad al verlo vestido de modo tan poco habitual: “He entrenado con atletas de élite: jugadores de fútbol americano, NBA, MLB, boxeadores. No mencionaré nombres, pero ellos pueden confirmar cuán serio es mi entrenamiento. Y los destruí. No lo esperaban”.

Un plan de alimentación sin concesiones

Las sesiones de entrenamiento pueden
Las sesiones de entrenamiento pueden tener lugar de madrugada o en cualquier momento disponible en su agenda Prensa DF

El otro pilar de la vitalidad de Kravitz reside en su alimentación. Fiel a una línea vegana, prescinde de azúcares añadidos y de todo alimento procesado: “Sigo una dieta cruda, vegana y sin azúcar”.

En distintos momentos, ha mantenido también etapas estrictamente crudívoras, reforzando la preferencia por vegetales, frutas y semillas frescas.

Este enfoque se combina con la rutina de ejercicios, apuntalando energía y rendimiento durante toda la jornada. En su día a día, el menú incluye porciones generosas de vegetales, jugos naturales, frutas en abundancia y snacks de semillas. Todo ello responde a una motivación centrada en el bienestar físico. “No es ego, es que nunca me sentí mejor físicamente en mi vida. Pero eso es gracias a una tremenda cantidad de trabajo”.

Dodd Romero acompaña a Kravitz desde hace más de 25 años, acompañando su proceso de evolución y adaptación, con una misma consigna: dinamismo, exigencia y creatividad. “La rutina de Kravitz siempre va progresando. Sus entrenamientos siempre avanzan”, dijo. Esta alianza es testimonio de la relación entre dedicación prolongada y resultados medibles, con transformaciones visibles en el estado físico de Kravitz.

Hoy, a los 61 años, Kravitz sigue avanzando en su carrera musical y mostrando el resultado de un régimen potente, sin concesiones en dieta ni entrenamiento, y con la impronta única de quien desafía convenciones en cada etapa de su vida.

