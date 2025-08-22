Tendencias

El método casero que recomiendan los expertos para terminar con las moscas de la fruta

Una solución sencilla y natural puede ayudar a mantener los espacios libres de plagas durante cualquier época del año, sin recurrir a productos industriales

Por Martina Cortés Moschetti

Las trampas con vinagre de manzana y detergente resultan efectivas para controlar plagas domésticas sin químicos (Imagen ilustrativa infobae)

La presencia de moscas de la fruta en la cocina es un problema frecuente que puede surgir en cualquier época del año, especialmente en ambientes donde hay frutas frescas, humedad y restos de alimentos.

Estas plagas encuentran en las condiciones domésticas numerosos espacios para reproducirse y multiplicarse rápidamente, transformándose en una molestia persistente si no se controla a tiempo. Para combatirlas, existe una solución natural y efectiva, al alcance de la mayoría de los hogares: el vinagre de manzana.

Utilizar este ingrediente como base de una trampa casera permite eliminar los insectos sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Vinagre de manzana: cebo natural en todo momento

Las moscas de la fruta proliferan rápidamente cuando encuentran fuentes de alimento abiertas o en descomposición. El vinagre de manzana destaca como remedio natural gracias a su aroma dulce y fermentado, atractivo para estos insectos.

Real Simple explicó que las moscas de la fruta se sienten atraídas por el aroma a fermentación del vinagre de manzana porque huele a fruta podrida, su mejor caldo de cultivo. Este olor funciona como un potente cebo que guía a las moscas hacia la trampa y facilita su captura.

El vinagre de manzana es el método casero más recomendado para eliminar las moscas de la fruta (Freepik)

Por su parte, Greg McKendall, director ejecutivo de Kilter Termite and Pest Control, afirmó: “Las moscas, atraídas por el vinagre, caen en él y se ahogan, lo que hace que esta sencilla solución casera sea bastante efectiva”.

Cómo preparar y mantener una trampa casera

El procedimiento para crear una trampa con vinagre de manzana es simple. Solo se necesita medio vaso de vinagre de manzana y unas gotas de detergente. El vinagre se coloca en un recipiente bajo y se añade el detergente, que rompe la tensión superficial del líquido, impidiendo que las moscas puedan posarse y salir nuevamente.

Para potenciar la eficacia, Real Simple sostiene que puede cubrirse el recipiente con film plástico permeado por pequeños agujeros, lo cual permite la entrada de los insectos y dificulta su salida.

El vinagre de manzana actúa como cebo natural gracias a su aroma dulce y fermentado, irresistible para estos insectos (Freepik)

Colocar las trampas en los lugares donde estos insectos suelen concentrarse —fruteros, composteras, cestos de basura— mejora los resultados. En situaciones con mayor presencia de estos insectos, distribuir varias trampas en distintas zonas de la cocina y preparar una nueva cada día ayuda a mantener el aroma del vinagre fresco y atractivo.

Renovar el vinagre diariamente garantiza la máxima eficacia, mientras que el uso simultáneo de varias trampas acelera la reducción de la plaga.

Prevención y control profesional durante todo el año

Eliminar las moscas actuales es fundamental, pero la prevención resulta clave para evitar futuras infestaciones. Es prioritario retirar rápidamente los residuos de alimentos y no mantener basura orgánica durante demasiado tiempo.

McKendall recomendó enjuagar el cesto de basura con detergente y agua caliente. Mantener las superficies limpias, guardar la fruta en el refrigerador y eliminar restos de comida frecuentemente minimizan los puntos de atracción para estos insectos. Además, sugirió verter agua hirviendo o una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio por los desagües para interrumpir posibles ciclos de reproducción.

Verter agua hirviendo o vinagre con bicarbonato en los desagües ayuda a cortar los ciclos de reproducción de las moscas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las trampas caseras no logran disminuir la población de moscas después de varios días, puede haber un foco oculto, como un nido en el desagüe o restos orgánicos en el cesto de basura. En situaciones de infestación persistente, Schrader aconsejó solicitar la intervención de un servicio especializado en limpieza o control de plagas, ya que la experiencia profesional permite encontrar el origen del problema y evitar su repetición.

La actuación de un profesional resulta determinante ante infestaciones difíciles de erradicar, gracias a que estos especialistas cuentan con los recursos y métodos adecuados para eliminar la plaga desde su origen y asegurar que la cocina permanezca libre de moscas de la fruta durante todo el año.

