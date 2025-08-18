Estos son los mejores repelentes naturales para mosquitos

Repelentes naturales contra mosquitos (Pexels)

Con la llegada de temperaturas más elevadas y noches más largas, la presencia de mosquitos aumenta de forma notable en distintas regiones del país, especialmente en zonas costeras y áreas con humedad. De esta manera, muchos hogares toman alternativas para evitar las picaduras que dejan ronchas rojas en todo el cuerpo por varios días.

Ante esta situación, algunos optan por usar repelentes naturales, debido a sus ventajas respecto a los productos químicos convencionales. Así, las plantas aromáticas y los aceites esenciales se posicionan como las opciones más llamativas por su accesibilidad y bajo coste.

Plantas aromáticas, aceites esenciales y trucos caseros de bajo presupuesto

Albahaca fresca, una planta aromática utilizada en la cocina y valorada por sus propiedades digestivas y usos tradicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regiones de España que registran humedad o temperaturas altas propician la proliferación de estos insectos. Por eso, la estrategia natural que se recomiendan desde Heraldo consiste en colocar macetas con determinadas plantas junto a ventanas y puertas. Esta técnica, llamada “barrera verde”, no solo resulta efectiva para ahuyentar a los mosquitos, sino que también embellece el hogar y evita la exposición a compuestos químicos.

Entre las especies más eficaces figura la citronela, que aporta su característico aroma intenso, capaz de confundir a los mosquitos e impedir que accedan al interior de las viviendas. Otras plantas recomendadas son la albahaca, que desprende un olor disuasorio y requiere poco mantenimiento, y la lavanda, capaz de repeler insectos si se colocan en ramilletes secos. Por su parte, la menta y el romero completan la lista: su aroma resulta especialmente desagradable para los mosquitos y pueden ubicarse tanto en el exterior como en el interior de la vivienda.

De esta manera, si se consigue un escudo basado en una combinación de las diferentes especies, en ventanas, se podrá reducir notablemente la entrada de los mosquitos. Y, sobre todo, se podrán evitar las picaduras si disponemos una de ellas en el dormitorio. No obstante, cuando no se dispone de espacio para macetas o se buscan soluciones inmediatas. En este caso, se puede recurrir a los aceites esenciales, ya que representan otra medida efectiva.

Concretamente, los más eficaces son los de citronela, eucalipto, limón, lavanda, árbol del té y menta piperita. Pero, ¿cómo introducirlos en el hogar? En primer lugar, se puede emplear un difusor ambiental colocado cerca de la ventana. De este modo, se garantiza un ambiente perfumado y libre de mosquitos. Otra alternativa consiste en preparar un spray casero. Para ello, lo ideal sería mezclar diez gotas de aceite esencial, cien mililitros de agua y un poco de alcohol en un pulverizador para rociar cortinas, marcos y ropa de cama. Aunque también se pueden usar trapos aromatizados que se localicen directamente en el alféizar de la habitación.

Factores como el calor, el deporte o el dióxido que emitimos resultan irresistibles a unas picaduras inicialmente indoloras debido a los anestésicos de la saliva del insecto.

Además de las plantas y aceites, existen otros remedios tradicionales y caseros que pueden utilizarse en sustitución a las otras opciones. Primero, las inserciones de clavos de olor en mitades de limón transmiten un aroma que repele a los insectos. Muchas personas colocan estos limones en las mesitas de noche o junto a las ventanas para reforzar la protección. Asimismo, a pesar de que el vinagre blanco tiene un olor poco agradable, su presencia cerca de las ventanas mantiene alejados a los mosquitos.

Por último, los ventiladores obstaculizan el ingreso de estos insectos. Dado que los mosquitos son débiles voladores, una corriente de aire constante en las proximidades de ventanas o puertas crea una barrera física que dificulta su acceso. Este método, junto a la combinación de plantas y aceites, constituye una defensa integral y natural, sin demanda de productos químicos, que se pueden instalar rápidamente.