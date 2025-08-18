España

Estos son los mejores repelentes naturales para mosquitos

Con la llegada de temperaturas más elevadas y noches más largas, la presencia de mosquitos aumenta de forma notable

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Repelentes naturales contra mosquitos (Pexels)
Repelentes naturales contra mosquitos (Pexels)

Con la llegada de temperaturas más elevadas y noches más largas, la presencia de mosquitos aumenta de forma notable en distintas regiones del país, especialmente en zonas costeras y áreas con humedad. De esta manera, muchos hogares toman alternativas para evitar las picaduras que dejan ronchas rojas en todo el cuerpo por varios días.

Ante esta situación, algunos optan por usar repelentes naturales, debido a sus ventajas respecto a los productos químicos convencionales. Así, las plantas aromáticas y los aceites esenciales se posicionan como las opciones más llamativas por su accesibilidad y bajo coste.

Plantas aromáticas, aceites esenciales y trucos caseros de bajo presupuesto

Albahaca fresca, una planta aromática
Albahaca fresca, una planta aromática utilizada en la cocina y valorada por sus propiedades digestivas y usos tradicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regiones de España que registran humedad o temperaturas altas propician la proliferación de estos insectos. Por eso, la estrategia natural que se recomiendan desde Heraldo consiste en colocar macetas con determinadas plantas junto a ventanas y puertas. Esta técnica, llamada “barrera verde”, no solo resulta efectiva para ahuyentar a los mosquitos, sino que también embellece el hogar y evita la exposición a compuestos químicos.

Entre las especies más eficaces figura la citronela, que aporta su característico aroma intenso, capaz de confundir a los mosquitos e impedir que accedan al interior de las viviendas. Otras plantas recomendadas son la albahaca, que desprende un olor disuasorio y requiere poco mantenimiento, y la lavanda, capaz de repeler insectos si se colocan en ramilletes secos. Por su parte, la menta y el romero completan la lista: su aroma resulta especialmente desagradable para los mosquitos y pueden ubicarse tanto en el exterior como en el interior de la vivienda.

De esta manera, si se consigue un escudo basado en una combinación de las diferentes especies, en ventanas, se podrá reducir notablemente la entrada de los mosquitos. Y, sobre todo, se podrán evitar las picaduras si disponemos una de ellas en el dormitorio. No obstante, cuando no se dispone de espacio para macetas o se buscan soluciones inmediatas. En este caso, se puede recurrir a los aceites esenciales, ya que representan otra medida efectiva.

Concretamente, los más eficaces son los de citronela, eucalipto, limón, lavanda, árbol del té y menta piperita. Pero, ¿cómo introducirlos en el hogar? En primer lugar, se puede emplear un difusor ambiental colocado cerca de la ventana. De este modo, se garantiza un ambiente perfumado y libre de mosquitos. Otra alternativa consiste en preparar un spray casero. Para ello, lo ideal sería mezclar diez gotas de aceite esencial, cien mililitros de agua y un poco de alcohol en un pulverizador para rociar cortinas, marcos y ropa de cama. Aunque también se pueden usar trapos aromatizados que se localicen directamente en el alféizar de la habitación.

Factores como el calor, el deporte o el dióxido que emitimos resultan irresistibles a unas picaduras inicialmente indoloras debido a los anestésicos de la saliva del insecto.

Además de las plantas y aceites, existen otros remedios tradicionales y caseros que pueden utilizarse en sustitución a las otras opciones. Primero, las inserciones de clavos de olor en mitades de limón transmiten un aroma que repele a los insectos. Muchas personas colocan estos limones en las mesitas de noche o junto a las ventanas para reforzar la protección. Asimismo, a pesar de que el vinagre blanco tiene un olor poco agradable, su presencia cerca de las ventanas mantiene alejados a los mosquitos.

Por último, los ventiladores obstaculizan el ingreso de estos insectos. Dado que los mosquitos son débiles voladores, una corriente de aire constante en las proximidades de ventanas o puertas crea una barrera física que dificulta su acceso. Este método, junto a la combinación de plantas y aceites, constituye una defensa integral y natural, sin demanda de productos químicos, que se pueden instalar rápidamente.

Temas Relacionados

MosquitosMentaRomeroAlbahacaLavandaCitronelaAceites esencialesPlantasPlantas aromáticasTrucosCasaHogarPicaduraCalorEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Conoce el clima de este día en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

El fuego que asola el país ha quemado ya 157.000 hectáreas por todo el territorio nacional

La ola de incendios que

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

La provincia de Ourense concentra los focos más graves, con confinamientos masivos, vecinos desalojados y una comunidad prácticamente incomunicada por tren y carretera

10 días de fuego en

La ola de calor que acaba este lunes se corona como la quinta más larga desde que hay registros

Durante estos 15 días, el mapa de alertas meteorológicas de la Aemet se ha teñido de naranja y rojo con unos termómetros que han llegado a superar los 44 grados

La ola de calor que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ola de incendios que

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

Muere un bombero al volcar una autobomba cuando regresaba tras combatir los incendios en Espinoso de Compludo (León)

Indignación en Jaraíz de la Vera por lanzar fuegos artificiales durante la ola de incendios en Cáceres: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

ECONOMÍA

El 57% de los trabajadores

El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

Una mujer de Vizcaya comparte su vivienda con un inquilino que no paga el alquiler: cuáles son las opciones legales en estos casos

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Un trabajador abre un paquete dirigido a su jefe y descubre que solo contiene dos barritas de proteína: “Ni siquiera se le da bien esto del capitalismo”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 agosto

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”