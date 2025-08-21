Receta de budín de naranja sin manteca ni harina, rápida y fácil

El budín de naranja sin manteca ni harina es una opción deliciosa, liviana y perfecta para quienes buscan disfrutar de un postre o merienda más saludable, y además es ideal para tiempos de cocina ajustados.
Se trata de una fragancia fresca y cítrica que invade la casa mientras se hornea. Esta preparación se volvió cada vez más popular, especialmente entre quienes buscan alternativas libres de gluten o quieren evitar el exceso de grasas saturadas en su dieta diaria.
El budín de naranja tiene una historia interesante, con versiones tradicionales y más recientes adaptadas a las tendencias de alimentación saludable. Es clásico en la merienda argentina, pero también se lo puede encontrar en variantes por toda Latinoamérica y España.
Las recetas sin manteca ni harina suelen reemplazar la materia grasa por aceite neutro o yogur, y la harina de trigo por otras alternativas como la avena o la fécula de maíz. Es perfecto para acompañar un mate, café o té, y hasta forma parte de desayunos energéticos.
Además, admite decoraciones variadas, desde un simple glaseado de naranja hasta toppings de semillas o frutos secos, según cada región y gustos personales.
Receta de budín de naranja sin manteca ni harina
Preparar este budín es realmente sencillo y rápido: solo se necesita licuar los ingredientes húmedos, mezclar con los secos y llevar al horno. Es una receta que no requiere batidora eléctrica, resulta económica y permite disfrutar de un budín tierno, húmedo y lleno de sabor cítrico.
Es ideal para aprovechar las naranjas de estación, y es posible adaptar la receta a los ingredientes disponibles en casa utilizando, por ejemplo, avena procesada en lugar de harina común.
Para potenciar su textura y sabor, se utiliza aceite en reemplazo de la manteca, y una mezcla de polvos como la fécula de maíz, avena o premezcla sin gluten en vez de harina de trigo. Si bien se trata de una receta básica, se pueden sumar chispas de chocolate, semillas o ralladura extra de naranja para darle tu toque personal. Es una alternativa perfecta para quienes tienen intolerancia al gluten o buscan reducir el consumo de grasas animales.
Tiempo de preparación
El tiempo total estimado para preparar este budín es de aproximadamente 45 minutos:
- Preparación y mezclado de ingredientes: 10-15 minutos
- Tiempo de horneado: 30 minutos
- Enfriado: 10 minutos (opcional, para desmoldar y consumir)
Ingredientes
- 2 naranjas medianas (jugo y ralladura)
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar (puede ser rubia o mascabo)
- ½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 2 tazas de harina de avena o avena procesada (puede reemplazarse por premezcla sin gluten)
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer budín de naranja sin manteca ni harina, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar y enharinar (con avena procesada o maicena) un molde para budín.
- Lavar bien las naranjas, rallar la cáscara y exprimir el jugo.
- En un bowl grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
- Añadir el aceite y mezclar bien.
- Incorporar el jugo y la ralladura de naranja junto con la esencia de vainilla.
- Agregar la avena procesada (o premezcla sin gluten), el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar con movimientos envolventes hasta integrar todo.
- Verter la mezcla en el molde preparado y llevar al horno por aproximadamente 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco.
- Dejar entibiar antes de desmoldar. Decorar si se desea con azúcar impalpable o un glaseado de naranja.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes se obtendrán entre 8 y 10 porciones de tamaño estándar, ideales para el desayuno, merienda o como postre ligero.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de este budín de naranja sin manteca ni harina contiene aproximadamente:
- Calorías: 210
- Grasas: 8 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 32 g
- Azúcares: 14 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El budín de naranja sin manteca ni harina se conserva perfectamente durante 4 a 5 días en la heladera, bien envuelto o dentro de un recipiente hermético para mantener su frescura y humedad.