Receta de budín de naranja sin manteca ni harina, rápida y fácil

El budín de naranja sin manteca ni harina es una opción saludable y liviana para postres y meriendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de naranja sin manteca ni harina es una opción deliciosa, liviana y perfecta para quienes buscan disfrutar de un postre o merienda más saludable, y además es ideal para tiempos de cocina ajustados.

Se trata de una fragancia fresca y cítrica que invade la casa mientras se hornea. Esta preparación se volvió cada vez más popular, especialmente entre quienes buscan alternativas libres de gluten o quieren evitar el exceso de grasas saturadas en su dieta diaria.

El budín de naranja tiene una historia interesante, con versiones tradicionales y más recientes adaptadas a las tendencias de alimentación saludable. Es clásico en la merienda argentina, pero también se lo puede encontrar en variantes por toda Latinoamérica y España.

Las recetas sin manteca ni harina suelen reemplazar la materia grasa por aceite neutro o yogur, y la harina de trigo por otras alternativas como la avena o la fécula de maíz. Es perfecto para acompañar un mate, café o té, y hasta forma parte de desayunos energéticos.

El budín de naranja es ideal para acompañar el mate, por ejemplo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, admite decoraciones variadas, desde un simple glaseado de naranja hasta toppings de semillas o frutos secos, según cada región y gustos personales.

Receta de budín de naranja sin manteca ni harina

Preparar este budín es realmente sencillo y rápido: solo se necesita licuar los ingredientes húmedos, mezclar con los secos y llevar al horno. Es una receta que no requiere batidora eléctrica, resulta económica y permite disfrutar de un budín tierno, húmedo y lleno de sabor cítrico.

Es ideal para aprovechar las naranjas de estación, y es posible adaptar la receta a los ingredientes disponibles en casa utilizando, por ejemplo, avena procesada en lugar de harina común.

Para potenciar su textura y sabor, se utiliza aceite en reemplazo de la manteca, y una mezcla de polvos como la fécula de maíz, avena o premezcla sin gluten en vez de harina de trigo. Si bien se trata de una receta básica, se pueden sumar chispas de chocolate, semillas o ralladura extra de naranja para darle tu toque personal. Es una alternativa perfecta para quienes tienen intolerancia al gluten o buscan reducir el consumo de grasas animales.

El budín admite variantes como ralladura extra de naranja para personalizar el sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para preparar este budín es de aproximadamente 45 minutos:

Preparación y mezclado de ingredientes: 10-15 minutos

Tiempo de horneado: 30 minutos

Enfriado: 10 minutos (opcional, para desmoldar y consumir)

Ingredientes

2 naranjas medianas (jugo y ralladura)

3 huevos

1 taza de azúcar (puede ser rubia o mascabo)

½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)

2 tazas de harina de avena o avena procesada (puede reemplazarse por premezcla sin gluten)

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

Cómo hacer budín de naranja sin manteca ni harina, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y engrasar y enharinar (con avena procesada o maicena) un molde para budín. Lavar bien las naranjas, rallar la cáscara y exprimir el jugo. En un bowl grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa. Añadir el aceite y mezclar bien. Incorporar el jugo y la ralladura de naranja junto con la esencia de vainilla. Agregar la avena procesada (o premezcla sin gluten), el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar con movimientos envolventes hasta integrar todo. Verter la mezcla en el molde preparado y llevar al horno por aproximadamente 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco. Dejar entibiar antes de desmoldar. Decorar si se desea con azúcar impalpable o un glaseado de naranja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Las porciones resultantes son ideales para el desayuno, la merienda o como postre ligero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos ingredientes se obtendrán entre 8 y 10 porciones de tamaño estándar, ideales para el desayuno, merienda o como postre ligero.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este budín de naranja sin manteca ni harina contiene aproximadamente:

Calorías: 210

Grasas: 8 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 32 g

Azúcares: 14 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de naranja sin manteca ni harina se conserva perfectamente durante 4 a 5 días en la heladera, bien envuelto o dentro de un recipiente hermético para mantener su frescura y humedad.